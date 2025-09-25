Δανία: Υβριδική επίθεση τα drones στα αεροδρόμια

Για «υβριδικές επιθέσεις που έχουν έρθει για να μείνουν και έχουν ως στόχο να διασπείρουν τον φόβο» έκανε λόγο ο υπουργός Δικαιοσύνης της Δανίας σχετικά με το νέο περιστατικό με drones που κατεγράφη τη νύχτα σε αεροδρόμια της χώρας.

Τέσσερα αεροδρόμια στη Δανία ανέστειλαν τη λειτουργία τους το βράδυ της Τετάρτης (24/09) εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τα οποία θεάθηκαν σε διάφορα σημεία της χώρας, δύο ημέρες αφότου είχε κλείσει για τον ίδιο λόγο το διεθνές αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.

Πρόκειται για τα αεροδρόμια του Άαλμποργκ, του Έσμπιεργκ, του Σόντερμποργκ και του Σκρίντστρουπ, όπου εδρεύει και η βάση Fighter Wing Skrydstrup, έδρα των μαχητικών F-16 και F-35 της Δανίας.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τα drones εντοπίστηκαν σε κοντινές περιοχές των αεροδρομίων, με το Άαλμποργκ να επηρεάζει και τις ένοπλες δυνάμεις της Δανίας, καθώς χρησιμοποιείται και ως στρατιωτική βάση.

Το πρωί της Πέμπτης (25/09), η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι τα drones είχαν αποχωρήσει από τον εναέριο χώρο του Άαλμποργκ, χωρίς να αναφερθούν νέες απειλές

“Αυτές οι απειλές ήρθαν για να μείνουν”, τόνισε ο Δανός υπουργός Δικαιοσύνης, Πέτερ Χούμελγκααρντ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, λέγοντας παράλληλα ότι ήρθε η ώρα να “σταθούμε ενωμένοι”. Υπογράμμισε πως τα περιστατικά των τελευταίων ημερών εντάσσονται σε μια σειρά κλιμακούμενων επιθέσεων που παρατηρούνται σε όλη την Ευρώπη και αναμένεται να συνεχιστούν.

Ενημέρωσε δε ότι οι τοπικές αρχές εργάζονται σκληρά για να αποκαλύψουν τις λεπτομέρειες του συμβάνοντας, τονίζοντας ότι δεν αποκλείεται τίποτα “για το ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτό”.

Ο υπουργός Άμυνας, Τρόελς Λουντ Πόουλσεν, χαρακτήρισε τα περιστατικά ως «υβριδικές επιθέσεις», αναφέροντας ότι πίσω από τις ενέργειες αυτές βρίσκεται ένας «επαγγελματίας» που επιδιώκει να διαταράξει στρατηγικά αεροδρόμια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

“Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όλα δείχνουν ότι πρόκειται για την εργασία ενός επαγγελματία, όταν μιλάμε για μια τόσο συστηματική επιχείρηση σε τόσες πολλές τοποθεσίες σχεδόν ταυτόχρονα”, είπε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε ότι οι δανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τη δυνατότητα να καταρρίψουν drones, αλλά η κατάσταση δεν ενέχει άμεση στρατιωτική απειλή για τη χώρα, τουλάχιστον προς το παρόν. Πάντως τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ετοιμότητας απέναντι σε τέτοιου είδους απειλές και κάλεσε τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις συνεργασίες τους, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένα για παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Στην ίδια κατεύθυνση ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή (26/09) θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στην ΕΕ, όπου θα συζητηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των drones και την ενίσχυση της συνεργασίας για την καλύτερη προστασία των κρίσιμων υποδομών στην Ευρώπη.

Πάντως, όπως έγινε γνωστό, η κυβέρνηση της Δανίας προγραμματίζει να ενεργοποιήσει το Άρθρο 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ για να συγκαλέσει μια συνάντηση με τα κράτη μέλη της Συμμαχίας, προκειμένου να συζητηθεί η απειλή από drones.

Αξιοσημείωτο είναι ότι χώρες όπως η Πολωνία και η Εσθονία έχουν ήδη ενεργοποιήσει το Άρθρο 4, ενώ η Δανία εξετάζει την ίδια ενέργεια, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση.