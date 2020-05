Brian Howe: Πέθανε ο τραγουδιστής των Bad Company

Ο Brian Anthony Howe, τραγουδιστής του γνωστού συγκροτήματος των 80's και 90's, Bad Company πέθανε την Πέμπτη σε ηλικία 66 ετών. Σύμφωνα με το TMZ ο ταλαντούχος μουσικός έπαθε καρδιακή προσβολή στο σπίτι του στη Φλόριντα, και κατέληξε ενώ μεταφερόταν στο νοσοκομείο. Ο γνωστός μουσικός είχε ιστορικό με την καρδιά του και είχε ξαναπάθει καρδιακή προσβολή το 2017.

Η καριέρα του Howe ξεκίνησε το 1983 όταν ο Ted Nugent τον διάλεξε να κάνει τα φωνητικά στο album του Penetrator, συμμετέχοντας και στην περιοδεία που ακολούθησε. Περισσότερο γνωστός έγινε όταν αντικατέστησε τον Paul Rodgers στους Bad Company, ενώ έχει κάνει και αξιόλογη solo καριέρα. Με τους βρετανούς rockers κυκλοφόρησε τα albums «Fame And Fortune» (1986), «Dangerous Age» (1988), «Holy Water» (1990) και «Here Comes Trouble» (1992).

Εκτός από τραγουδιστής ήταν και τραγουδοποιός: Έγραφε και τα κομμάτια της μπάντας, ειδικά στο άλμπουμ Holy Water του 1990, με την επιτυχία «If You Needed Somebody», ενώ είχε γράψει στίχους και για το "I'll Get Even" των Megadeth το 1997.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή μέσω Facebook ο φίλος του Kenneth Hammer των Pretty Maids, αλλά και μέλη των Bad Company.