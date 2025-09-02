Ισραήλ: Αγνόησε τα προειδοποιητικά σημάδια της επίθεσης της Χαμάς ο επικεφαλής των IDF στις 7 Οκτωβρίου

Η επιλογή του τοπικού επικεφαλής των IDF να μην λάβει έξτρα μέτρα ασφαλείας για το μουσικό φεστιβάλ Nova φαίνεται ότι έπαιξε καταλυτικό ρόλο στον αιφνιδιασμό που κατάφερε η Χαμάς στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου του 2023.

Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο ο επικεφαλής των IDF βρέθηκε το πρωί της 7ης Οκτωβρίου στο μουσικό φεστιβάλ Νοva αλλά δεν έλαβε κανένα επιπλέον μέτρο ασφαλείας φιλοξενεί την Τρίτη η Haaretz.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα, ο αντισυνταγματάρχης Χάιμ Κόεν παρατήρησε τα τεράστια πλήθη στο φεστιβάλ αλλά σημείωσε ότι ελάχιστοι αστυνομικοί βρίσκονταν σε υπηρεσία ασφαλείας.

Ο Κόεν ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πληροφορίες που να υποδηλώνουν ότι θα έπρεπε να ενεργήσει διαφορετικά ή να διατάξει τη διάλυση του φεστιβάλ. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί ακριβώς ποιες πληροφορίες του αποκαλύφθηκαν εκείνο το βράδυ.

Πάντως μερικές ώρες αργότερα τα μέλη της Χαμάς εισέβαλαν στο χώρο και άρχισε το μακελειό. Θυμίζουμε ότι στο σημείο σκοτώθηκαν συνολικά 378 άνθρωποι.

Σύμφωνα με πόρισμα που είδε η Haaretz οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ήταν λάθος να μην εξεταστεί η ακύρωση του φεστιβάλ κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της μεραρχίας που πραγματοποιήθηκε εκείνο το βράδυ.

Η έρευνα ανέφερε επίσης ότι ο Κοέν έκανε λάθος υπολογισμούς ενώ δεν διέθεσε στρατιωτική δύναμη στο συγκρότημα του φεστιβάλ, δεδομένου του μεγέθους του πλήθους, του χρόνου και της ευαίσθητης τοποθεσίας.

Ο Κοέν παρέμεινε στο σπίτι του στην Τιβεριάδα, στο βόρειο Ισραήλ, όλη τη νύχτα μέχρι το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2023. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, η Shin Bet, η Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών και η ανώτερη διοίκηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων εντόπισαν ανησυχητικά σημάδια ασυνήθιστης δραστηριότητας της Χαμάς.Ωστόσο περισσότερα μέτρα ασφαλείας δεν πάρθηκαν.

Η εφημερίδα, τέλος, τονίζει ότι ο Κόεν ήταν επίσης ο αξιωματικός που αρχικά ενέκρινε τη διεξαγωγή του φεστιβάλ την Τρίτη εκείνης της εβδομάδας. Η φόρμα έγκρισης του φεστιβάλ, υπογεγραμμένη από τον ίδιο, ανέφερε ότι η Βόρεια Ταξιαρχία, υπό τη διοίκησή του, ήταν υπεύθυνη για την ασφάλεια της περιμέτρου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εντός της περιφραγμένης περιοχής και ότι το σχέδιο ασφαλείας του φεστιβάλ είχε παρουσιαστεί στην ταξιαρχία και είχε εγκριθεί.

Τελικά, όπως ξέρουμε, τίποτα από αυτά δεν λειτούργησε.