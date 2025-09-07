Ρωσική επίθεση με drone στο Κίεβο: Χτύπησαν κυβερνητικό κτίριο, βρέφος μεταξύ των νεκρών

Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί, στη νυχτερινή επιδρομή της Ρωσίας. Στις φλόγες τυλίχθηκε κυβερνητικό κτίριο.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν σε νέα ρωσική νυχτερινή επίθεση με drones και πυραύλους στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Ένα από τα θύματα ήταν ένα βρέφος ενός έτους, του οποίου το σώμα ανασύρθηκε από τα συντρίμμια, δήλωσε την Κυριακή ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο. Μια νεαρή γυναίκα θεωρείται επίσης νεκρή.

Στις φλόγες κυβερνητικό κτίριο για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο της πόλης κατά την επίθεση, που άρχισε με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, ακολουθούμενα από βαλλιστικούς πυραύλους.

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο δήλωσε σήμερα πως, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου με την εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022, η έδρα της κυβέρνηση της χώρας υπέστη ζημιά από εχθρικό πλήγμα.

Πρόσθεσε ότι πυροσβέστες συνεχίζουν τις προσπάθειες για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο κτίριο.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μεταδίδει πως είναι ακόμη ορατός πυκνός καπνός που αναδίδεται από το κτίριο και ελικόπτερα κάνουν ρίψεις νερού για την κατάσβεση της φωτιάς.

Με εκατοντάδες drones και πυραύλους το χτύπημα της Ρωσίας

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε παράλληλα πως κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν 805 drones και 13 πυραύλους εναντίον διαφόρων τοποθεσιών στη χώρα.

Σημειώθηκαν πολλαπλές εκρήξεις στο Κίεβο νωρίς το πρωί, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον μία στο κέντρο της πόλης, όπως μετέδωσε το BBC. Πολλή ήταν επίσης και οι πύραυλοι cruise που στόχευσαν την πρωτεύουσα. Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Reuters μετέδωσαν πως υψώνεται πυκνός καπνός από το κτίριο, στη συνοικία Πετσέρσκι.

Νωρίτερα, πλήγματα drones σκότωσαν παιδί και νεαρή, ανέφερε ο κ. Κλίτσκο μέσω Telegram, ενώ μια έγκυος ήταν ανάμεσα σε πέντε τραυματίες που χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία.

AP Photo/Efrem Lukatsky

Νωρίτερα, ανέφερε πως ηλικιωμένη σκοτώθηκε μέσα σε καταφύγιο στη συνοικία Νταρνίτσκι, ανατολικά του Δνείπερου, όπου καταγράφτηκαν και οι άλλοι δύο θάνατοι.

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφεραν πως εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δυο από τους τέσσερις ορόφους πολυκατοικίας και ότι το κτίριο υπέστη δομική ζημιά.

Στη δυτική συνοικία Σβιατοσίνσκι, επλήγησαν αρκετοί όροφοι 9ώροφης πολυκατοικίας, πάντα σύμφωνα με τον δήμαρχο και τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Συντρίμμια drones που καταρρίφθηκαν προκάλεσαν φωτιές σε 16ώροφη πολυκατοικία και άλλες δυο 9ώροφες στη συνοικία, πρόσθεσε ο δήμαρχος Κλίτσκο.

Ο στρατιωτικός περιφερειάρχης της πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο κατηγόρησε τη Ρωσία πως πλήττει «εσκεμμένα και συνειδητά πολιτικούς στόχους».

Δεκάδες εκρήξεις αναφέρθηκαν στην ουκρανική πόλη Κρεμεντσούκ, ενώ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε τομείς της, σύμφωνα με τον δήμαρχό της Βιτάλι Μαλέτσκι.

Στην ίδια περιοχή, ρωσικά πλήγματα στην Κρεβί Ρι είχαν στόχο υποδομές μεταφορών και άλλες, σύμφωνα με τον Ολεξάντρ Βίλκουλ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης εκεί, πάντως δεν αναφέρθηκαν απώλειες.

Στην Οδησσό (νότια) επλήγησαν πολιτικές υποδομές και πολυκατοικίες, με πυρκαγιές σε αρκετά διαμερίσματα, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Όλεχ Κίπερ.

Στο μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας κηρύχθηκε συναγερμός ενόψει αεροπορικών επιδρομών της Ρωσίας από την πολεμική αεροπορία.

Η Πολωνία ανακοίνωσε πως απογειώθηκαν εσπευσμένα δικά της και συμμαχικά μαχητικά για να εγγυηθούν την ασφάλεια του εναέριου χώρου της, σύμφωνα με ανακοίνωση τύπου της διοίκησης επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου.

Στην άλλη πλευρά, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταστράφηκαν 69 ουκρανικά drones, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

AP Photo/Efrem Lukatsky

Νωρίτερα, στη ρωσική περιφέρεια Κρασναντάρ, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι επιδρομή ουκρανικών drones προκάλεσε φωτιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Ίλσκι, που κατασβέστηκε «γρήγορα» κατ’ αυτές, χωρίς να «υπάρξουν απώλειες».

Ρωσία: Επίθεση ουκρανικών drones στη Ζαπορίζια

Ενώ η ρωσική διοίκηση στην περιφέρεια Ζαπορίζια κατήγγειλε ότι ουκρανικά drones έπληξαν την οροφή κέντρου εκπαίδευσης στον σταθμό πυρηνικής ενέργειας της πόλης, χωρίς να προκληθούν σοβαρές ζημιές ή να αυξηθούν τα επίπεδα ραδιενέργειας.

Το πλήγμα καταγράφτηκε περίπου 300 μέτρα από μονάδα αντιδραστήρα, πρόσθεσε.

Το συγκεκριμένο κέντρο είναι «μοναδικό», καθώς εκεί βρίσκεται ο μόνος προσομοιωτής πλήρους μεγέθους πυρηνικού αντιδραστήρα και αίθουσας χειρισμού του, που είναι «πολύ σημαντικός για την εκπαίδευση του προσωπικού», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το εργοστάσιο, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, με έξι αντιδραστήρες, βρίσκεται στα χέρια των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων από την αρχή του πολέμου. Δεν λειτουργεί κανονικά, όμως παραμένει απαραίτητο να ψύχει τους αντιδραστήρες του.

Δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα στο πυρηνικό εργοστάσιο λόγω της επιδρομής, σύμφωνα με διορισμένες από τη Μόσχα αρχές.

Και οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορούνται συχνά για ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρηνικό δυστύχημα στη Ζαπορίζια.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ο Πούτιν απέρριψε τις δυτικές προτάσεις για μια «δύναμη καθησυχασμού» στην Ουκρανία την επόμενη ημέρα από οποιαδήποτε εκεχειρία, μετά από μια σύνοδο στο Παρίσι με στόχο την οριστικοποίηση σχεδίων για εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι 26 σύμμαχοι της Ουκρανίας δεσμεύτηκαν επίσημα να αναπτύξουν στρατεύματα «από ξηρά, θάλασσα ή αέρα» για να συμβάλουν στην παροχή ασφάλειας τη στιγμή που θα σταματήσουν οι μάχες. Δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Πούτιν επιδίωξε να ακυρώσει την πρωτοβουλία των συμμάχων, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε στρατεύματα αναπτυχθούν στην Ουκρανία θα αποτελούν «νόμιμους στόχους».

Η Ρωσία εξαπέλυσε πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και η Μόσχα ελέγχει σήμερα περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους – συμπεριλαμβανομένης της χερσονήσου της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε παράνομα το 2014.