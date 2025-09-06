Απειλές Τραμπ για αποστολή της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ λόγω… βίντεο του 2020

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερεκτίμησε την κλίμακα των διαδηλώσεων κατά της ICE στο Πόρτλαντ και απείλησε να στείλει την Εθνοφρουρά, παραπλανημένος από τηλεοπτικό ρεπορτάζ με παλιό υλικό από τις διαδηλώσεις για τον Τζορτζ Φλόιντ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι ίσως στείλει στρατεύματα της εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, προφανώς επειδή παραπλανήθηκε σχετικά με την κλίμακα μικρών διαδηλώσεων εκεί, από τηλεοπτικό ρεπορτάζ που παρουσίασε λανθασμένα βίντεο του 2020 σαν να είχαν καταγραφεί το φετινό καλοκαίρι.

«Θα πω το εξής, παρακολούθησα σήμερα, δεν ήξερα ότι αυτό συνεχιζόταν, αλλά το Πόρτλαντ είναι απίστευτο, αυτό που συμβαίνει εκεί», είπε ο Τραμπ. Στη συνέχεια ισχυρίστηκε, λανθασμένα, ότι είχε δει σε βίντεο «την καταστροφή της πόλης».

Στην πραγματικότητα, φέτος λίγοι διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί έξω από εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) σε απομακρυσμένη περιοχή του Πόρτλαντ, στη νότια παραλιακή ζώνη, όπως υπογραμμίζει ο Guardian. Ωστόσο, η κλίμακα των διαδηλώσεων —που συγκεντρώνουν το πολύ μερικές δεκάδες άτομα— δεν έχει καμία σχέση με τις κινητοποιήσεις του 2020 μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από την αστυνομία, οι οποίες συγκέντρωναν χιλιάδες έως και δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στο κέντρο της πόλης επί μήνες.

«Πηγαίνετε στο Πόρτλαντ;» ρώτησε ένας δημοσιογράφος τον Τραμπ. «Λοιπόν, θα το εξετάσω τώρα, γιατί δεν ήξερα ότι αυτό συνέχιζε να συμβαίνει. Αυτό κρατάει χρόνια», απάντησε ο πρόεδρος. Στη συνέχεια εξήγησε πώς είχε παραπλανηθεί ώστε να πιστέψει —εντελώς λανθασμένα— ότι οι μαζικές διαδηλώσεις του 2020 συνεχίζονταν.

«Θα μπορέσουμε να το σταματήσουμε πολύ εύκολα, αλλά το Πόρτλαντ δεν ήταν στη λίστα μου· όταν όμως παρακολούθησα τηλεόραση χθες το βράδυ, αυτό εξακολουθούσε να συμβαίνει», είπε ο Τραμπ.

«Όπως και άλλοι δήμαρχοι σε όλη τη χώρα, δεν έχω ζητήσει —και δεν χρειάζομαι— ομοσπονδιακή παρέμβαση», δήλωσε ο δήμαρχος του Πόρτλαντ, Κιθ Ουίλσον, την Παρασκευή. «Είμαστε περήφανοι που η αστυνομία του Πόρτλαντ έχει καταφέρει να προστατεύσει με επιτυχία την ελευθερία της έκφρασης, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει περιστασιακή βία και καταστροφή περιουσίας που συμβαίνει κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στις εγκαταστάσεις της ICE στο Πόρτλαντ. Αναμένουμε ότι ο συγκεκριμένος χώρος και το μισό οικοδομικό τετράγωνο γύρω του θα συνεχίσουν να αποτελούν επίκεντρο διαδηλώσεων. Το Πόρτλαντ θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στη συγκυρία ως μια περήφανη πόλη-καταφύγιο, προχωρώντας σε νομικές ενέργειες για να υπερασπιστεί την κοινότητά μας και τα δικαιώματά μας».

Το βίντεο του 2020 που ο Τραμπ θεώρησε σημερινό

Ο πρόεδρος δεν ανέφερε ποιο ακριβώς ρεπορτάζ είχε ως βάση για την εντύπωσή του, αλλά το Fox News μετέδωσε την Πέμπτη ένα ρεπορτάζ που συνδύαζε εικόνες από μια πρόσφατη διαδήλωση στο Πόρτλαντ, μερικών δεκάδων ατόμων, με ένα viral βίντεο του 2020, στο οποίο ο διαδηλωτής Κρίστοφερ Ντέιβιντ ψεκάζεται στο πρόσωπο με σπρέι πιπεριού από ομοσπονδιακό πράκτορα, το οποίο όμως παρουσιάστηκε λανθασμένα ως περιστατικό που είχε συμβεί τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.

Το ρεπορτάζ επικεντρώθηκε κυρίως σε μια διαδήλωση έξω από τις εγκαταστάσεις την Τρίτη, στην οποία συμμετείχαν δεκάδες διαδηλωτές που έφεραν μια γκιλοτίνα πριν δεχτούν χημικά από ομοσπονδιακούς αστυνομικούς.

«Πρόκειται για πληρωμένους τρομοκράτες», είπε ο πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας για ακόμη μία φορά μια αβάσιμη θεωρία συνωμοσίας που είχε προωθήσει η κυβέρνησή του το 2020 για τους αντιφασίστες διαδηλωτές.

«Είναι πληρωμένοι ταραχοποιοί, είναι επαγγελματίες. Το είδα χθες το βράδυ, είμαι πολύ καλός σε αυτά. Είναι πληρωμένοι ταραχοποιοί, παίρνουν λεφτά από ριζοσπαστικές αριστερές ομάδες», ισχυρίστηκε ο πρόεδρος.

Στη συνέχεια υπέδειξε ότι τα καλοτυπωμένα πλακάτ που κρατούσαν ορισμένοι διαδηλωτές αποδείκνυαν τη θεωρία του, λέγοντας: «Είναι πληρωμένοι ταραχοποιοί και είναι πολύ επικίνδυνοι για τη χώρα μας, και όταν πάμε εκεί, αν πάμε στο Πόρτλαντ, θα τους εξαφανίσουμε. Θα έχουν φύγει. Δεν θα μείνουν καν να πολεμήσουν. Δεν θα μείνουν εκεί. Έχουν καταστρέψει την πόλη».

«Είναι σαν να ζεις στην κόλαση», είπε ο πρόεδρος, περιγράφοντας μια φανταστική εκδοχή του Πόρτλαντ που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική πόλη, όπου τα κάγκελα γύρω από το ομοσπονδιακό δικαστήριο —σημείο μαζικών διαδηλώσεων το 2020— έχουν αφαιρεθεί και τα κεντρικά της αστυνομίας δεν έχουν πλέον σφραγισμένα παράθυρα.

Ο γενικός εισαγγελέας του Όρεγκον, Νταν Ρέιφιλντ, απείλησε να λάβει μέτρα σε περίπτωση που ο Τραμπ στείλει στρατεύματα στο Όρεγκον.

«Αν και ορισμένες απειλές από την κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να είναι καινούργιες ή να προκαλούν έκπληξη, αυτή δεν είναι: προετοιμαζόμαστε να απαντήσουμε από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία», δήλωσε ο Ρέιφιλντ. «Η Καλιφόρνια έδειξε πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι η προσέγγισή μας για να σταματήσουμε την ομοσπονδιακή υπέρβαση. Το Όρεγκον είναι ένας ασφαλής τόπος και σκοπεύουμε να τον κρατήσουμε έτσι. Ο πρόεδρος μπορεί να έχει μεγάλη δύναμη, αλλά πρέπει να μένει στο δικό του πεδίο – και αν δεν το κάνει, θα τον κάνουμε υπόλογο».