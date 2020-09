Bob Ross: Πού βρίσκονται σήμερα οι πίνακες του ζωγράφου των παιδικών μας χρόνων;

Νοσταλγικά θυμόμαστε τον αγαπημένο καλλιτέχνη που μας κρατούσε συντροφιά κάθε μεσημέρι και μας έβαζε σε σκέψεις να δοκιμάσουμε και εμείς να ζωγραφίσουμε επάνω στον καμβά (πολλές φορές με μεγάλη αποτυχία). Ο Bob Ross έχει φύγει από τη ζωή περισσότερο από 20 χρόνια, ωστόσο οι πίνακές του υπάρχουν ακόμα, χωρίς όμως να υπάρχει πρόσβαση σε αυτούς από το κοινό.

ADVERTISING

Ο Bob Ross γνώρισε μεγάλη επιτυχία μέσα από την εκπομπή "Η χαρά της ζωγραφικής" ("The Joy of Painting"), που προβλήθηκε από το 1983 έως το 1994 στο PBS στις Ηνωμένες Πολιτείες και επίσης προβλήθηκε στον Καναδά, τη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη. Ήταν ένα μισάωρο ζωντανής ζωγραφικής, που αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους σε πολλές χώρες του κόσμου, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα.

Ο καλλιτέχνης ζωγράφισε σχεδόν 30.000 πίνακες, ωστόσο είναι αδύνατο να εντοπιστεί και να αγοραστεί κανένα από τα έργα του.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 1.165 από τους περίφημους πίνακές του φυλάσσονται στη βόρεια Βιρτζίνια, στο κτίριο που στεγάζει την Bob Ross Inc. Κανένα από τα έργα αυτά δεν είναι προς πώληση, και το κτίριο είναι κλειστό για τους επισκέπτες.

Οι πίνακες που στεγάζονται στα κεντρικά της εταιρείας μπορεί να μην πωλούνται, ωστόσο η Bob Ross Inc. αποφάσισε να δωρίσει μια σειρά από έργα και αντικείμενα του ζωγράφου στο Εθνικό Μουσείο Αμερικανικής Ιστορίας του Ινστιτούτου Smithsonian.

Στην εν λόγω δωρεά συμπεριλαμβάνονται ένας πίνακας του 1994 με τίτλο "Blue Ridge Falls", ένας πίνακας του 1988 με τίτλο "On a Clear Day", μια σκάλα που χρησιμοποιούσε ο ζωγράφος ως καβαλέτο στα πρώτα επεισόδια του "The Joy of Painting" και πολλά γράμματα που έστελναν θαυμαστές της εκπομπής στον Ross.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.