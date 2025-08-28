Επίθεση σε σχολείο στην Μινεάπολη: Μια 12χρονη ομογενής ανάμεσα στους τραυματίες

Μια 12χρονη ομογενής είναι μεταξύ των 17 παιδιών που τραυματίστηκαν στην αιματηρή επίθεση σε καθολικό σχολείο στην Μινεάπολη.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Κήρυκα, πρόκειται για την Σοφία Φόρτσα (Forchas) μαθήτρια της εβδόμης τάξης.

Η 12χρονη βρίσκεται ανάμεσα στα 17 παιδιά που τραυματίστηκαν το πρωί της Τετάρτης 27 Αυγούστου στην αιματηρή επίθεση κατά μαθητών του καθολικού σχολείου “Ευαγγελισμός της Θεοτόκου”.

Δύο μαθητές, ηλικίας 8 ετών και 10 ετών, σκοτώθηκαν επί τόπου από τους πυροβολισμούς.

Όπως αναφέρει ο Μητροπολίτη Σικάγου κ. Ναθαναήλ, σε λίγες ημέρες θα υπάρχει καλύτερη εικόνα για την κατάσταση της υγείας της 12χρονης.

Το σχολείο ανήκει στη Ρωμαιοκαθολική κοινότητα του Ευαγγελισμού, ιδρύθηκε το 1923 και καλύπτει από την προσχολική έως την όγδοη τάξη. Την Τετάρτη υπήρχε προγραμματισμένη Λειτουργία για τις 8:15 το πρωί όπως συνηθίζεται κατά την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, καθότι τη Δευτέρα ήταν η πρώτη μέρα μαθημάτων.