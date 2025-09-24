Άρθρο του Spectator “αθωώνει” τους αδερφούς Tate – Σφοδρές αντιδράσεις από γυναίκες – θύματα

“Αηδιασμένες” δηλώνουν τέσσερις γυναίκες που έχουν οδηγήσει τα αδέρφια Tate ενώπιον της δικαιοσύνης, μετά από άρθρο του Spectator με τίτλο “Σαν κατσαρίδα, αρνούμαι να πεθάνω”: μια συνάντηση με τους αδελφούς Tate”.

Τέσσερις γυναίκες επιζώσες σεξουαλικής κακοποίησης από τον Andrew Tate έχουν καταγγείλει στην ρυθμιστική αρχή Τύπου μια συνέντευξη με τον αυτοαποκαλούμενο μισογύνη influencer και τον αδελφό του στο περιοδικό Spectator.

Οι γυναίκες, οι οποίες έχουν καταθέσει αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο κατηγορώντας τον Tate για βιασμό, εξαναγκασμό, επίθεση και ξυλοδαρμό, ισχυρίζονται ότι το άρθρο, το οποίο γράφτηκε από τον αναπληρωτή συντάκτη Φρέντι Γκρέι, είναι ανακριβές και παραπλανητικό.

Περιγράφουν τον εαυτό τους ως «αηδιασμένες» από το άρθρο, στο οποίο ο Γκρέι γράφει ότι πιστεύει ότι οι ποινικές υποθέσεις εναντίον των αδελφών θα «εξαφανιστούν».

Ο δικηγόρος των γυναικών κατηγορεί το περιοδικό, που εκδίδεται από τον πρώην υπουργό των Συντηρητικών Μάικλ Γκοβ, ότι εξωραΐζει τη συμπεριφορά των αδελφών, οι οποίοι αρνούνται τις αστικές και ποινικές κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί εναντίον τους, όπως σημειώνει ο Guardian.

Οι γυναίκες δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους: «Είμαστε αποτροπιασμένες από τη συνέντευξη του Spectator με τον Andrew Tate και τον αδελφό του. Αυτοί είναι άντρες στους οποίους οι βρετανικές αρχές έχουν απαγγείλει 21 κατηγορίες για φερόμενα εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων του βιασμού, της πραγματικής σωματικής βλάβης και της εμπορίας ανθρώπων. Πώς μπορεί το Spectator να θεωρεί ότι είναι κατάλληλο να πάρει συνέντευξη από αυτούς τους άντρες και να μην τους θέσει καμία ερώτηση για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν;»

Ο Freddy Gray, πρώην λογοτεχνικός διευθυντής της American Conservative και αναπληρωτής διευθυντής της Catholic Herald, ταξίδεψε στο Βουκουρέστι για να πάρει τη συνέντευξη από τους αδελφούς Tate.

Ο Gray γράφει: «Για το BBC και τους απανταχού αστούς γονείς, είναι διαβόητοι: τα πιο βρώμικα θηρία της αντρικής σφαίρας, εκμεταλλευτές του μισογυνισμού και κύριοι προμηθευτές του ακροδεξιού μίσους. Είναι όμως οι Tate τόσο κακοί;»

Στη συνέχεια, προσθέτει: «Αν και αντιμετωπίζουν πολλές ποινικές κατηγορίες, τα σπίτια τους έχουν επανειλημμένα ερευνηθεί και έχουν περάσει κάποιο διάστημα στη φυλακή, αρνούνται κάθε αδίκημα και δεν έχουν βρεθεί ένοχοι για τίποτα. Η μεγάλη υπόθεση στην Ρουμανία φαίνεται να έχει σταματήσει, αφού δικαστής αποφάσισε ότι τα στοιχεία δεν ήταν αρκετά ισχυρά για να προχωρήσει σε δίκη, ενώ οι αδελφοί έχουν καταθέσει μήνυση στις ΗΠΑ κατά γυναίκας που ισχυρίζονται ότι συνωμότησε να τους δυσφημήσει μέσω μιας ψευδούς συνωμοσίας.»

«Οι Tate είναι σίγουροι ότι η καταγγελία τους θα γίνει δεκτή και τότε όλες οι άλλες κατηγορίες θα εξαφανιστούν. Ίσως είμαι αφελής ή τοξικό αρσενικό, αλλά δεν μπορώ να μην τους πιστέψω».

Στην καταγγελία προς τον Ανεξάρτητο Οργανισμό Προτύπων Τύπου (Ipso), οι δικηγόροι των γυναικών ισχυρίζονται ότι ο Γκρέι παραποιεί την κατάσταση της ποινικής υπόθεσης εναντίον των Tate στη Ρουμανία.

Οι δικηγόροι των γυναικών αναφέρουν ότι τα αρχεία του ρουμανικού δικαστηρίου δείχνουν ότι η υπόθεση επιστράφηκε στους εισαγγελείς λόγω διαδικαστικών και αποδεικτικών παρατυπιών στην κατηγορία. Το δικαστήριο δεν έκρινε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία «δεν ήταν αρκετά ισχυρά» ούτε απέρριψε την υπόθεση για αποδεικτικούς λόγους, ισχυρίζονται οι γυναίκες, και οι κατηγορίες παραμένουν ενεργές και ανεπίλυτες.

Επιπλέον, διαμαρτύρονται ότι το άρθρο δεν κάνει καμία αναφορά στην εντολή έκδοσης προς τη Βρετανία, που ζητήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο το 2024 και αργότερα εγκρίθηκε από τα ρουμανικά δικαστήρια, στην οποία υπόκεινται οι αδελφοί, «αφήνοντας στους αναγνώστες μια ελλιπή και παραπλανητική εντύπωση για τη σοβαρότητα και την έκταση της κατάστασής τους», όπως αναφέρεται.

Η αστυνομία του Μπέντφορντσαιρ έχει εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τους δύο άνδρες, αλλά έχει συμφωνηθεί ότι η έκδοση θα περιμένει την ολοκλήρωση της διαδικασίας στη Ρουμανία.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Andrew Tate αντιμετωπίζει 10 κατηγορίες που σχετίζονται με τρεις γυναίκες που δηλώνουν θύματα, μεταξύ άλλων βιασμού, σωματικής βλάβης, εμπορίας ανθρώπων και ελέγχου της πορνείας για κέρδος. Ο Tristan Tate αντιμετωπίζει 11 κατηγορίες που σχετίζονται με μια γυναίκα – θύμα, που περιλαμβάνουν βιασμό, σωματική βλάβη και εμπορία ανθρώπων.

Οι δικηγόροι των γυναικών ισχυρίζονται επιπλέον ότι το περιοδικό επαναλαμβάνει χωρίς κριτική τους ισχυρισμούς των αδελφών Tate ότι «στηθήκαν» από τις ρουμανικές αρχές, ότι απέρριψαν μια πληρωμή 50 εκατομμυρίων δολαρίων από την εταιρεία δημοσίων σχέσεων για να «σταματήσουν να εκφράζουν» τις απόψεις τους και ότι έχουν στοχοποιηθεί από μια επιχείρηση του «βαθέος κράτους» στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτές οι ισχυρισμοί παρουσιάζονται εκτενώς χωρίς αν εξεταστούν κριτικά, όπως υποστηρίζεται. Το άρθρο σημειώνει ότι οι Tate δεν ήταν διατεθειμένοι να δώσουν το όνομα της εταιρείας δημοσίων σχέσεων που τους έκανε την υποτιθέμενη οικονομική προσφορά.

Ο δικηγόρος των γυναικών, Matt Jury, δήλωσε ότι τον απασχολεί επίσης η περιγραφή στο περιοδικό του λεγόμενου Hustlers University των Tate, που αργότερα έγινε γνωστό ως The Real World, το οποίο ο Gray περιγράφει ως «online πλατφόρμα για νέους άνδρες που αναζητούν σκοπό και τρόπους να βγάλουν χρήματα εκτός της παραδοσιακής απασχόλησης».

Στην ιστοσελίδα του Spectator αναφέρεται ότι το περιοδικό είναι μέλος του Ipso και συμμορφώνεται με τον κώδικα δεοντολογίας των εκδοτών. «Τηρούμε επίσης αυστηρά πρότυπα ακρίβειας», προσθέτει.

Οι γυναίκες δεν προσέγγισαν το Spectator ζητώντας διόρθωση του άρθρου με τίτλο «”Σαν κατσαρίδα, αρνούμαι να πεθάνω”: μια συνάντηση με τους αδελφούς Tate», αλλά απευθύνθηκαν απευθείας στο Ipso, όπως είναι κατανοητό.

Ο Gove, ο οποίος παραιτήθηκε από βουλευτής στις εκλογές του 2024, ανακοινώθηκε ως ο νέος εκδότης του Spectator τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά την αγορά του περιοδικού για 100 εκατομμύρια λίρες από τον Paul Marshall, έναν βρετανό μεγιστάνα των hedge fund και επενδυτή στο GB News.

Εκπρόσωπος του Spectator δήλωσε: «Το Spectator επιτρέπει στους αναγνώστες του να αποφασίζουν οι ίδιοι για αμφιλεγόμενα ζητήματα. Οι ρυθμιστικές αρχές δεν υπάρχουν για να ελέγχουν τι είναι αποδεκτή ομιλία».