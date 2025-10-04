Επαναπατρίζονται 26 Ιταλοί, μέλη της Global Sumud Flotilla

Επιστρέφουν σήμερα στην Ιταλία 26 Ιταλοί πολίτες, μέλη της Global Sumud Flotilla. Άλλοι 15 θα πρέπει να περιμένουν την απέλαση μέσω δικαστικής οδού.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι έκανε γνωστό ότι μια ομάδα αποτελούμενη από 26 Ιταλούς πολίτες, μέλη της Global Sumud Flotilla που είχαν τεθεί υπό προσωρινή κράτηση στο Ισραήλ, θα αναχωρήσει σε λίγο με πτήση τσάρτερ.

Όπως πρόσθεσε, «έχουν ήδη μεταφερθεί σε στρατιωτική βάση από την οποία θα επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό την Κωνσταντινούπολη» ενώ «άλλοι 15 Ιταλοί, οι οποίοι βρίσκονται υπό προσωρινή κράτηση στο Ισραήλ, δεν υπέγραψαν την απόφαση απομάκρυνσης από την χώρα και θα πρέπει να περιμένουν την απέλαση μέσω δικαστικής οδού, μια πιο μακρά διαδικασία».

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών έχει δώσει επίσης «οδηγίες στην πρεσβεία του να ζητήσει άμεσα καλύτερες συνθήκες κράτησης για τους πολίτες της χώρας του, οι οποίοι παραμένουν υπό κράτηση στο Ισραήλ». Υπενθυμίζεται ότι χθες, Παρασκευή, επέστρεψαν στην Ρώμη τέσσερις Ιταλοί βουλευτές και γερουσιαστές, οι οποίοι επέβαιναν στα πλοιάρια της Flottilla που αναχαιτίσθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις.