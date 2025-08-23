Επιστολή της Εμινέ Ερντογάν στη Μελάνια Τραμπ – Ζητά παρέμβασή της για τα παιδιά της Γάζας

«Έχω εμπιστοσύνη ότι η ευαισθησία που επιδείξατε για τα 648 παιδιά της Ουκρανίας (…) θα επεκταθεί και στη Γάζα» επισημαίνει, μεταξύ άλλων, σε επιστολή της προς τη Μελάνια Τραμπ η Εμινέ Ερντογάν.

Η πρώτη κυρία της Τουρκίας Εμινέ Ερντογάν έγραψε στην σύζυγο του προέδρου των ΗΠΑ, τη Μελάνια Τραμπ, παροτρύνοντάς την να επικοινωνήσει με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και να του θέσει το θέμα του Γολγοθά που βιώνουν τα παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.

Η Εμινέ Ερντογάν γράφει ότι εμπνεύστηκε από την επιστολή που έστειλε η Μελάνια Τραμπ στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σχετικά με τα παιδιά στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

«Έχω εμπιστοσύνη ότι η ευαισθησία που επιδείξατε για τα 648 παιδιά της Ουκρανίας (…) θα επεκταθεί και στη Γάζα» αναφέρει σε αυτήν την επιστολή που φέρει χθεσινή ημερομηνία (22 Αυγούστου) και δόθηκε στη δημοσιότητα από την τουρκική προεδρία.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει απαντήσει προς το παρόν σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.

«Αυτές τις ημέρες, όπου ο κόσμος βιώνει μια συλλογική αφύπνιση και η αναγνώριση της Παλαιστίνης έχει γίνει παγκόσμια βούληση, πιστεύω ότι η έκκλησή σας εκ μέρους της Γάζας θα εκπληρώσει μια ιστορική ευθύνη απέναντι στον παλαιστινιακό λαό», πρόσθεσε.

Ένας διεθνής οργανισμός που παρακολουθεί την επισιτιστική κατάσταση παγκοσμίως έκρινε την Παρασκευή ότι στην Πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές επικρατεί λιμός ο οποίος πιθανότατα θα επεκταθεί, κλιμακώνοντας την πίεση προς το Ισραήλ ώστε να επιτρέψει την είσοδο περισσότερης βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε την έκθεση αυτού του οργανισμού χαρακτηρίζοντάς την «κατάφωρο ψέμα».