Τραμπ: Τώρα ξεκινά η ανοικοδόμηση της Γάζας – Δεν θα υπάρξει Γ’ Παγκόσμιος

“Μετά από χρόνια ταλαιπωρίας και αιματοχυσίας, ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε”, διαμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την υπογραφή του εγγράφου της συμφωνίας στην Αίγυπτο.

Δύο χρόνια μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, ασφαλείς επέστρεψαν στο Ισραήλ οι 20 τελευταίοι όμηροι της Χαμάς, ενώ σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιοι που κρατούνταν στο Ισραήλ επέστρεψαν με τη σειρά τους στη Γάζα.

Λίγο πριν τις 10 το πρωί της Δευτέρας (13/10), στο Ισραήλ έφτασε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μίλησε εν μέσω αποθέωσης στην Κνεσέτ. «Αυτή είναι η ιστορική αυγή μίας νέας Μέσης Ανατολής», υπογράμμισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος έπλεξε το εγκώμιο του Μπενιαμίν Νετανιάχου και των συνεργατών του που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις.

«Οπως ξέρετε, νικήσαμε δύο παγκοσμίους πολέμους και όλους τους ενδιάμεσους και όλους πριν» ανέφερε και πρόσθεσε ότι σε εννιά μήνες κατάφερε να λήξει 8 πολέμους. «Μέχρι χθες έλεγα επτά, αλλά οι όμηροι επέστρεψαν» τόνισε εν μέσω χειροκροτημάτων.

Ακολούθησε η Σύνοδος για την ειρήνη στην Αίγυπτο, στο θέρετρο Σαρμ ελ Σέιχ στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου διεξήχθησαν και οι διαπραγματεύσεις. Εκεί υπεγράφη το έγγραφο της συμφωνίας για τη Γάζα από τους μεσολαβητές (Αίγυπτος, Κατάρ και Τουρκία) μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ.

O Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο για την ειρήνη στην Αίγυπτο (AP Photo/Evan Vucci)

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το έγγραφο καθορίζει λεπτομερώς τους κανόνες και τους κανονισμούς εφαρμογής της συμφωνίας, προσθέτοντας πως πρόκειται για ένα «πολύ αναλυτικό και ολοκληρωμένο κείμενο» που θέτει τις βάσεις για τη νέα φάση ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

“Μια νέα και όμορφη μέρα ανατέλλει”

Ξεκινώντας την ομιλία του, μετά την υπογραφή του εγγράφου και ενώ ηγέτες από όλο τον κόσμο παρατάχθηκαν πίσω του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε πως «αυτή είναι η μέρα για την οποία οι άνθρωποι σε όλη την περιοχή και σε όλο τον κόσμο εργάζονταν, προσπαθούσαν, ήλπιζαν και προσεύχονταν. Έχουν γίνει πράγματα τον τελευταίο μήνα που, πιστεύω, ήταν πραγματικά αδιανόητα. Κανείς δεν πίστευε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί», είπε ο Τραμπ.

«Οι άμαχοι επιστρέφουν στα σπίτια τους. Οι όμηροι επανενώνονται με τις οικογένειές του. Είναι… όμορφο. Το παρακολουθώ στα παρασκήνια, αυτό το επίπεδο αγάπης. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Τραμπ.

«Μετά από χρόνια ταλαιπωρίας και αιματοχυσίας, ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε», διαμήνυσε ο Τραμπ. «Η ανθρωπιστική βοήθεια καταφθάνει τώρα, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων φορτηγών με τρόφιμα, ιατρικό εξοπλισμό και άλλα εφόδια, μεγάλο μέρος της οποίας πληρώνεται από τους ανθρώπους σε αυτή την αίθουσα». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την ελπίδα ότι «δεν θα υπάρξει Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος και σίγουρα δεν πρόκειται να ξεκινήσει από τη Μέση Ανατολή».

President Donald Trump delivers a speech at the Gaza International Peace Summit, in Sharm el-Sheikh, Egypt, Monday, Oct.13 2025. (Yoan Valat, Pool photo via AP)

«Μια νέα και όμορφη μέρα ανατέλλει», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, εκφράζοντας την «τεράστια ευγνωμοσύνη του στα αραβικά και μουσουλμανικά έθνη που βοήθησαν να γίνει δυνατή αυτή η απίστευτη πρόοδος».

Σχετικά με την επόμενη μέρα της Γάζας και συγκεκριμένα την ανοικοδόμηση της περιοχής, ο ίδιος έκανε λόγο για ένα εγχείρημα το οποίο χαρακτήρισε ως “το ευκολότερο κομμάτι”. «Τώρα ξεκινά η ανοικοδόμηση», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στα επόμενα βήματα στη Γάζα. «Η ανοικοδόμηση ίσως είναι το πιο εύκολο κομμάτι. Όλοι ξέρουμε πώς να ανοικοδομούμε και ξέρουμε πώς να χτίζουμε καλύτερα από οποιονδήποτε στον κόσμο», είπε. Αξίζει να σημειωθεί πως τα Ηνωμένα Έθνη έχουν εκτιμήσει πως απαιτούνται δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις για την ανοικοδόμηση των υποδομών και των κατοικιών της Γάζα.

Ο Τραμπ μίλησε ακόμα και για μία νέα αστυνομική δύναμη που θα μπορούσε να δημιουργηθεί στη Γάζα. «Συμφωνήσαμε επίσης ότι η ανοικοδόμηση της Γάζας απαιτεί την αποστρατιωτικοποίησή της και ότι πρέπει να επιτραπεί σε μια νέα, έντιμη πολιτική αστυνομική δύναμη να δημιουργήσει ασφαλείς συνθήκες για τον λαό της Γάζας», είπε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ευχαρίστησε για άλλη μια φορά τους μεσολαβητές Αίγυπτο και Κατάρ για τη βοήθειά τους στην επίτρυξη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Ο Τραμπ ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι για την απονομή του «Τάγματος του Νείλου», της ύψιστης κρατικής τιμητικής διάκρισης της Αιγύπτου, και απηύθυνε «ιδιαίτερες ευχαριστίες» στον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι. «Έχει τεράστια καρδιά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ για τον ηγέτη του Κατάρ.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας ότι είναι πάντα «εκεί όταν τον χρειάζομαι». «Είναι όσο πιο σκληρός γίνεται, αλλά τον αγαπάμε», είπε ο Τραμπ για τον Ερντογάν, επαινώντας την «καλή σχέση» τους.

Ο Τραμπ ευχαρίστησε, μεταξύ άλλων, τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και τον πρόεδρο των ΗΑΕ Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν.