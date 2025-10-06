Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας: Ακούστηκαν βομβαρδισμοί στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας: Ακούστηκαν βομβαρδισμοί στον πυρηνικό σταθμό της ΖαπορίζιαΔιαβάζεται σε 1'
Κινητικότητα φαίνεται πως υπάρχει λίγο από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, όπου ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας αναφέρει βομβαρδισμούς.
- 06 Οκτωβρίου 2025 18:43
Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε ότι η ομάδα του στον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης, στην Ζαπορίζια της Ουκρανίας, έχει ακούσει αρκετές φορές βομβαρδισμούς στα πέριξ του σταθμού.
Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι οι βομβαρδισμοί «δημιουργούν επιπλέον κινδύνους για την ασφάλεια στο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος παρέμεινε χωρίς ηλεκτροδότηση εκτός εγκαταστάσεων για περίπου δύο εβδομάδες».