Ο Πούτιν είχε μια δηκτική απάντηση για τα drones

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν απάντησε, με τον δικό του τρόπο, στα “κατηγορώ” ευρωπαϊκών κρατών για παραβιάσεις εναέριων χώρων με drones.

Μη επανδρωμένα σκάφη εμφανίστηκαν πάνω από το διεθνές αεροδρόμιο του Μονάχου, το βράδυ της Πέμπτης, με αποτέλεσμα την αναστολή της λειτουργίας του για λίγες ώρες.

Όπως συνέβη και με τα drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Δανίας, της Πολωνίας και της Νορβηγίας, δημιουργήθηκαν υποψίες πως ανήκαν στη Ρωσία.

Ωστόσο, ακόμα δεν έχουν παρουσιαστεί οριστικές αποδείξεις.

H συνήθης τακτική του Kρεμλίνου είναι το “ουδέν σχόλιο”.

Αυτό άλλαξε προ ωρών, κατά την παρουσία του Βλαντίμιρ Πούτιν, στο Valdai Discussion Club του Σότσι.

Όπως αναφέρει η Kyiv Independent «χλεύασε την ευρωπαϊκή ανησυχία για τις αναφορές μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αρνήθηκε ότι έχει τοποθετήσει στρατεύματα στα φινλανδικά σύνορα και χαρακτήρισε το ΝΑΤΟ ως “χάρτινη τίγρη”.

Όταν ρωτήθηκε από έναν συντονιστή “γιατί στείλατε τόσα πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Δανία;”, ο Πούτιν γέλασε και απάντησε «δεν θα το ξανακάνω!».

Μετά, με σοβαρό ύφος, και αρνήθηκε τη ρωσική εμπλοκή στην πρόσφατη δραστηριότητα μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ παρομοίασε τις αναφορές, με «αναφορές για UFO».

“Τι είναι το ΝΑΤΟ, αν η Ρωσία είναι χάρτινη τίγρη;”

Ο Ρώσος ηγέτης σχολίασε επίσης, τη Φινλανδία, χώρα που εντάχθηκε πέρυσι στο ΝΑΤΟ. Επέμεινε ότι η Ρωσία δεν είχε στρατεύματα κοντά στα σύνορα, αλλά απείλησε να τα αναπτύξει, λέγοντας «τώρα θα είναι εκεί».

Το σχόλιο του αφορούσε προηγούμενες προειδοποιήσεις του πως η Μόσχα θα απαντούσε στην επέκταση της συμμαχίας.

Ο Πούτιν αντέτεινε επίσης, τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρόσφατα χαρακτήρισε τη Ρωσία «χάρτινη τίγρη».

Ο Τραμπ είχε πει πως «δεν πρόκειται ποτέ να αποκαλέσω κανέναν χάρτινο τίγρη, αλλά η Ρωσία ξόδεψε εκατομμύρια και εκατομμύρια δολάρια σε βόμβες, πυραύλους, πυρομαχικά και ζωές, τις ζωές τους, και ουσιαστικά δεν εχει κερδίσει γη».

Ο Πούτιν σχολίασε «μια χάρτινη τίγρη. Τι ακολουθεί μετά; Πηγαίνετε και αντιμετωπίστε αυτήν την χάρτινη τίγρη.

Αν πολεμάμε με ολόκληρο το μπλοκ του ΝΑΤΟ, κινούμαστε, προχωράμε και νιώθουμε σίγουροι και παρ’ όλα αυτά, είμαστε μια “χάρτινη τίγρη“»”, τότε τι είναι το ίδιο το ΝΑΤΟ;»