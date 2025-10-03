Global Sumud Flotilla: Δεν δόθηκε η φαρμακευτική αγωγή σε Ελληνα συλληφθέντα

Ελληνας συλληφθέντας στερείται τη φαρμακευτική του αγωγή στη φυλακή όπου οδηγήθηκαν όλα τα μέλη του Global Sumud Flotilla.

Ενας από τους συλληφθέντες, από τις αρχές του Ισραήλ, Ελληνες –μέλος του Global Sumud Flotilla- στερείται τη φαρμακευτική του αγωγή, όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση που δόθηκε στα ΜΜΕ ο εν λόγω αν και έφερε πάνω του την αγωγή τη στερήθηκε με “αδιανόητο τρόπο” με συνέπεια να υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την υγεία του.

Εν συνεχεία, οι αλληλέγγυοι στους Ελληνες συλληφθέντες ενημέρωσαν για τα αιτήματά τους:

“ΖΗΤΑΜΕ

Την άμεση απελευθέρωση όλων των μελών του Global Sumud Flotilla, χωρίς να περάσουν από καμία δίκη.

Την προστασία όλων των κρατουμένων και ειδικά την προστασία της υγείας τους. Να επιτραπεί άμεσα στο μέλος του ελληνικού πληρώματος να αποκτήσει πρόσβαση στη φαρμακευτική του αγωγή.

Την καταδίκη της παράνομης στρατιωτικής απαγωγής σε διεθνή ύδατα

Την ενίσχυση της πολιτικής πίεσης προς το Ισραήλ από τις κυβερνήσεις των κρατουμένων και από διεθνείς οργανισμούς.

Η αποστολή του Global Sumud Flotilla ήταν ειρηνική, νόμιμη και ανθρωπιστική. Η κράτηση των συμμετεχόντων αποδεικνύει για ακόμη μία φορά το πραγματικό πρόσωπο του Ισραήλ”.