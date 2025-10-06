Δικαστικό “μπλόκο” στην κυβέρνηση Τραμπ να αναπτύξει Εθνοφρουρά στο Όρεγκον – Όσα γνωρίζουμε

Η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να αναπτύξει την Εθνοφρουρά σε μια σειρά από πολιτείες, προκαλώντας αντιδράσεις από πλευράς πολιτών και δικαστικών αρχών

Για δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες, ένας ομοσπονδιακός δικαστής στο Όρεγκον, διορισμένος από τον Τραμπ, εμπόδισε τον Αμερικανό πρόεδρο να στείλει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ, εμποδίζοντας προσωρινά την αποστολή μελών της Εθνοφρουράς από οποιοδήποτε σημείο των ΗΠΑ στην πόλη.

Η απόφαση που πάρθηκε το πρωί της Δευτέρας, επεκτάθηκε σε σχέση με μια πιο περιορισμένη απόφαση του Σαββάτου, η οποία εμπόδιζε την κυβέρνηση να στείλει στρατεύματα της Εθνοφρουράς του Όρεγκον στη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας, σύμφωνα με το CNN. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε υποστηρίξει πως αυτό ήταν απαραίτητο για να κατασταλούν οι διαδηλώσεις σε μια εγκατάσταση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) – ένας ισχυρισμός που αμφισβητείται έντονα από τοπικούς και πολιτειακούς αξιωματούχους.

Η ακρόαση της Κυριακής, που προγραμματίστηκε βιαστικά, έγινε αφού αξιωματούχοι τόσο του Όρεγκον όσο και της Καλιφόρνιας αντέδρασαν μέσω της νομικής οδού στην απόφαση του Τραμπ να επανατοποθετήσει στρατεύματα της Εθνοφρουράς από το Λος Άντζελες στο Πόρτλαντ, σε μια προσπάθεια που, όπως φαίνεται, θα μπορούσε να παρακάμψει τη δικαστική εντολή του Σαββάτου.

«Δεν υπάρχει εξέγερση στο Πόρτλαντ», ανέφεραν και οι δύο πολιτείες σε αίτημα για την επέκταση της εντολής. «Δεν υπάρχουν νόμοι που οι κατηγορούμενοι να μην μπορούν να εκτελέσουν με τις τακτικές δυνάμεις στο Πόρτλαντ.»

«Κύριε Χάμιλτον, είστε αξιωματούχος του δικαστηρίου. Οι κατηγορούμενοι δεν παρακάμπτουν απλώς τη διαταγή μου;» είπε η Immergut.

Η δικαστής σημείωσε ότι η εντολή του Σαββάτου που απαγόρευε την αποστολή στρατευμάτων της Εθνικής Φρουράς του Όρεγκον στο Πόρτλαντ βασίστηκε στην διαπίστωσή της ότι ο πρόεδρος φάνηκε να «υπερβαίνει τις συνταγματικές του εξουσίες» με την ομοσπονδιοποίηση των στρατευμάτων, επειδή οι διαμαρτυρίες στο Πόρτλαντ «δεν αποτελούσαν κίνδυνο εξέγερσης». Οι συνθήκες στο Πόρτλαντ δεν είχαν αλλάξει όταν η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε να κινητοποιήσει μέλη της Εθνικής Φρουράς της Καλιφόρνιας στην πόλη, είπε η Immergut.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, οι δικηγόροι των ενάγοντων επισήμαναν επίσης ένα σημείωμα του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, με το οποίο καλούσε έως και 400 στρατιώτες της Εθνοφρουράς του Τέξας να υπηρετήσουν στο Ιλινόις, το Όρεγκον και άλλες πόλεις των ΗΠΑ. Οι δικηγόροι υποστήριξαν ότι οποιαδήποτε προσωρινή περιοριστική εντολή που εμποδίζει την αποστολή στρατιωτών της Εθνοφρουράς από την Καλιφόρνια θα πρέπει να περιλαμβάνει και στρατιώτες από τις 50 πολιτείες και την Ουάσιγκτον, κάτι

Τι σηματοδοτεί η δικαστική απόφαση

Με την έκδοση της δεύτερης προσωρινής περιοριστικής εντολής, η Immergut εμπόδισε την κυβέρνηση Τραμπ «να αναπτύξει ομοσπονδιακούς στρατιώτες της Εθνοφρουράς στο Όρεγκον».

Απέρριψε επίσης το αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης να αναστείλει ή να αναστείλει προσωρινά την εφαρμογή της απόφασης.

Η προσωρινή περιοριστική εντολή ισχύει έως τις 19 Οκτωβρίου και θα προγραμματιστεί ακρόαση στις 17 Οκτωβρίου για να αποφασιστεί εάν θα πρέπει να παραταθεί για άλλες δύο εβδομάδες.

Ακόμη και ενώ η ανάπτυξη συζητιόταν στο δικαστήριο, οι διαμαρτυρίες έξω από τις εγκαταστάσεις της ICE στο Νότιο Πόρτλαντ συνεχίστηκαν την Κυριακή το βράδυ.

Δύο άτομα συνελήφθησαν από το Αστυνομικό Τμήμα του Πόρτλαντ κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το τμήμα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των συλλήψεων έξω από το κτίριο σε 36 από την έναρξη των νυχτερινών διαμαρτυριών τον Ιούνιο. Ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνει τις συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν από ομοσπονδιακούς.

Οι αντιδράσεις γύρω από την απόφαση

Περίπου 100 μέλη της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνιας έφτασαν στο Όρεγκον νωρίς το πρωί της Κυριακής, και αναμενόταν ο αριθμός αυτός να διπλασιαστεί μέχρι το τέλος της ημέρας, προτού η δικαστής εκδώσει την εντολή της, σύμφωνα με ένορκη δήλωση του υποστράτηγου Άλαν Γκρόνεγουολντ, επικεφαλής της Εθνοφρουράς του Όρεγκον.

«Οι ενέργειες του Προέδρου Τραμπ αποτελούν μια προσπάθεια να καταλάβει και να υποκινήσει πόλεις και πολιτείες που δεν συμμερίζονται τις πολιτικές του απόψεις, και πιστεύω ότι πρέπει να περιμένουμε ότι θα συνεχίσει να πιέζει τα όρια της εξουσίας του», δήλωσε η κυβερνήτης του Όρεγκον Τίνα Κοτέκ σε μια δήλωση αργά το βράδυ της Κυριακής. «Ο Πρόεδρος μπορεί να περιμένει ότι το Όρεγκον θα του αντισταθεί σε κάθε του κίνηση».

Ο γενικός εισαγγελέας του Όρεγκον, Νταν Ρέιφιλντ, εξήρε την απόφαση του Ίμεργκουτ την Κυριακή, γράφοντας σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ο πρόεδρος δεν μπορεί να συνεχίσει να παίζει κρυφτό με τις μονάδες της Εθνοφρουράς των διαφόρων πολιτειών για να παρακάμψει τις δικαστικές αποφάσεις και το κράτος δικαίου». Σε μια βιντεοαπάντηση, πρόσθεσε: «Περιμένουμε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα προσπαθήσει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης αυτής».

«Μόλις κερδίσαμε στο δικαστήριο – για άλλη μια φορά», δήλωσε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ σε μια ανάρτηση στο X αναφερόμενος στην απόφαση της Κυριακής. «Η κατάχρηση εξουσίας από τον Τραμπ δεν θα περάσει».

Πριν από την απόφαση της Κυριακής, ο Νιούσομ υποσχέθηκε να προσφύγει στη δικαιοσύνη για την αποστολή στρατευμάτων της Καλιφόρνιας στο Πόρτλαντ. «Δεν πρόκειται για δημόσια ασφάλεια, αλλά για εξουσία. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων χρησιμοποιεί τον αμερικανικό στρατό ως πολιτικό όπλο εναντίον των αμερικανών πολιτών», δήλωσε ο κυβερνήτης σε μια ανακοίνωση.

Εν τω μεταξύ, ο αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, εξέδωσε μια σφοδρή κριτική για την απόφαση της Κυριακής, χαρακτηρίζοντάς την ως «μία από τις πιο σοβαρές και θορυβώδεις παραβιάσεις της συνταγματικής τάξης που έχουμε δει ποτέ».

«Δεν υπάρχει νομική διαφορά μεταξύ ενός κράτους που προσφέρει εθελοντικά φρουρούς για τη φύλαξη των συνόρων και ενός κράτους που προσφέρει εθελοντικά φρουρούς για τη φύλαξη μιας ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης», δήλωσε ο Μίλερ. «Είτε έχουμε ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ρήτρα υπεροχής και έθνος, είτε δεν έχουμε».

Το Σικάγο και άλλες πόλεις στο στόχαστρο του Τραμπ

Η άλλη πόλη που βρέθηκε στο στόχαστρο της κυβέρνησης το Σαββατοκύριακο ήταν το Σικάγο, όπου ο Τραμπ εξουσιοδότησε 300 μέλη της Εθνικής Φρουράς του Ιλινόις να «προστατεύσουν τους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους και τα περιουσιακά στοιχεία» από τις «συνεχιζόμενες βίαιες ταραχές και την αναρχία», παρά τις αντιρρήσεις των ηγετών της πόλης και της πολιτείας.

Είναι μια στρατηγική που χρησιμοποίησε για πρώτη φορά για να καταστείλει τις διαμαρτυρίες κατά της ICE στο Λος Άντζελες τον Ιούνιο — η πρώτη φορά που ένας πρόεδρος έθεσε σε ομοσπονδιακή υπηρεσία τις δυνάμεις της Εθνοφρουράς ενάντια στη βούληση του κυβερνήτη μιας πολιτείας σε διάστημα πάνω από μισού αιώνα.

«Θέλουν να δημιουργήσουν χάος», δήλωσε ο κυβερνήτης του Ιλινόις JB Pritzker στον Jake Tapper του CNN την Κυριακή. «Θέλουν να δημιουργήσουν μια ζώνη πολέμου, ώστε να μπορούν να στείλουν ακόμη περισσότερα στρατεύματα», είπε, αναφερόμενος στην μαζική επιδρομή της ICE την περασμένη εβδομάδα σε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων στο Σικάγο, κατά την οποία σπάστηκαν παράθυρα και κρατήθηκαν δεκάδες άτομα όλη τη νύχτα.

Αργότερα την Κυριακή, αφού έμαθε για το σχέδιο αποστολής μελών της Εθνοφρουράς του Τέξας σε πολλές πολιτείες, συμπεριλαμβανομένου του Ιλινόις, ο Πρίτσκερ δήλωσε: «Πρέπει τώρα να αρχίσουμε να το λέμε με το όνομά του: η εισβολή του Τραμπ. Ξεκίνησε με ομοσπονδιακούς πράκτορες, σύντομα θα περιλαμβάνει την αποστολή ομοσπονδιακών μελών της Εθνοφρουράς του Ιλινόις ενάντια στη θέλησή μας, και τώρα θα περιλαμβάνει την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων από άλλη πολιτεία».

«Οι γενναίοι άνδρες και γυναίκες που υπηρετούν στην εθνική φρουρά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πολιτικά εργαλεία», πρόσθεσε ο Πρίτσκερ.

Η αύξηση της πίεσης στο Πόρτλαντ και το Σικάγο έρχεται την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ διαφημίζει την αποτελεσματικότητα μιας ομοσπονδιακής ειδικής ομάδας που έχει αποσταλεί στο Μέμφις για να υποστηρίξει τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου.

«Σε λιγότερο από μια εβδομάδα έχουν γίνει 273 συλλήψεις και έχουν κατασχεθεί 73 παράνομα όπλα», δήλωσε η γενική εισαγγελέας Pam Bondi σε μια ανάρτηση την Κυριακή.

Ενώ η ειδική ομάδα αποτελείται από ομοσπονδιακούς αξιωματούχους επιβολής του νόμου, η Εθνική Φρουρά δεν έχει ακόμη «σταθεί επίσημα» στην πόλη και δεν αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία για «άλλες δύο εβδομάδες περίπου», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Μέμφις, C.J. Davis, κατά τη διάρκεια μιας κοινοτικής συνάντησης την Πέμπτη.