Είναι οι άνθρωποι στην κορυφή της διατροφικής αλυσίδας;

Για να καταλάβουν οι επιστήμονες ποιο είναι είναι στην κορυφή της διατροφικής αλυσίδας, τη σήμερον ημέρα, δεν έβαλαν από έναν εκπρόσωπο όλων στην ίδια αρένα -ώστε να δουν ποιο θα μείνει όρθιο έως το τέλος. Η μεθοδολογία ήταν διαφορετική.

Κατ' αρχάς να πούμε ότι τα λιοντάρια, οι γκρίζοι λύκοι και οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες είναι τα είδη που καταλαμβάνουν τις κορυφαίες θέσεις της λίστας των θηρευτών, καθώς η διατροφή τους αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από κρέας. Και πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, αυτά τα ζώα δεν έχουν φυσικό θηρευτή -πέραν του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει όμως, ότι ο άνθρωπος είναι και το κορυφαίο αρπακτικό;

Όπως εξηγεί στο Live Science ο Sylvain Bonhommeau, θαλάσσιος οικολόγος στο IFREMER, δηλαδή το ινστιτούτο θαλάσσιων ερευνών στη Γαλλία, στη μελέτη του τρόπο που οι οργανισμοί σχετίζονται μεταξύ τους και με το περιβάλλον τους (βλ. οικολογία) η σειρά της διατροφικής αλυσίδας δεν προκύπτει ανάλογα με τι μας τρώει και το τι σκοτώνουμε. “Στην οικολογία, το αρπακτικό έχει συγκεκριμένο ορισμό: τρώει ό,τι σκοτώνει”.

Βάσει αυτού του ορισμού οι άνθρωποι δεν είναι οι κορυφαίοι θηρευτές, καθώς οι επιστήμονες του IFREMER που έκανε τη σχετική μελέτη, διαπίστωσαν πως κατά μέσο όρο οι άνθρωποι λαμβάνουν το 80% των ημερησίων θερμίδων από φυτά και το 20% από κρέας και ψάρια. Αυτό είχε γίνει γνωστό από το 2013, όταν σχετική έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences. Τα ποσοστά που είχαν προκύψει, μας έβαλαν σε ένα μέσο διατροφικό επίπεδο -κάπου μεταξύ των γαύρων και των γουρουνιών.

Σημείωση: ο άνθρωπος ήταν στην κορυφή της διατροφικής πριν 2 εκατομμύρια χρόνια και έως το τέλος της εποχής των παγετώνων, όταν έτρωγε κυρίως κρέας.

Πώς προκύπτει η αξιολόγηση

Η κλίμακα βαθμολογίας των τροφικών επιπέδων είναι από το 1 έως το 5. Στο ένα είναι τα φυτά και άλλοι πρωταρχικοί παραγωγοί που αποκτούν ενέργεια από το φως του ήλιου. Τα φυτοφάγα ζώα είναι στο 2 και τα είδη που τρώνε μόνο φυτοφάγα στο 3. Το 4 αντιστοιχεί στα σαρκοφάγα που τρώνε τα μέλη του επιπέδου τρία. Τα είδη που είναι παμφάγα βαθμολογούνται με το μέσο διατροφικό επίπεδο όσων τρώνε συν 1 μονάδα. Οι άνθρωποι λοιπόν, είμαστε στο 2.21, ενώ υπάρχουν διαφορές από περιοχή σε περιοχή του πλανήτη. Για παράδειγμα, στο Μπουρουντί τρώνε κατά 96.7% φυτά, ενώ στην Ισλανδία το 50% της διατροφής είναι κρέας.

Οι επιστήμονες εξηγούν πως οι άνθρωποι παραμένουν η μεγαλύτερη απειλή για όλα τα άλλα ζώα “και αυτό μας κάνει σούπερ αρπακτικά”, όρο που επινόησαν οι μελετητές για να εξηγήσουν το ρυθμό με τον οποίον σκοτώνουμε τα άλλα είδη. Ο Bonhommeau διευκρίνισε ότι τ γεγονός ότι σκοτώνει ζώα (επειδή νιώθει πως απειλείται ή για το δέρμα τους ή ακόμα και όταν γίνονται παράπλευρες απώλειες -πχ μεθόδων αλίευσης), αλλά δεν τα τρώει 'αναιρεί' τον όρο “αρπακτικό” και ως εκ τούτου ο άνθρωπος είναι “υπέρ-καταναλωτής” και όχι υπερθηρευτής. “Δεδομένα, η επίδραση των ανθρώπων στην άγρια ζωή, είναι τεράστια”, κατέληξε ο Γάλλος επιστήμονας.

