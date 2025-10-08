Επίθεση σε φεστιβάλ Βουδιστών στη Μιανμάρ – Τουλάχιστον 24 νεκροί

Βομβαρδισμός από το στρατό της Μιανμάρ σκότωσε 24 άτομα και τραυμάτισε άλλους 47 κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στην πόλη Τσάουνγκ Ού. Η επίθεση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη βία μετά το πραξικόπημα του 2021.

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 47 τραυματίστηκαν όταν ο στρατός της Μιανμάρ επιτέθηκε σε πλήθος ατόμων που διαδήλωναν κατά της στρατιωτικής χούντας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της κυβέρνησης-εξορίας, ο οποίος μίλησε στο BBC Burmese.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (6/10), καθώς περίπου 100 άτομα είχαν συγκεντρωθεί στην πόλη Τσάουνγκ Ού στην κεντρική Μιανμάρ για τον εορτασμό της εθνικής εορτής της χώρας.

Η Μιανμάρ βιώνει μια αδιάκοπη σύγκρουση από το 2021, όταν οι στρατιωτικοί ανέτρεψαν την εκλεγμένη κυβέρνηση και προκάλεσαν έναν εμφύλιο πόλεμο, με αντιστασιακές ομάδες και εθνοτικές πολιτοφυλακές να μάχονται κατά του στρατού. Από την ανατροπή της κυβέρνησης, χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί.

Μετά την απώλεια ελέγχου σε πάνω από τα μισά της χώρας, ο στρατός φαίνεται να επανακαταλαμβάνει έδαφος μέσω ενός ιδιαίτερα φονικού κύματος αεροπορικών επιθέσεων και σφοδρών βομβαρδισμών.

Η επίθεση της Δευτέρας είναι μόνο μία από τις πολλές αντίστοιχες επιθέσεις αεροπορικών βομβαρδισμών που έχουν πραγματοποιηθεί φέτος από τις ένοπλες δυνάμεις της Μιανμάρ.

Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν ενισχύσει τη δύναμή τους με νέους αεροπορικούς στόλους, όπως drones που έχουν προμηθευτεί από την Κίνα, η οποία πλέον στηρίζει πλήρως τη χούντα, ενώ και η Ρωσία παρέχει τεχνική βοήθεια.

Η στήριξη αυτή από την Κίνα, σε συνδυασμό με την πίεση προς τους αντάρτες στα σύνορα της Κίνας να σταματήσουν την προμήθεια όπλων προς τις αντιπολιτευόμενες ομάδες, έχει ανατρέψει την κατάσταση, με τον στρατό να ανακτά σημαντικές περιοχές που είχαν καταληφθεί από τις εθνοτικές πολιτοφυλακές και τις αντίστασεις.

Η επίθεση στη Σαγκάινγκ πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ενός εορτασμού της πανσέληνου, όπου είχαν συγκεντρωθεί πολίτες για να συμμετάσχουν σε μια ειρηνική διαμαρτυρία κατά της στρατιωτικής συνδρομής και της επικείμενης εθνικής εκλογής. Ζητούσαν επίσης την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, όπως η Αούνγκ Σαν Σου Κι, η δημοκρατικά εκλεγμένη ηγέτιδα που εκδιώχθηκε από το στρατό και φυλακίστηκε.

Η περιοχή Σαγκάινγκ αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μέτωπα στον πόλεμο, με μεγάλο μέρος της να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των εθελοντικών πολιτοφυλακών. Αυτές οι ομάδες, γνωστές ως Λαϊκή Αμυντική Δύναμη (PDF), διαχειρίζονται και την τοπική διοίκηση. Ένας αξιωματούχος της PDF δήλωσε στο BBC Burmese ότι είχαν ενημερωθεί για την πιθανότητα αεροπορικής επίθεσης κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, αλλά η επίθεση ήρθε νωρίτερα από ό,τι περίμεναν και διήρκεσε μόλις επτά λεπτά.

Οι κάτοικοι ανέφεραν ότι ήταν αδύνατο να αναγνωρίσουν τα πτώματα μετά την επίθεση. “Τα παιδιά ήταν διαμελισμένα“, δήλωσε μια γυναίκα που είχε βοηθήσει στην οργάνωση της εκδήλωσης.

Η διεθνής κοινότητα καταδικάζει τις ενέργειες του στρατού, και οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν άμεση προστασία των πολιτών της Μιανμάρ, προειδοποιώντας για την κρισιμότητα της κατάστασης. Ο ερευνητής της Διεθνούς Αμνηστίας, Τζο Φρίμαν, δήλωσε πως η επίθεση θα πρέπει να χρησιμεύσει ως “αποκρουστικό ξυπνητήρι για την επείγουσα προστασία των πολιτών στη Μιανμάρ”.

Η Μιανμάρ πρόκειται να διεξάγει γενικές εκλογές τον Δεκέμβριο, οι πρώτες από την ανατροπή του 2021. Ωστόσο, οι επικριτές της χούντας αναφέρουν ότι οι εκλογές δεν θα είναι ελεύθερες και δίκαιες, καθώς στόχο έχουν να νομιμοποιήσουν τη στρατιωτική διακυβέρνηση. Πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν απαγορευτεί, και οι εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν μόνο σε περιοχές που ελέγχονται από τον στρατό.