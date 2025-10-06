Επιστήμονες εξετάζουν χρήση πυρηνικών στον αστεροειδή “Δολοφόνο των Πόλεων”

Αστεροειδής, γνωστός ως “Δολοφόνος των Πόλεων” φαίνεται πως κατευθύνεται προς τη Σελήνη. Οι επιστήμονες εξετάζουν την εξόντωση του με πυρηνικά.

Aστεροειδής που έχει καταγραφεί στις λίστες ως 2024 YR4 και είναι γνωστός ως “Δολοφόνος των Πόλεων”, λόγω του μεγέθους του, φαίνεται να κατευθύνεται προς τη Σελήνη.

Αν συμβεί αυτό, τα συντρίμμια της πρόσκρουσης θα απειλήσουν αστροναύτες και διαστημόπλοια. Οι επιστήμονες εξετάζουν διάφορους τρόπους που μπορούν να τον αναχαιτίσουν.

Μια είναι τα πυρηνικά.

Ομάδα επιστημόνων δημοσίευσε εργασία -σε ανοιχτή βάση- που εξετάζει πώς μπορεί να αντιμετωπίσει τον 2024 YR4, ώστε να μηδενιστούν οι πιθανότητες να συγκρουστεί με τη Σελήνη το 2032. Μια είναι η “πυρηνική διακοπή”, όπως αναφέρεται.

Οι ερευνητές ανέφεραν πως «πιθανή σεληνιακή πρόσκρουση» με τον “Δολοφόνο των Πόλεων”, θα μπορούσε να αυξήσει την ποσότητα των υπολειμμάτων υποβάθρου γύρω από τη Γη «έως και 1.000 φορές» πάνω από τα κανονικά επίπεδα, «πιθανώς απειλώντας τους αστροναύτες και τα διαστημόπλοια».

Στις επιλογές προσέγγισης για την πρόληψη της σύγκρουσης, αναφέρονται και οι “ταχείας απόκρισης και καθυστερημένης εκτόξευσης”, όπως κι εκείνες που προκαλούν “ισχυρή διαταραχή” και σύμφωνα με το People, δεν είναι άλλες από τις πυρηνικές εκρηκτικές συσκευές.

Τα ναι μεν, αλλά της πυρηνικής αντιμετώπισης του αστεροειδούς

Η Τζούλι Μπρισέτ, προσωρινή διευθύντρια του Διαστημικού Ινστιτούτου της Φλόριντα, εξήγησε ότι μια πυρηνική βόμβα στον αστεροειδή θα μπορούσε ενδεχομένως να δημιουργήσει προβλήματα, καθώς «στην περίπτωση που η έκρηξη δεν είναι αρκετή, θα δημιουργήσετε ούτως ή άλλως ένα πεδίο συντριμμιών».

Η Μπρισέτ, η οποία δεν πήρε μέρος στην έρευνα, πρόσθεσε στο NBC News ότι πολλά θα κριθούν από το ποιος οργανισμός ή ποια χώρα θα αναλάβει αυτήν την κρίσιμη αποστολή.

«Πιθανότατα θα ήταν χώρες που έχουν την τεχνική δυνατότητα να το κάνουν, κάτι που ίσως περιορίζει την επιλογή σε τρεις ή τέσσερις. Το ερώτημα όμως, είναι αν θα ήθελαν να συνεργαστούν».

Μια άλλη επιλογή είναι αυτή της απλής ανακατεύθυνσης του αστεροειδούς, με την πτήση πολλαπλών μεγάλων διαστημικών σκαφών δίπλα από αυτόν, ένα σχέδιο που θα μπορούσε ενδεχομένως να αλλάξει την τροχιά του αστεροειδούς αρκετά ώστε να αποτρέψει την πρόσκρουση και δη αν γίνει αρκετά νωρίτερα.

Για την ιστορία, ο 2024 YR4 εντοπίστηκε για πρώτη φορά από ερευνητές τον περασμένο Δεκέμβριο. Οι αρχικοί υπολογισμοί έδειξαν ότι είχε 3% πιθανότητα να χτυπήσει τη Γη, αλλά η περαιτέρω παρακολούθηση αποκάλυψε 0% πιθανότητα πρόσκρουσης.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA), ένα αντικείμενο με το τρέχον εκτιμώμενο μέγεθος του αστεροειδούς 2024 YR4 συγκρούεται με τη Γη περίπου κάθε μερικές χιλιάδες χρόνια και προκαλεί σημαντικές τοπικές ζημιές. Όχι εκτεταμένη πλανητική καταστροφή.