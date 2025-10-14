Διακήρυξη για τη Γάζα: Αναλυτικά το κείμενο – Τα επόμενα βήματα της συμφωνίας

Για ένα μέλλον “διαρκούς ειρήνης” στη Γάζα δεσμεύτηκαν από το Σαρμ ελ-Σέιχ ο πρόεδρος των ΗΠΑ και οι ηγέτες του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας, μετά την απελευθέρωση των ομήρων από Χαμάς και Ισραήλ

Ιστορικές σκηνές γεμάτες συγκίνηση εκτυλίχθηκαν την Δευτέρα (13/10) στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, όπου οι αιχμάλωτοι που κρατούνταν από τη Χαμάς και το Ισραήλ συναντήθηκαν ξανά με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Οι εναπομείναντες 20 όμηροι που βρίσκονταν εν ζωή αφέθηκαν ελεύθεροι από τη Χαμάς σε δύο ομάδες τη Δευτέρα, με τους συγκεντρωμένους στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ, να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς και να ευχαριστούν τον Ντόναλντ Τραμπ με συνθήματα, πανό και πλακάτ καθώς ανακοινωνόταν η είδηση της απελευθέρωσης.

Το Ισραήλ απελευθέρωσε 1.718 Παλαιστίνιους κρατούμενους – οι οποίοι είχαν συλληφθεί από τις δυνάμεις του στη Γάζα τα τελευταία δύο χρόνια και κρατούνταν χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες – τη Δευτέρα. Οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν πίσω στη Γάζα με λεωφορεία, όπου τους υποδέχτηκαν μεγάλα πλήθη στο νοσοκομείο Νάσερ, στο νότιο τμήμα του θύλακα. Οι κρατούμενοι ήταν εξαντλημένοι, τα πρόσωπά τους είχαν αλλάξει και πολλοί από αυτούς καταγγέλλουν φριχτά βασανιστήρια από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Η ημέρα συνεχίστηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο να μιλά στην ισραηλινή Κνεσέτ, λέγοντας ότι η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την «ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής», προτού οι ηγέτες του κόσμου συγκεντρωθούν στην Αίγυπτο για να συζητήσουν τις επόμενες φάσεις του σχεδίου 20 σημείων του για μια μακροπρόθεσμη ειρήνη και την αποκατάσταση της Γάζας.

Το κείμενο της συμφωνίας για τη Γάζα που υπεγράφη στην Αίγυπτο

Αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης που υπέγραψαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ και οι ηγέτες του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας στο Σαρμ ελ-Σέιχ, με στόχο την κατοχύρωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και της απελευθέρωσης ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Αναλυτικά το κείμενο που υπεγράφη:

«Εμείς, οι υπογεγραμμένοι, καλωσορίζουμε τη πραγματικά ιστορική δέσμευση και την εφαρμογή από όλες τις πλευρές της Ειρηνευτικής Συμφωνίας Τραμπ, η οποία έθεσε τέλος σε περισσότερα από δύο χρόνια βαθιάς οδύνης και απωλειών — ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για την περιοχή, που ορίζεται από την ελπίδα, την ασφάλεια και ένα κοινό όραμα για ειρήνη και ευημερία.

Υποστηρίζουμε και στηρίζουμε τις ειλικρινείς προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα και να φέρει διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Μαζί, θα εφαρμόσουμε αυτή τη συμφωνία με τρόπο που διασφαλίζει ειρήνη, ασφάλεια, σταθερότητα και ευκαιρίες για όλους τους λαούς της περιοχής, περιλαμβανομένων τόσο των Παλαιστινίων όσο και των Ισραηλινών.

Κατανοούμε ότι η διαρκής ειρήνη θα είναι εκείνη όπου τόσο οι Παλαιστίνιοι όσο και οι Ισραηλινοί μπορούν να ευημερούν, με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους προστατευμένα, την ασφάλειά τους εγγυημένη και την αξιοπρέπειά τους διαφυλαγμένη.

