Eπικοινωνία Ζελένσκι – Μακρόν: “Συντονίζουμε τις διπλωματικές προσπάθειές μας”

Με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν συνομίλησε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τι ανέφερε σε ανάρτησή του μετά την επικοινωνία τους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σήμερα ότι συνομίλησε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, μετά τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή που πραγματοποίησε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας.

“Συντονίζουμε τις διπλωματικές προσπάθειές μας, τα επόμενα βήματα και τις επαφές με τους συνεργάτες μας, για να διασφαλίσουμε μία κατάλληλη αντίδραση”, ανέφερε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή επικοινωνίας Telegram.

Υπενθυμίζεται πως τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν σε νέα ρωσική νυχτερινή επίθεση με drones και πυραύλους στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Ένα από τα θύματα ήταν ένα βρέφος ενός έτους, του οποίου το σώμα ανασύρθηκε από τα συντρίμμια, δήλωσε την Κυριακή ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο. Μια νεαρή γυναίκα θεωρείται επίσης νεκρή.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο της πόλης κατά την επίθεση, που άρχισε με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, ακολουθούμενα από βαλλιστικούς πυραύλους.