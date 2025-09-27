Drones σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Δανίας – Ανησυχία για “υβριδική επίθεση”

Dones εντοπίστηκαν πάνω από στρατιωτικές βάσεις στη Δανία, προκαλώντας ανησυχία για πιθανή ρωσική εμπλοκή, με τις αρχές να μιλούν για “υβριδική επίθεση”.

Drones εντοπίστηκαν σήμερα, Σάββατο (27/9) κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Δανία, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης βάσης της χώρας, προκαλώντας την προσωρινή αναστολή της κυκλοφορίας εμπορικών πτήσεων. Η τελευταία αυτή αναστάτωση έρχεται μετά από μια σειρά παρόμοιων περιστατικών που σημειώθηκαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Όπως μεταδίδει το BBC, τα drones εντοπίστηκαν πάνω από τη βάση Καρουπ, μεταξύ άλλων, και ανάγκασαν την προσωρινή αναστολή του εναέριου χώρου για εμπορικές πτήσεις. Παρόμοιες αναφορές σημειώθηκαν και σε Γερμανία, Νορβηγία και Λιθουανία.

Η Δανία ανησυχεί για τη συχνότητα αυτών των περιστατικών και οι αρχές της χώρας συνδέουν την αύξηση αυτών των επιθέσεων με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία, αν και δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν άμεση ρωσική εμπλοκή.

Η Δανική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου αποτελούν «υβριδική επίθεση», ωστόσο διευκρίνισαν ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις που να συνδέουν τα περιστατικά με τη Μόσχα. Ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε, επικεφαλής της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, τόνισε την ανάγκη για ενίσχυση της αεράμυνας και δήλωσε ότι η Ρωσία φέρει πλήρη ευθύνη για τις επικίνδυνες ενέργειες.

Η δραστηριότητα των drones δεν περιορίζεται μόνο στη Δανία. Σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία και η Νορβηγία, επίσης σημειώθηκαν ύποπτες πτήσεις, με τη γερμανική κυβέρνηση να ανακοινώνει έρευνα μετά από αναφορές για drones πάνω από το Σλέσβιχ-Χόλσταϊν, περιοχή που συνορεύει με την περιοχή Καρουπ. Παρόμοιες ενέργειες καταγράφηκαν και στη Λιθουανία, ενώ οι αρχές της Νορβηγίας ανέφεραν δυνατότητες παραβίασης του εναέριου χώρου της χώρας.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο ρωσικής εμπλοκής, οι υποψίες εντάθηκαν μετά τη σειρά παραβιάσεων σε εναέριους χώρους χωρών του ΝΑΤΟ που στηρίζουν την Ουκρανία στον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Ωστόσο, η Ρωσία έχει διαψεύσει τις κατηγορίες και αποκάλεσε τις αναφορές «ανοησίες». Η Ρωσική Πρεσβεία στην Κοπεγχάγη αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή σε αυτά τα περιστατικά και χαρακτήρισε τις κατηγορίες «σκηνοθετημένες προκλήσεις».

Οι κυβερνήσεις του ΝΑΤΟ και οι αρμόδιοι φορείς παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς οι ύποπτες επιθέσεις drones συνεχίζουν να αυξάνονται.