Επιβεβαιώνουμε ότι ουσιαστική πρόοδος προκύπτει μέσω συνεργασίας και διαρκούς διαλόγου, και ότι η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ εθνών και λαών εξυπηρετεί τα διαρκή συμφέροντα της περιφερειακής και παγκόσμιας ειρήνης και σταθερότητας.

Αναγνωρίζουμε τη βαθιά ιστορική και πνευματική σημασία αυτής της περιοχής για τις θρησκευτικές κοινότητες των οποίων οι ρίζες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη γη — μεταξύ αυτών ο Χριστιανισμός, το Ισλάμ και ο Ιουδαϊσμός. Ο σεβασμός αυτών των ιερών δεσμών και η προστασία των πολιτιστικών και θρησκευτικών τους μνημείων θα παραμείνουν ύψιστης σημασίας στη δέσμευσή μας για ειρηνική συνύπαρξη.

Είμαστε ενωμένοι στην απόφασή μας να εξαλείψουμε τον εξτρεμισμό και τη ριζοσπαστικοποίηση σε όλες τους τις μορφές. Καμία κοινωνία δεν μπορεί να ευημερήσει όταν η βία και ο ρατσισμός κανονικοποιούνται ή όταν ριζοσπαστικές ιδεολογίες απειλούν τον κοινωνικό ιστό. Δεσμευόμαστε να αντιμετωπίσουμε τις συνθήκες που επιτρέπουν την εξάπλωση του εξτρεμισμού και να προάγουμε την εκπαίδευση, τις ευκαιρίες και τον αμοιβαίο σεβασμό ως θεμέλια για διαρκή ειρήνη.

Με την παρούσα δεσμευόμαστε στην επίλυση μελλοντικών διαφορών μέσω διπλωματικής προσέγγισης και διαπραγματεύσεων και όχι μέσω βίας ή παρατεταμένων συγκρούσεων. Αναγνωρίζουμε ότι η Μέση Ανατολή δεν μπορεί να αντέξει έναν επίμονο κύκλο παρατεταμένων πολέμων, αδιέξοδων διαπραγματεύσεων ή την αποσπασματική, ελλιπή ή επιλεκτική εφαρμογή επιτυχώς συμφωνημένων όρων. Οι τραγωδίες των τελευταίων δύο ετών πρέπει να λειτουργήσουν ως μια επείγουσα υπενθύμιση ότι οι μελλοντικές γενιές αξίζουν κάτι καλύτερο από τις αποτυχίες του παρελθόντος.

Αναζητούμε ανεκτικότητα, αξιοπρέπεια και ίσες ευκαιρίες για κάθε άνθρωπο, διασφαλίζοντας ότι αυτή η περιοχή θα είναι ένας τόπος όπου όλοι μπορούν να επιδιώκουν τις φιλοδοξίες τους μέσα σε ειρήνη, ασφάλεια και οικονομική ευημερία, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας ή εθνότητας.

Επιδιώκουμε ένα συνολικό όραμα ειρήνης, ασφάλειας και κοινής ευημερίας στην περιοχή, βασισμένο στις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού και της κοινής μοίρας.

Με αυτό το πνεύμα, καλωσορίζουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην καθιέρωση συνολικών και διαρκών ειρηνευτικών ρυθμίσεων στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και τη φιλική και αμοιβαία επωφελή σχέση μεταξύ του Ισραήλ και των περιφερειακών του γειτόνων. Δεσμευόμαστε να εργαστούμε συλλογικά για την εφαρμογή και διατήρηση αυτής της κληρονομιάς, χτίζοντας θεσμικά θεμέλια πάνω στα οποία οι μελλοντικές γενιές θα μπορούν να ευημερούν μαζί μέσα σε ειρήνη.

Δεσμευόμαστε σε ένα μέλλον διαρκούς ειρήνης».

Ντόναλντ Τζ. Τραμπ

Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

Αμπντέλ Φατάχ Ελ-Σίσι

Πρόεδρος της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου

Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι

Εμίρης του Κράτους του Κατάρ

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας

Τα επόμενα βήματα μετά την απελευθέρωση των ομήρων

Η πλήρης αποχώρηση του ισραηλινού στρατού είναι συνδεδεμένη με τον αφοπλισμό της Χαμάς, όπως προβλέπει το σχέδιο 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας στον Νετανιάχου ένα περιθώριο να υποστηρίζει ότι το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει τις συγκρούσεις.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η οργάνωση έχει λάβει διαβεβαιώσεις από τις ΗΠΑ και διεθνείς μεσολαβητές πως η συμφωνία σημαίνει ότι «ο πόλεμος έχει τερματιστεί οριστικά», και δεν αποτελεί απλώς μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός. Μέχρι στιγμής, δεν είναι σαφές με ποια μορφή δόθηκαν αυτές οι διαβεβαιώσεις.

H συμφωνία επιτρέπει στις ισραηλινές δυνάμεις να διατηρήσουν παρουσία σε πάνω από τη μισή Γάζα, ενώ για πρώτη φορά προβλέπει τη συμμετοχή ξένων στρατιωτικών δυνάμεων που θα εγγυώνται ότι η Χαμάς δεν θα μπορέσει να επιστρέψει εκεί. Η συμφωνία έχει ευρύτερη στήριξη από τα περισσότερα αραβικά και μουσουλμανικά κράτη, ενώ προβλέπει ρητά τον αφοπλισμό της Χαμάς. Το βασικό αναπάντητο ερώτημα είναι τι θα συμβεί με τη Χαμάς.

Η επιτυχία της συμφωνίας θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τη γρήγορη σύσταση προσωρινού μηχανισμού ασφάλειας και διακυβέρνησης για τη Γάζα. Αν αυτοί οι θεσμοί δημιουργηθούν, τότε το σχέδιο Τραμπ έχει πιθανότητες να προχωρήσει.

Ερώτημα παραμένει το ποια κράτη θα στείλουν στρατεύματα στη νέα ειρηνευτική δύναμη και αν μπορεί να δημιουργηθεί ενδιάμεση αρχή διακυβέρνησης χωρίς να βυθιστεί η διαδικασία σε μήνες διαμάχης.

Oι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη ενεργοποιήσει το Central Command, τοποθετώντας δυνάμεις εκτός Γάζας για την παρακολούθηση της κατάστασης. Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα μπουν στη Γάζα, όπως ξεκαθαρίζουν αμερικανοί αξιωματούχοι, αλλά θα έχουν καίριο ρόλο στη συγκέντρωση διεθνών συνεισφορών και στον συντονισμό της αποστολής, όπως αναφέρουν. Στο πολιτικό σκέλος, το ποιοι Παλαιστίνιοι θα συμμετάσχουν στον προσωρινό φορέα είναι εσωτερικό τους ζήτημα, ωστόσο μένει να φανεί πώς οι ΗΠΑ θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή.

Η ανοικοδόμηση της Γάζας υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει δεκαετίες και θα κοστίσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Οι ΗΠΑ είχαν οργανώσει κάτι παρόμοιο πριν από δέκα χρόνια για τη Μοσούλη στο Ιράκ, αλλά η Γάζα είναι ακόμη πιο περίπλοκη περίπτωση, κι αυτό εν μέρει γιατί κάτω από το έδαφος της εκτείνονται πάνω από 300 μίλια σηράγγων, αποτέλεσμα 20ετούς υπόγειας κατασκευής από τη Χαμάς. Η ανασυγκρότηση απαιτεί παγκόσμια συμμαχία και χρηματοδότηση από αραβικά και δυτικά κράτη.

Επομένως, αν και η Σύνοδος Κορυφής στην Αίγυπτο και οι δεσμεύσεις που εξάγονται από αυτή αποτελούν το πρώτο βήμα, η επιτυχία της συμφωνίας για την ειρήνη στη Γάζα, αναμένεται να κρίνεται στην πράξη σε κάθε επιμέρους βήμα της που θα υλοποιείται.