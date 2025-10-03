Drones παίρνουν μέτρα στρατηγικών εγκαταστάσεων στη Γερμανία

Οι Γερμανοί αναφέρουν τον τελευταίο καιρό αύξηση των “μη ταυτοποιημένων” drones πάνω αεροδρόμια, ναυπηγεία και σταθμούς ενέργειας.

Την Τετάρτη συγκλήθηκε στην Κοπεγχάγη η άτυπη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου μεταξύ άλλων συζητήθηκε το 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας. Έχει ως στόχο τον περιορισμό των πωλήσεων ορυκτών καυσίμων της Μόσχας.

Ένα άλλο θέμα που τέθηκε ήταν η ανάπτυξη τείχους για drones, που αποσκοπεί στην προστασία της ηπείρου, δεδομένων των σμηνών αγνώστων μη επανδρωμένων αεροσκαφών που τον τελευταίο καιρό, παραβιάζουν συστηματικά εναέριους χώρους συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Μάλιστα, παρουσιάστηκε ραντάρ με μικροκύματα που μπορεί να καταρρίψει δεκάδες drones, με ένα χτύπημα.

Αυτό που δεν παρουσιάστηκε ήταν οριστικά στοιχεία πως οι παραβιάσεις γίνονται από ρωσικά drones, με το Κρεμλίνο να αρνείται έστω να κάνει σχόλιο, για αυτό που περιγράφεται ως “υβριδική επίθεση” και εντείνει περαιτέρω τις σχέσεις Μόσχας και Δύσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, έκλεισε το διεθνές αεροδρόμιο του Μονάχου, το βράδυ της Πέμπτης, κατόπιν αναφορών για drones. Ακυρώθηκαν 17 πτήσεις και ταλαιπωρήθηκαν σχεδόν 3.000 επιβάτες, ενώ 15 αεροσκάφη άλλαξαν πορεία για Στουτγάρδη, Νυρεμβέργη, Φρανκφούρτη και Βιέννη.

Δεν ήταν οι πρώτες. Δύσκολα θα είναι οι τελευταίες, με αξιωματούχους να λένε στην Telegraph πως σε όλες τις παραβιάσεις που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό, τα drones πετούν σε παράλληλες γραμμές, προκειμένου «να μετρήσουν με ακρίβεια τις εγκαταστάσεις στο έδαφος».

Ας δούμε τι έχει προηγηθεί.

Αλλεπάλληλες οι εμφανίσεις “άγνωστων” drones

Τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, σμήνος drones είχε εντοπιστεί να πάνω από έναν σταθμό ενέργειας, ένα νοσοκομείο και ένα στρατιωτικό ναυπηγείο στο Σλέσβιχ-Χόλσταϊν, τη βορειότερη επαρχία της Γερμανίας, που γειτονεύει με τη Δανία.

Οι αρχές είχαν δηλώσει πως ερευνούν πιθανή εμπλοκή της Ρωσίας, που δήλωσε άγνοια.

Εσωτερικό κυβερνητικό υπόμνημα που υπέγραψε η υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου, Sabine Sütterlin-Waack ανέφερε ότι τα drones «μετρούσαν το μέγεθος των στρατηγικών εγκαταστάσεων, βάσει του σχηματισμού τους».

Δεν ήταν η πρώτη που έκανε το σχετικό σχόλιο.

Τονιζόταν πως όπως και άλλες περιφέρειες της χώρας, είχαν «πληγεί από παραβιάσεις του εναέριου χώρου από drones, τον Αύγουστο του 2024», ενώ τους τελευταίους μήνες «ο αριθμός τους είχε μειωθεί σημαντικά».

Ώσπου τα ξημερώματα της Παρασκευής 27/9, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, διαφόρων τύπων και μεγεθών, αναφέρθηκαν «πάνω από κρίσιμες υποδομές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις» της περιοχής.

Οι αρχές τα βιντεοσκόπησαν «και τα στοιχεία εξετάζονται από το Εγκληματολογικό της αστυνομίας».

Όπως επισήμανε η Sütterlin-Waack «τα πρόσφατα γεγονότα στη γειτονική μας χώρα, τη Δανία, και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αποσκοπούν πρωτίστως στην αναστάτωση του κοινού και στην αποσταθεροποίηση της κατάστασης στην Ευρώπη.

Αυτές οι ενέργειες συνοδεύονται από διαδικτυακή παραπληροφόρηση, κατασκοπεία και απόπειρες δολιοφθοράς».

«Αυτά είναι σαφώς τυπικά μέσα υβριδικού πολέμου: η σπορά αβεβαιότητας, η πρόκληση μικροενοχλήσεων, η δημιουργία φόβου».

«Ο στόχος μας, ωστόσο, πρέπει να είναι να μην επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να αναστατωθούμε και να σταθούμε ενωμένοι ενάντια στις προσπάθειες αποσταθεροποίησης».

H συνέχεια δόθηκε στο Κίελο

Το βράδυ της Πέμπτης 2/10 εντοπίστηκαν άγνωστα drones, να πετούν πάνω από στρατιωτικό ναυπηγείο της πόλης-λιμάνι του Κιέλου -πρωτεύουσα του Σλέσβιχ-Χόλσταϊν. Ανήκει στην Thyssenkrupp, τη μεγαλύτερη παραγωγό χάλυβα στην Ευρώπη, που μεταξύ άλλων, κατασκευάζει και πολεμικά πλοία.

Λίγο αργότερα, ένα «σμήνος drones, μαζί με ένα μητρικό» εθεάθησαν πάνω από το κοντινό πανεπιστημιακό νοσοκομείο, ενώ παρόμοιοι σχηματισμοί αναφέρθηκαν πάνω από τον παράκτιο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο της πόλης και τη Βόρεια Διώρυγα της Βαλτικής Θάλασσας «μια ζωτικής σημασίας ευρωπαϊκή ναυτιλιακή οδό» όπως αναφέρει η Telegraph.

Σύμφωνα με τις αναφορές, σμήνος drones πέταξε και πάνω από το κοινοβούλιο του κρατιδίου και το διυλιστήριο Heide, το οποίο τροφοδοτεί, με κηροζίνη, το κοντινό αεροδρόμιο του Αμβούργου.

Όπως όλα τα άλλα, και αυτά πετούσαν σε παράλληλες γραμμές… και έπαιρναν μέτρα, κάτι που συνέβη και πάνω από το αεροδρόμιο του Μονάχου.

Τι έχει να πει η Ρωσία για όλα αυτά; Συνηθέστερα, η απάντηση του Κρεμλίνου στις σχετικές ερωτήσεις είναι το “no comment”.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε την εξαίρεση και αναφέρθηκε στις καταγγελίες πως τα drones είναι δικά του: παρομοίασε τις αναφορές με «αναφορές για UFO».