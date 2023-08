Bob Barker: Πέθανε ο θρυλικός παρουσιαστής του "The Price Is Right"

Πέθανε σε ηλικία 99 ετών ο θρυλικός τηλεοπτικός αστέρας Bob Barker (Μπομπ Μπάρκερ), ο οποίος παρουσίαζε για 35 χρόνια τη διάσημη εκπομπή "The Price Is Right" στις ΗΠΑ.

Ο Barker πέθανε στο σπίτι του το πρωί του Σαββάτου, δήλωσε στο ABC News ο επί μακρόν δημοσιογράφος του Ρότζερ Νιλ. Ήταν λίγοι μήνες πριν από τα 100α γενέθλιά του.

"Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε ότι ο μεγαλύτερος MC στον κόσμο που έζησε ποτέ, ο Μπομπ Μπάρκερ, μας άφησε. Είχε μια υπέροχη ζωή", δήλωσε ο δημοσιογράφος Ρότζερ Νιλ σε δήλωση το Σάββατο.

Ο Bob Barker αγαπήθηκε από το κοινό αφού παρουσίασε το "The Price Is Right" του CBS από το 1972 έως το 2007, καθιστώντας το μακροβιότερο παιχνίδι στην ιστορία της τηλεόρασης της Βόρειας Αμερικής.

Γεννημένος το 1923, ο πρώην παρουσιαστής μεγάλωσε στη Νότια Ντακότα και στο Μιζούρι, μεταξύ άλλων, πριν τελικά καταταγεί στο Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Στην συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του για να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο Drury, όπου ξεκίνησε την καριέρα του στο ραδιόφωνο.

Το μεγάλο βήμα ήρθε όταν ο τηλεοπτικός παραγωγός Ralph Edwards τον άκουσε στον αέρα και του ζήτησε να παρουσιάσει το "Truth or Consequences" στα μέσα της δεκαετίας του 1950.

Στη συνέχεια, τον Σεπτέμβριο του 1972, ο Barker ξεκίνησε μια δουλειά που θα κατέληγε να είναι το έργο για το οποίο είναι περισσότερο γνωστός, το "The Price Is Right".

