Εκλογές στη Γερμανία: Το φαβορί, τα σενάρια και μία πρόβλεψη

Tην Κυριακή οι Γερμανοί ψηφοφόροι θα προσέλθουν στις κάλπες προκειμένου να εκλέξουν τον Καγκελάριο που θα διαδεχθεί την Άνγκελα Μέρκελ η οποία θα αφήσει το τιμόνι της χώρας της μετά από 16 χρόνια. H αλήθεια είναι ότι όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις δεν υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός στο εκλογικό σώμα, όμως η μάχη για την πρωτιά και ειδικά για το ποιος θα είναι ο επόμενος Καγκελάριος είναι ιδιαίτερα αμφίρροπη.

Τα στοιχεία:

-Είναι η πρώτη φορά στη μεταπολεμική Γερμανία που ο απερχόμενος Καγκελάριος δεν είναι ξανά υποψήφιος κάτι που κάνει τη συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση πιο ενδιαφέρουσα.

-To Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα συγκεντρώνει μέχρι σήμερα στο Poll of the Polls 26%, oi Χριστιανοδημοκράτες 21%, οι Πράσινοι 16%, οι Φιλελεύθεροι και η Ακροδεξία από 11% και η Αριστερά 6%.

-Οι δημοσκοπήσεις υπολογίζουν ότι τα κόμματα εκτός Βουλής, θα συγκεντρώσουν 7-10%, κάτι που βάζει τον πήχη της πλειοψηφίας περίπου στο 46%.

-Φαίνεται ότι πιθανότατα θα χρειαστεί η συνεργασία μεταξύ 3 κομμάτων για να σχηματισθεί κυβέρνηση, σε αντίθεση με τη μέχρι τώρα συνήθη δικομματική συνεργασία.

-Υπολογίζεται ότι περίπου το 50% θα προτιμήσει την επιστολική ψήφο, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο του αντίστοιχου 28,6% στις εκλογές του 2017, με τις όποιες πιθανές συνέπειες.

-Ο υποψήφιος των Σοσιαλδημοκρατών προηγείται σε όλες τις έρευνες όσον αφορά στην «καταλληλότητα για Καγκελάριος», ενώ κέρδισε τις εντυπώσεις με μεγάλη διαφορά και στα τρία debates. Το πρόσωπο του ηγέτη είναι κυριάρχο σε αυτή την εκλογική μάχη.

- Υπάρχει ακόμα σημαντικό ποσοστό αναποφάσιστων.

Το φαβορί

Πριν λίγους μήνες κανείς δε θα στοιχημάτιζε στη νίκη του Scholz. Οι πλημμύρες και τα απανωτά λάθη των αντιπάλων του, του έδωσαν μια απρόσμενη δυναμική, πήρε το προβάδισμα, το διεύρυνε και πλέον το κρατάει σταθερά. Βγάζει μεγαλύτερη ηγετικότητα από τους αντιπάλους του, δεν έχει πέσει σε λάθη και πραγματοποιεί μια υποδειγματική καμπάνια. Οι κατηγορίες εκ δεξιών για πιθανή συνεργασία με το κόμμα της Αριστεράς, δεν έπιασαν στόχο και δεν επηρέασαν τα ποσοστά του. Επίσης, αρνείται πιθανή συνεργασία με τους Χριστιανοδημοκράτες, ενώ αν και δεν ανήκει στην αριστερή πτέρυγα του κόμματος του, δεσμεύεται για κάποιες καθαρά σοσιαλδημοκρατικές πολιτικές, όπως αύξηση του κατώτατου μισθού, φορολόγηση του πλούτου αλλά και για 400.000 νέα σπίτια μέσα στον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης του.

Τα σενάρια…

Με βάση τις δημοσκοπήσεις, μόνο η συνεργασία Σοσιαλδημοκρατών-Χριστιανοδημοκρατών «βγάζει» Καγκελάριο, χωρίς να είναι απαραίτητη η συνεργασία τρίτου κόμματος. Με δεδομένο ότι ο Scholz δεν προκρίνει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, τα σενάρια που απομένουν και δεν περιλαμβάνουν τους Χριστιανοδημοκράτες είναι: α) Σοσιαλδημοκράτες-Πράσινοι-Αριστερά και β) Σοσιαλδημοκράτες-Πράσινοι- Φιλελεύθεροι. Η εναλλακτική είναι μια Συγκυβέρνηση Χριστιανοδημοκρατών-Πρασίνων-Φιλελεύθερων, η οποία μετά και τις δηλώσεις της Bearbock ότι οι Χριστιανοδημοκράτες πρέπει να πάνε στην αντιπολίτευση, απομακρύνεται ως πιθανότητα.

...και μια πρόβλεψη

Ωστόσο αν το αποτέλεσμα δείξει ότι μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση μεταξύ Σοσιαλδημοκρατών-Πρασίνων-Αριστεράς (ο συνδυασμός Σοσιαλδημοκρατών-Πρασίνων-Φιλελευθέρων θεωρείται δεδομένο ότι δημιουργεί πλειοψηφία), δε θα εκπλαγούμε αν τελικά είναι οι Φιλελεύθεροι εκείνοι που θα μπουν στην κυβέρνηση προκείμενου να μείνει εκτός το Die Linke. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή ο συνδυασμός Σοσιαλδημοκρατών-Πρασίνων-Αριστεράς δεν δίνει πλειοψηφία, τα πράγματα θα «μπερδευτούν» αρκετά.

Ο Πέτρος Ιωαννίδης είναι πολιτικός αναλυτής της aboutpeople

