GSK Ελλάδος: Διπλή Διάκριση στην Ελλάδα στις λίστες Best Workplaces™ για το 2025

Η GSK Ελλάδος αναδείχθηκε ως το κορυφαίο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, στην κατηγορία επιχειρήσεων με 100-250 εργαζόμενους, κατακτώντας την 1η θέση στη λίστα Best Workplaces™ Greece 2025, ενώ διακρίθηκε στη 2η θέση στη λίστα Best Workplaces™ for Women, στην ίδια κατηγορία