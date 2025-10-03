Επίδειξη κυνισμού από τον Μπεν Γκβιρ: Οσοι υποστήριξαν την τρομοκρατία λαμβάνουν συνθήκες τρομοκρατών

Η δήλωση του Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ καταδεικνύει ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει ξεπεράσει προ πολλού τα όρια.

Ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ ήταν κάτι περισσότερο από προκλητικός στη δήλωση που έκανε την Παρασκευή για τους συλληφθέντες του στολίσκου (Global Sumud Flotilla).

Ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, φανατικός ακροδεξιός, τόνισε από τη φυλακή-κολαστήριο της Νεγκέβ τα εξής:

«Όπως υποσχέθηκα, όσοι συμμετείχαν στον στολίσκο και υποστήριξαν την τρομοκρατία λαμβάνουν τις ίδιες συνθήκες και μεταχείριση με τους τρομοκράτες στη φυλακή της Νεγκέβ».

Κάθε άλλο σχόλιο για τον κυνισμό και την ωμότητα είναι μάλλον περιττό.

Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Αριστερά