Από το Vinted σε πορνογραφικά sites: Καταγγελίες γυναικών που χρησιμοποιούν την εφαρμογή

Γυναίκες που χρησιμοποιούν το Vinted καταγγέλλουν κλοπή φωτογραφιών και παρενόχληση, με το υλικό τους να καταλήγει χωρίς συναίνεση σε πορνογραφικούς ιστότοπους.

Παρά τη μεγάλη της απήχηση και τη φιλική προς τον χρήστη εμπειρία που προσφέρει, η πλατφόρμα μεταχειρισμένων ρούχων Vinted κρύβει και σκοτεινές πλευρές. Ολοένα και περισσότερες χρήστες (γυναίκες στην πλειονότητα) καταγγέλλουν κλοπή φωτογραφιών τους και σεξουαλική παρενόχληση, με το υλικό τους να καταλήγει χωρίς συναίνεση σε πορνογραφικούς ιστότοπους.

Και δεν είναι μόνο αυτό, καθώς κάτω από τις αγγελίες τους πληθαίνουν τα σεξουαλικά υπονοούμενα και τα προσβλητικά μηνύματα.

Η πρακτική της «πειρατείας» φωτογραφιών για χρήση σε πραγματικό ή κατασκευασμένο ερωτικό περιεχόμενο είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Όμως, σύμφωνα με θύματα και υποστηρικτές τους, το τελευταίο διάστημα το Vinted έχει γίνει στόχος οργανωμένων καμπανιών από διαδικτυακούς θύτες.

Η πλατφόρμα, που ξεκίνησε το 2008 στη Λιθουανία και σήμερα αριθμεί πάνω από 65 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες, έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο site του είδους του στην Ευρώπη. Η τεράστια απήχηση, ιδιαίτερα σε νέες γυναίκες, φαίνεται να προσελκύει και μισογύνηδες, κλέφτες εικόνων και δημιουργούς ανεπιθύμητου σεξουαλικού περιεχομένου.

Στη Γερμανία, όπου οι καταγγελίες πληθαίνουν, το θέμα έχει πάρει δημοσιότητα, ενώ παρόμοια περιστατικά έχουν αναφερθεί και σε Γαλλία, Ιταλία και Βρετανία.

“Με έβαλαν σε πορνογραφικούς ιστότοπους χωρίς να το ξέρω”

Η 22χρονη Μίνα από την Κολωνία ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο, εξηγώντας πως φωτογραφίες της από το Vinted βρέθηκαν σε πορνογραφικούς ιστότοπους. Όπως είπε, μια αναζήτηση στο Google με το όνομά της εμφανίζει πλέον συνδέσμους με αυτό το υλικό – την ώρα που αναζητεί δουλειά. Η ίδια έχει καταγγείλει το περιστατικό στην Google και στην αστυνομία.

Στη συνέντευξή της στο Der Spiegel, χαρακτήρισε την εμπειρία της «ανατριχιαστική», αναφέροντας μηνύματα όπως «Θέλω να αγοράσω αυτό το ρούχο, αλλά μπορείς να το δοκιμάσεις χωρίς εσώρουχο;» ή «Μπορώ να σε αγοράσω κι εσένα;».

Ακόμα πιο σοκαριστικό, όπως είπε, ήταν ότι φωτογραφίες της με μαγιό ή καλοκαιρινά φορέματα χρησιμοποιήθηκαν για να παρουσιαστεί ψευδώς ως «μοντέλο ερωτικού περιεχομένου» ή «γυμνή σταρ του OnlyFans».

Τον Απρίλιο, έρευνα των Süddeutsche Zeitung, NDR και WDR αποκάλυψε δημόσιο κανάλι στο Telegram με τίτλο Girls of Vinted, όπου είχαν συγκεντρωθεί πάνω από 1.000 φωτογραφίες από την πλατφόρμα σε σεξουαλικό πλαίσιο. Ανάμεσα στις γυναίκες που εμφανίζονταν εκεί, πολλές ήταν απλές χρήστριες του Vinted, χωρίς καμία εμπλοκή σε ερωτικό περιεχόμενο.

Λίγο πριν το κλείσιμο του καναλιού, είχε συγκεντρώσει περίπου 2.000 κυρίως άνδρες συνδρομητές, ενώ πολλές από τις γυναίκες-«στόχους» δέχθηκαν κύμα χυδαίων μηνυμάτων.

Παρόμοια ιστοσελίδα, με τον τίτλο Vinted Sluts, αποκάλυψε και το βρετανικό Channel 4 τον Οκτώβριο.

Αντιδράσεις, μέτρα και προειδοποιήσεις

Η Vinted δηλώνει ότι εφαρμόζει «μηδενική ανοχή» απέναντι σε ανεπιθύμητη σεξουαλική επικοινωνία, αφαιρώντας περιεχόμενο μόλις ενημερωθεί, και συνεργάζεται με πλατφόρμες όπως το Telegram για το κλείσιμο αντίστοιχων καναλιών.

Ωστόσο, όπως γράφει ο Guardian, θύματα όπως η Μπέλα και η Σόνια λένε πως, ακόμη κι όταν κλείνουν οι λογαριασμοί των δραστών, εμφανίζονται νέοι με παρόμοιες πρακτικές.

Η πλατφόρμα συμβουλεύει τα μέλη να αποφεύγουν φωτογραφίες όπου φαίνεται το πρόσωπό τους, να μη δίνουν προσωπικά στοιχεία σε μηνύματα και να περιορίζουν τα δεδομένα στις ετικέτες αποστολής.

Οι ειδικοί καλούν τα θύματα να προχωρούν άμεσα σε καταγγελία τόσο στις αρχές όσο και στις ιστοσελίδες όπου εντοπίζεται το περιεχόμενο. Στο μεταξύ, η νομοθεσία της Ε.Ε. μέσω του Digital Services Act υποχρεώνει από τον Φεβρουάριο του 2024 τις πλατφόρμες να αφαιρούν παράνομο υλικό μόλις αυτό τους επισημανθεί.