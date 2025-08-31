Axios: Ο Τραμπ πιστεύει πως Ευρωπαίοι ηγέτες σαμποτάρουν παρασκηνιακά την ειρήνη στην Ουκρανία

Ο Λευκός Οίκος κατηγορεί Ευρωπαίους ηγέτες ότι παίζουν “διπλό παιχνίδι” στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εξετάζει ακόμα και την αποχώρηση από αυτές

“Διπλό παιχνίδι” πίσω από τη στάση ορισμένων Ευρωπαίων ηγετών γύρω από τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, βλέπει ο Λευκός Οίκος.

Ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιστεύουν ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες στηρίζουν δημόσια την προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ ταυτόχρονα επιχειρούν παρασκηνιακά να υποσκάψουν την πρόοδο που σημειώθηκε από τη σύνοδο στην Αλάσκα, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios.

Ο Λευκός Οίκος έχει ζητήσει από το υπουργείο Οικονομικών να καταρτίσει μια λίστα με κυρώσεις που θα μπορούσαν ρεαλιστικά να επιβληθούν από την Ευρώπη κατά της Ρωσίας.

Δύο εβδομάδες μετά τη σύνοδο του Προέδρου Τραμπ με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, υπάρχει ελάχιστη σαφής πρόοδος προς τον τερματισμό του πολέμου. Σύμβουλοι του Τραμπ, απογοητευμένοι από την κατάσταση, υποστηρίζουν ότι η ευθύνη βαραίνει τους Ευρωπαίους συμμάχους και όχι τον Τραμπ ή ακόμη και τον Πούτιν.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου κατηγορούν επίσης Ευρωπαίους ηγέτες ότι πιέζουν την Ουκρανία να κρατήσει αδιάλλακτη στάση απαιτώντας μη ρεαλιστικές εδαφικές παραχωρήσεις από τη Ρωσία.

«Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να παρατείνουν αυτόν τον πόλεμο και να υπονομεύουν παρασκηνιακά με παράλογες προσδοκίες, περιμένοντας ταυτόχρονα από την Αμερική να επωμιστεί το κόστος», δήλωσε κορυφαίος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Axios. «Αν η Ευρώπη θέλει να κλιμακώσει αυτόν τον πόλεμο, αυτό θα είναι δική της επιλογή. Αλλά θα πρόκειται για μια μάταιη προσπάθεια που θα μετατρέπει τη νίκη σε ήττα».

Οι Ευρωπαίοι φέρονται να πιέζουν τον Ζελένσκι να «κρατήσει» μέχρι να πετύχει μια «καλύτερη συμφωνία» — μια μαξιμαλιστική τακτική που, σύμφωνα με το επιτελείο Τραμπ, έχει επιδεινώσει τον πόλεμο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι οι Βρετανοί και οι Γάλλοι εμφανίζονται σε πιο εποικοδομητική «γραμμή». Ωστόσο, παραπονιούνται ότι άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες θέλουν οι ΗΠΑ να επωμιστούν πλήρως το κόστος του πολέμου, χωρίς οι ίδιες να αναλαμβάνουν ανάλογο ρίσκο.

«Η επίτευξη συμφωνίας είναι τέχνη του εφικτού», δήλωσε κορυφαίος αξιωματούχος. «Όμως ορισμένοι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να λειτουργούν σε έναν κόσμο παραμυθιού, αγνοώντας το γεγονός ότι χρειάζονται δύο για να χορέψεις τανγκό».

Ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος που εμπλέκεται στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας εξέφρασε έκπληξη για τις αμερικανικές επικρίσεις.

Ο ίδιος είπε ότι δεν υπάρχει καμία διάσταση ανάμεσα σε όσα οι Ευρωπαίοι λένε στον Τραμπ και σε όσα πράττουν παρασκηνιακά, χαρακτηρίζοντας αβάσιμες τις σχετικές αιτιάσεις. Επίσης ανέφερε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες εργάζονται ήδη πάνω σε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, οι κυρώσεις που οι ΗΠΑ προτρέπουν την Ευρώπη να υιοθετήσει κατά της Ρωσίας περιλαμβάνουν την πλήρη διακοπή όλων των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου — καθώς και δευτερογενείς δασμούς από την ΕΕ προς την Ινδία και την Κίνα, παρόμοιους με εκείνους που ήδη έχουν επιβληθεί στην Ινδία από τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ εξετάζει την αποχώρησή του από τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Μετά τις συνόδους του με τον Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ επανέλαβε ότι το επόμενο βήμα πρέπει να είναι μια κατ’ ιδίαν συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι. Μέχρι στιγμής, η Μόσχα αρνείται.

Την ίδια ώρα, οι Ουκρανοί απορρίπτουν οποιαδήποτε συζήτηση για πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις, εκτός εάν οι Ρώσοι καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Τραμπ εμφανίστηκε φανερά απογοητευμένος κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη. «Όλοι κάνουν πόζες. Είναι μια ανοησία», είπε.

Οι μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο, σε συνδυασμό με τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, δείχνουν ότι η ειρήνη δεν πλησιάζει.

«Ίσως οι δύο πλευρές του πολέμου να μην είναι ακόμη έτοιμες να τον τελειώσουν. Ο πρόεδρος θέλει να λήξει, αλλά πρέπει και οι ηγέτες αυτών των δύο χωρών να θέλουν το ίδιο», δήλωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε στο Axios ότι ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί προσωρινά από τις διπλωματικές προσπάθειες, έως ότου η μία ή και οι δύο πλευρές δείξουν περισσότερη ευελιξία. «Θα καθίσουμε πίσω και θα παρακολουθήσουμε. Ας πολεμήσουν λίγο ακόμη μεταξύ τους και βλέπουμε τι θα γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μερικοί Αμερικανοί αξιωματούχοι αρχίζουν να βλέπουν τους Ευρωπαίους ηγέτες ως βασικό εμπόδιο, παρότι ο Τραμπ είχε φιλική συνάντηση μαζί τους και με τον Ζελένσκι πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες.

Την Παρασκευή, ο απεσταλμένος του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη με τον διευθυντή του γραφείου του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ.

Συζήτησαν το ενδεχόμενο συνάντησης Ζελένσκι – Πούτιν, ενώ ο Γερμάκ προσκάλεσε τον Γουίτκοφ για μια πρώτη επίσκεψη στο Κίεβο. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγή με γνώση της συνάντησης, δεν σημειώθηκε ουσιαστική πρόοδος.