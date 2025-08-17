Axios: O Τραμπ θέλει τριμερή με Πούτιν – Ζελένσκι ακόμη και μέχρι την επόμενη Παρασκευή

Οι όροι που έθεσε η Μόσχα για το Ντονμπάς και την Κριμαία βαραίνουν τις διπλωματικές ισορροπίες, ενώ ο Τραμπ επιδιώκει τριμερή με Ζελένσκι και Πούτιν μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Μέσα σε ένα σκηνικό πολέμου που δεν δείχνει να κοπάζει, οι όροι της Ρωσίας για το Ντονμπάς και την Κριμαία βαραίνουν τις διπλωματικές ισορροπίες.

Οι όροι ειρήνης που έθεσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στη σύνοδο με τον Τραμπ περιελάμβαναν την πλήρη αποχώρηση της Ουκρανίας από δύο ανατολικές περιφέρειες, δήλωσαν δύο πηγές που είχαν ενημερωθεί σχετικά στο Axios.

Στο πλαίσιο της συνάντησής του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον την ερχόμενη Δευτέρα, ο Τραμπ ενημέρωσε Ευρωπαίους ηγέτες, σε τηλεδιάσκεψη που ακολούθησε τη σύνοδο, ότι θέλει να οργανώσει τριμερή συνάντηση με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι το συντομότερο μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, σύμφωνα με τις πηγές.

Ντόναλντ Τραμπ - Βολοντίμιρ Ζελένσκι - Βλαντίμιρ Πούτιν AP Photo

Ωστόσο, με βάση τις προϋποθέσεις του Πούτιν, ένα μεγάλο «άνοιγμα» μοιάζει απίθανο.

Κι ενώ το Κίεβο απορρίπτει παραχωρήσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να ανοίξει δρόμο με μια τριμερή συνάντηση ήδη από την Παρασκευή.

Ο Τραμπ προσκάλεσε και τους Ευρωπαίους ηγέτες που συμμετείχαν στην κλήση να παραστούν στη συνάντηση της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι απαιτήσεις της Μόσχας

Ο Τραμπ και ο ειδικός απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ ενημέρωσαν κατά την πτήση επιστροφής στην Ουάσινγκτον, τον Ζελένσκι και τους ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις θέσεις του Πούτιν.

Οι ίδιες πηγές είπαν ότι ο Πούτιν απαίτησε από την Ουκρανία να παραχωρήσει τις δύο από τις τέσσερις περιφέρειες στις οποίες η Ρωσία διεκδικεί κυριαρχία (Ντονέτσκ και Λουχάνσκ) και να «παγώσει» τις γραμμές του μετώπου στις άλλες δύο (Χερσώνα και Ζαπορίζια). Η Ρωσία ελέγχει σχεδόν ολόκληρη τη Λουχάνσκ, αλλά μόνο περίπου τα τρία τέταρτα του Ντονέτσκ.

Ο Πούτιν παρουσίασε τη διάθεση να σταματήσει τις επιθέσεις στη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια ως «παραχώρηση», με αντάλλαγμα την αποχώρηση της Ουκρανίας από το Ντονέτσκ, σύμφωνα με μία από τις πηγές. Στην πραγματικότητα, η Ρωσία δεν έχει σημειώσει πρόοδο στις περιοχές αυτές εδώ και καιρό.

Ουκρανική πηγή ανέφερε ότι η αμερικανική πλευρά είχε την εντύπωση πως ο Πούτιν ήταν διατεθειμένος να διαπραγματευθεί για τις μικρές λωρίδες εδάφους στις περιφέρειες Σούμι και Χάρκοβο που ελέγχει η Ρωσία.

Για όλα τα παραπάνω, υπάρχει ένα διακύβευμα.

Η πρόταση προβλέπει πολύ μεγαλύτερη μεταφορά εδαφών από τον ουκρανικό στον ρωσικό έλεγχο, παρά το αντίστροφο – κάτι που η Μόσχα ενδέχεται να θεωρεί «λογικό» λόγω της στρατιωτικής της υπεροχής, αλλά το Κίεβο σχεδόν βέβαια θα απορρίψει.

Ο Πούτιν ζήτησε επίσης οι ΗΠΑ να αναγνωρίσουν τη ρωσική κυριαρχία στα τμήματα της Ουκρανίας που θα αποκτούσε η Ρωσία βάσει μιας συμφωνίας ειρήνης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση «επιτυχή» και είπε ότι ο ίδιος και ο Πούτιν συμφώνησαν «στα περισσότερα ζητήματα», αν και ο Ρώσος πρόεδρος φαίνεται να εμμένει στις περισσότερες από τις μαξιμαλιστικές του απαιτήσεις.

Παρασκηνιακά τώρα, ο Πούτιν φέρεται να είπε ότι ήταν διατεθειμένος να συζητήσει εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ανέφερε η πηγή. Ωστόσο, μνημόνευσε την Κίνα ως πιθανό εγγυητή, κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι θα αντιταχθεί σε δύναμη ασφαλείας αποτελούμενη από στρατεύματα του ΝΑΤΟ.

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι υποστηρικτές της έχουν συζητήσει την ιδέα μιας «συμμαχίας προθύμων» που θα στηρίζει το Κίεβο ώστε να αποτραπεί μελλοντική ρωσική εισβολή.

Σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο, η Ουκρανία ενθαρρύνθηκε από το γεγονός ότι ο Τραμπ υποστήριξε την ιδέα των εγγυήσεων ασφαλείας στην τηλεδιάσκεψη μετά τη σύνοδο, αν και το θέμα δεν συζητήθηκε αναλυτικά. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι αυτό δεν θα είναι αποστολή του ΝΑΤΟ, αλλά η Ουκρανία ελπίζει ότι οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν με κάποιον τρόπο. Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι το ζήτημα θα συζητηθεί περαιτέρω κατά την επίσκεψη Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.