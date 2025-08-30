Άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ: Καμία απόφαση για τη Γάζα, νέες κυρώσεις στη Ρωσία

Διχασμένα ήταν τα κράτη της ΕΕ στο ‘Ατυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ, ενώ παράλληλα ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας με τα κρυτπονομίσματα να μπαίνουν στο τραπέζι.

Ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (30/08) το ‘Ατυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στην Κοπεγχάγη, με τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή να βρίσκονται στο επίκεντρο των κρατών – μελών.

Στα θέματα που συζητήθηκαν, στις αποφάσεις και στις διαφωνίες των υπουργών των κρατών μελών αναφέρθηκε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε.

Σύμφωνα με όσα είπε, τα κράτη μέλη της ΕΕ διαφωνούν για το πώς να πιέσουν την ισραηλινή κυβέρνηση να αλλάξει πορεία, γι’ αυτό και όπως είπε, δεν κατέληξαν σε κάποια συμφωνία, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στις νέες κυρώσεις που συμφωνήθηκαν σε βάρος της Ρωσίας.

Διχασμένη η ΕΕ για τη Γάζα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει διχασμένη όσον αφορά τη Γάζα, δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, μετά από ανεπίσημη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του μπλοκ στην Κοπεγχάγη.

Η Κάλλας ανέφερε ότι ο διχασμός αυτός επηρεάζει αρνητικά την παγκόσμια αξιοπιστία της ΕΕ και εξέφρασε απογοήτευση για το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί ενότητα μεταξύ των υπουργών, όπως αναφέρει το Euronews.

«Αν με ρωτήσετε προσωπικά πώς νιώθω, ότι είμαι το πρόσωπο που φταίει, που δεν έχουμε απόφαση, τότε είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο», δήλωσε η Κάλλας.

«Είναι ξεκάθαρο ότι τα κράτη μέλη διαφωνούν για το πώς να πιέσουν την ισραηλινή κυβέρνηση να αλλάξει πορεία. Οι επιλογές είναι ξεκάθαρες και παραμένουν στο τραπέζι. Έχουμε παρουσιάσει το έγγραφο με τις επιλογές. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν συμφωνούν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ», πρόσθεσε η Κάλλας.

Η επικεφαλής διπλωμάτης δήλωσε ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει στο σχέδιο αναστολής της ελεύθερης εμπορικής συμφωνίας με το Ισραήλ, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ.

Ορισμένες χώρες εξέφρασαν την αντίθεσή τους, όπως η Γερμανία και η Ουγγαρία, ενώ η Δανία, η οποία κατέχει την περιστρεφόμενη προεδρία, σήμανε ότι θα υποστηρίξει την αναστολή.

«Αν η πλειοψηφία αυξάνεται, τότε ο διχασμός δεν μεγαλώνει, αλλά στην πραγματικότητα μικραίνει, επειδή η πλειοψηφία αυξάνεται. Άρα εξαρτάται από το πώς το βλέπεις. Αλλά είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε ακόμα συμφωνία για αυτά τα μέτρα», απάντησε η Κάλλας σε ερώτηση δημοσιογράφου.

Ο Δανός Υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λέκε Ράσμουσεν, πρότεινε ότι η ΕΕ θα μπορούσε να πάρει κάποια μέτρα προκειμένου να παρακάμψει το βέτο ορισμένων κρατών μελών.

«Πρέπει να δουλέψουμε και να σκεφτούμε πιο καινοτόμα για το τι θα μπορούσαν να είναι οι επόμενες καλύτερες λύσεις. Για παράδειγμα, θέλουμε να επιβάλουμε απαγόρευση στις εισαγωγές από τις κατεχόμενες περιοχές. Αυτό πιθανόν να μην είναι εφικτό. Αλλά θα μπορούσαμε να επιβάλουμε υψηλούς δασμούς στις εισαγωγές, και θα μπορούσαμε να το κάνουμε με ειδική πλειοψηφία», δήλωσε ο Δανός Υπουργός Εξωτερικών.

Ο Ράσμουσεν απέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς του Ισραήλ ότι ο περιορισμός του ελεύθερου εμπορίου με το Ισραήλ θα ενδυνάμωνε τη Χαμάς.

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αμφισβητούμε τις ψευδείς αφηγήσεις. Και εννοώ, δεν έχουμε καμία πρόθεση να ενισχύσουμε τη Χαμάς, αλλά το αντίθετο», δήλωσε ο Ράσμουσεν.

Η Κάλλας υποστήριξε στη συνέχεια ότι η ΕΕ πιέζει με επιτυχία το Ισραήλ να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, με αποτέλεσμα περισσότερα φορτηγά να εισέρχονται στη ζώνη και περισσότερα συνοριακά περάσματα να ανοίγουν.

Στη διάρκεια της συνάντησης, η ΕΕ υιοθέτησε επίσης ένα έγγραφο καλώντας τις ΗΠΑ να αναστρέψουν την απαγόρευση ταξιδιού στην παλαιστινιακή αντιπροσωπεία που κατευθύνεται στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Νέες κυρώσεις στη Ρωσία – Στο στόχαστρο και τα κρυπτονομίσματα

Στο ζήτημα της Ουκρανίας, οι υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να εντείνουν την πίεση στη Ρωσία, δηλαδή να επιβληθούν περισσότερες και στοχευμένες κυρώσεις, οι οποίες, όπως τονίστηκε, έχουν ήδη δείξει αποτελέσματα, «στερώντας από τη Ρωσία δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ για την χρηματοδότηση του πολέμου», δήλωσε η κ. Κάλας.

Επιπλέον, εξετάζονται νέες απαγορεύσεις εισαγωγών και δασμοί σε ρωσικά προϊόντα, καθώς και δευτερογενείς κυρώσεις, ενώ στο τραπέζι μπήκαν και τα κρυπτονομίσματα, όπως αποκάλυψε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής. Όσον αφορά τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, υπάρχουν έντονες συζητήσεις, ενώ παραμένουν οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για την περαιτέρω διαχείρισή τους, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο Συμβούλιο συζητήθηκαν ζητήματα της Μέσης Ανατολής. Αναφορικά με το Ιράν, όπως είπε η κ. Κάλας «η μπάλα είναι στην πλευρά της Τεχεράνης» και εξήγησε ότι εξακολουθεί να έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί πλήρως με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας και να επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό της πρόγραμμα, με την ΕΕ έτοιμη να είναι έτοιμη να υποστηρίξει διπλωματικές προσπάθειες.