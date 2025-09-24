Μπανγκόκ: Σοκαριστικές στιγμές από κατάρρευση δρόμου – Βίντεο

Σκηνές απόλυτου χάους εκτιλύχθηκαν στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, όταν τμήμα μεγάλης λεωφόρου κατέρρευσε, προκαλώντας ζημιές και τραυματισμούς.

Τμήμα δρόμου στην Μπανγκόκ κατέρρευσε την Τετάρτη (24/9), δημιουργώντας ένα τεράστιο κενό, που προκάλεσε κυκλοφοριακά προβλήματα, ζημιές σε υποδομές και οδήγησε σε εκκενώσεις στην γύρω περιοχή.

Δεν υπήρξαν θύματα, αλλά τρία οχήματα υπέστησαν ζημιές από την κατάρρευση, δήλωσε ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ, Τσανττσάρτ Σιτιπούντ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η κατάρρευση προκλήθηκε από τις σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής υπόγειου σταθμού τρένου.

Βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης δείχνουν το οδόστρωμα να υποχωρεί σταδιακά, παρασύροντας αρκετούς στύλους ηλεκτροδότησης και προκαλώντας ζημιές σε αγωγούς ύδρευσης. Αυτοκίνητα προσπάθησαν να κάνουν όπισθεν, καθώς η τρύπα μεγάλωνε ενώ οι διερχόμενοι πολίτες απομακρύνθηκαν τρομαγμένοι.

Η κατάρρευση διακόπηκε ακριβώς μπροστά σε αστυνομικό τμήμα, εκθέτοντας την υπόγεια δομή του.

Ένα κοντινό νοσοκομείο ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τις υπηρεσίες εξωτερικών ιατρείων για δύο ημέρες. Οι δημοτικές αρχές της Μπανγκόκ δήλωσαν ότι η δομή του νοσοκομείου δεν επηρεάστηκε, ωστόσο διατάχθηκε η εκκένωση του αστυνομικού τμήματος και άλλων γειτονικών κτιρίων.

Damage is seen after a road collapse near Vajira Hospital in Bangkok Thailand, Wednesday, Sept. 24, 2025. (AP Photo/Sakchai Lalit)

Οι αρχές έχουν επίσης διακόψει την ηλεκτροδότηση και την παροχή νερού στην περιοχή.

Ο Σιτιπούντ είπε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται για να επιδιορθώσουν την τρύπα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, εν μέσω ανησυχιών ότι οι έντονες βροχοπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν περαιτέρω ζημιές, καθώς η Ταϊλάνδη διανύει περίοδο μουσώνων.