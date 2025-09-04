Η Ουάσινγκτον μηνύει την κυβέρνηση Τραμπ για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς

Η Ουάσινγκτον προσέφυγε νομικά κατά της κυβέρνησης Τραμπ, αμφισβητώντας την ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στην πόλη.

Οι αξιωματούχοι της Ουάσινγκτον, DC, μηνύουν την κυβέρνηση Τραμπ, κατηγορώντας τον πρόεδρο ότι παραβίασε το Σύνταγμα και τους ομοσπονδιακούς νόμους στέλνοντας χιλιάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην πόλη χωρίς τη συναίνεση των τοπικών ηγετών.

Η αγωγή, που κατατέθηκε την Πέμπτη (04/09) από τον Γενικό Εισαγγελέα της Ουάσινγκτον, Μπράιαν Σβαλμπ, ισχυρίζεται ότι οι στρατιώτες – πολλοί από αυτούς από άλλες πολιτείες – έχουν αναλάβει καθήκοντα από το γραφείο των Αμερικανών Μαρσάλων και περιπολούν στις γειτονιές, πραγματοποιώντας έρευνες και προχωρώντας σε συλλήψεις, παρά τους ομοσπονδιακούς νόμους που γενικά απαγορεύουν στον στρατό να ενεργεί ως τοπική αστυνομία.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη των στρατευμάτων υπονομεύει την αυτονομία της πόλης, καταστρέφει την εμπιστοσύνη μεταξύ των κατοίκων και των αρχών επιβολής του νόμου και βλάπτει την τοπική οικονομία αποθαρρύνοντας τον τουρισμό και πλήττοντας τις επιχειρήσεις.

«Η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς για την εμπλοκή σε επιβολή του νόμου δεν είναι μόνο περιττή και ανεπιθύμητη, αλλά είναι επίσης επικίνδυνη και επιβλαβής για την περιοχή και τους κατοίκους της», δήλωσε ο Σβαλμπ σε δήλωσή του. «Σήμερα είναι η Ουάσινγκτον, αλλά αύριο μπορεί να είναι οποιαδήποτε άλλη πόλη. Καταθέσαμε αυτή την αγωγή για να βάλουμε τέλος σε αυτήν την παράνομη ομοσπονδιακή παρέμβαση.»