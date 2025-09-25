Επιστολή Αμερικανών βουλευτών με ενστάσεις για την πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία

Επιστολή με την οποία ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ να μην προχωρήσει σε πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-35 στην Τουρκία υπογράφουν 20 Αμερικανοί βουλευτές.

Να σεβαστεί τη νομοθεσία προτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε πώληση αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-35 στην Τουρκία, καλούν την κυβέρνηση Τραμπ 20 Αμερικανοί βουλευτές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Στην επιστολή τους στον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και στον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ οι βουλευτές (ανάμεσά τους βρίσκονται και οι Ελληνοαμερικανοί, Κρις Πάππας, Γκας Μπιλιράκης, Ντίνα Τάιτους και Νικόλ Μαλλιωτάκη) τονίζουν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ότι μία ενδεχόμενη πώληση «θα έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και θα έθετε σε δοκιμασία τις σχέσεις με σημαντικούς συμμάχους».

«Σας γράφουμε για να εκφράσουμε την έντονη αντίθεσή μας στην πρόσφατη ανακοίνωση ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε ενεργές συζητήσεις με την Τουρκία σχετικά με “μία σημαντική συμφωνία για τα F-16” και “τη συνέχιση των συνομιλιών για τα F-35”, τις οποίες αναμένει να “ολοκληρώσει θετικά”. Η προώθηση μιας τέτοιας πώλησης χωρίς την εκπλήρωση των απαιτήσεων της νόμιμης πιστοποίησης θα παραβίαζε τον αμερικανικό νόμο, θα έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και θα έθετε σε δοκιμασία τις σχέσεις με σημαντικούς συμμάχους», αναφέρει η επιστολή και προσθέτει:

«Οι κίνδυνοι ασφαλείας από την απόκτηση και τη συνεχιζόμενη κατοχή του ρωσικού συστήματος S-400 από την Τουρκία είναι γνωστοί. Το S-400 αποτελεί άμεση απειλή για τα στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων τόσο των F-16 όσο και των F-35, επιτρέποντας στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες να αποκτήσουν πληροφορίες για ευαίσθητη στρατιωτική τεχνολογία των ΗΠΑ, εάν λειτουργούν παράλληλα με αυτές τις πλατφόρμες. Αυτοί οι κίνδυνοι οδήγησαν στην απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα F-35 και στην επιβολή κυρώσεων βάσει της Πράξης Αντιμετώπισης των Εχθρών της Αμερικής μέσω Κυρώσεων (CAATSA)».

«Εκτός από την CAATSA, το Κογκρέσο θέσπισε το Άρθρο 1245 του Νόμου περί Εθνικής Άμυνας για το Οικονομικό Έτος 2020… το οποίο επιβάλλει συγκεκριμένους νομικούς περιορισμούς σε οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία… Ωστόσο, δεν έχει παρασχεθεί τέτοια πιστοποίηση στο Κογκρέσο, ούτε η Τουρκία έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να πληροί τις προϋποθέσεις για μια τέτοια πιστοποίηση. Οποιαδήποτε πώληση ή μεταφορά αεροσκαφών F-35 ή σχετικών συστημάτων ελλείψει αυτής της πιστοποίησης θα αποτελούσε επομένως σαφή παραβίαση της νομοθεσίας των ΗΠΑ. Επιπλέον, οποιαδήποτε προσπάθεια παράκαμψης αυτών των απαιτήσεων… θα αψηφούσε κατάφωρα την πρόθεση του Κογκρέσου», αναφέρει ακόμα.

«Το Κογκρέσο έχει σταθερά υποστηρίξει τους διακομματικούς περιορισμούς στην πρόσβαση της Τουρκίας στο F-35. Οποιαδήποτε κίνηση για την αντιστροφή αυτής της πολιτικής χωρίς πρώτα να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη από το νόμο πιστοποίηση θα αποτελούσε σαφή παραβίαση της νομοθεσίας των ΗΠΑ, θα υπονόμευε την εξουσία του Κογκρέσου και θα σήμαινε σε άλλους ότι η νομοθεσία και οι στρατηγικές αρχές των ΗΠΑ μπορούν να αγνοηθούν», συμπληρώνει.