Απτόητη η Τουρκία: Νέες προκλήσεις, αντι-NAVTEX και θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών

Απτόητη συνεχίζει τις προκλητικές της ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία, χωρίς να παρεκκλίνει στο ελάχιστο από την επικοινωνιακή της πολιτική, ούτε και να επηρεάζεται από τις προειδοποιητικές "βολές" Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών.

Αυτές, άλλωστε, εξακολουθούν να παραμένουν σε επίπεδο επίπληξης παίρνοντας νέα παράταση στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής, με τις κυρώσεις να απουσιάζουν από το κείμενο συμπερασμάτων και να μετατίθενται για τον Μάρτιο, για να έρθουν εσχάτως και οι εξαγγελίες του Ντόναλντ Τραμπ για βέτο στο αμυντικό νομοσχέδιο των ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται, άλλωστε, πως η Άγκυρα απέρριψε την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία χαρακτήρισε "μεροληπτική", ενώ ο Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι "Η ΕΕ δεν μπορεί να προχωρήσει σε βήματα κατά της Τουρκίας".

Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, η Άγκυρα προέβη σε νέα προκλητική ενέργεια, δημιουργώντας εκ νέου θέματα αμφισβήτησης κυριαρχίας και αποστρατιωτικοποίησης των νησιών.

Η Τουρκία διαμαρτύρεται για ελληνική NAVTEX και διατείνεται πως αυτή καλύπτει δική της δεσμευμένη περιοχή στην οποία θα κάνει άσκηση με πραγματικά πυρά. Η περιοχή, ωστόσο, που αναφέρει βρίσκεται μια ανάσα από την Κάρπαθο.

H Ελληνική NAVTEX

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 774/20

KARPATHIO SEA

SOUTHEAST OF KARPATHOS ISLAND

FIRING EXERCISES

FROM 150600 UTC TO 151000 UTC DEC 20

IN AREA BOUNDED BY:

35-30.00N 027-40.00E

35-00.00N 027-15.00E

34-40.00N 028-00.00E

35-20.00N 028-20.00E

CAUTION ADVICED

CANCEL THIS MSG 151100 UTC DEC 20

Οι αντι-NAVTEX της Τουρκίας

TURNHOS N/W : 1540/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA72-265/20 IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF SEMOTHRACE AND LEMNOS (LIMNOS) ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. THE AREA PROMULGATED BY MESSAGE NUMBER LA72-265/20 OVERLAPS WITH THE AREA RESERVED FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES AND WHICH WAS RELEASED BY IZMIR TURK RADIO MESSAGE NUMBER IA12-0033/20 PRIOR TO MESSAGE NUMBER LA72-265/20.

3. THE MESSAGE NUMBER IA11-0032/20 RELEASED BY IZMIR TURK RADIO FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES IS VALID AND EFFECTIVE.

4. THIS MESSAGE IS RELEASED FOR THE SAFETY OF NAVIGATION.

5. CANCEL THIS MESSAGE 151100Z DEC 20.

• TURNHOS N/W : 1542/20 AEGEAN SEA 1. NAVTEX MESSAGE NUMBER HA82-773-20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF PISCOPIS (TILOS) AND CALKI ISLANDS SET BY THE 1947 PARIS PEACE TREATY. 2. CANCEL THIS MESSAGE 141100Z DEC 20.

• TURNHOS N/W : 1541/20 AEGEAN SEA 1. NAVTEX MESSAGE NUMBERS LA71-264/20 AND HA81-772/20 ARE THE VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CHIOS AND SAMOS ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY. 2. CANCEL THIS MESSAGE 141100Z DEC 20.