Μινεάπολη: Το ανατριχιαστικό μανιφέστο πριν το μακελειό σε σχολείο

Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα του μακελειού στο καθολικό σχολείο στην Μινεάπολη. Τι έγραφε το μανιφέστο της επίθεσης.

Περισσότερες πληροφορίες έχουν έρθει στο φως για το μακελειό σε καθολικό σχολείο στην Μινεάπολη όπου δύο παιδιά, ηλικίας 8 και 10 ετών, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 17 άτομα τραυματίστηκαν. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8:30 π.μ., κατά τη διάρκεια λειτουργίας για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, στο Καθολικό Σχολείο «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου».

Η δράστης, ντυμένη στα μαύρα, πυροβόλησε μέσα από τα βιτρό παράθυρα της εκκλησίας εναντίον μαθητών που βρίσκονταν στα στασίδια και εισέρχονταν στον χώρο. Στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Επίθεση σε καθολικό σχολείο στην Μινεάπολη: “Να μη γίνει αφορμή για στοχοποίηση της τρανς κοινότητας”

Οι αρχές κατονόμασαν ως υπεύθυνη για τη σφαγή την 23χρονη Robin Westman, πρώην Robert Westman. Δικαστικά αρχεία δείχνουν ότι το όνομα άλλαξε το 2020, με την αίτηση να αναφέρει ρητά τον αυτοπροσδιορισμό ως γυναίκα. Παρά το γεγονός ότι σε συνεντεύξεις Τύπου οι αξιωματούχοι αναφέρθηκαν στον δράστη με αρσενικό άρθρο, το αρχείο τεκμηριώνει την ταυτότητα φύλου που είχε δηλώσει.

AP

AP

Ωστόσο, πέντε χρόνια αργότερα, φάνηκε να έχει απομακρυνθεί από αυτή την ταυτότητα.

«Δεν θέλω να ντύνομαι κοριτσίστικα όλη την ώρα αλλά υποθέτω ότι μερικές φορές μου αρέσει πολύ. Ξέρω ότι δεν είμαι γυναίκα, αλλά σίγουρα δεν νιώθω άντρας», έγραφε στο μανιφέστο, σύμφωνα με την New York Post.

«Μου αρέσει πολύ η εμφάνισή μου. Δείχνω όμορφη, έξυπνη και σεμνή. Νομίζω ότι θέλω να φορέσω κάτι τέτοιο για τη σφαγή μου».

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης τόνισε ότι η τραγωδία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως αφορμή για στοχοποίηση της τρανς κοινότητας: «Όποιος εκμεταλλευτεί αυτό το περιστατικό για να διαπομπεύσει την τρανς κοινότητά μας ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα, έχει χάσει την αίσθηση της κοινής ανθρωπιάς».

AP

Το μανιφέστο και τα βίντεο

Λίγες ώρες πριν από το μακελειό, αναρτήθηκαν στο YouTube βίντεο στα οποία εμφανίζεται χειρόγραφο μανιφέστο. Οι σελίδες, πολλές γραμμένες με κυριλλικούς χαρακτήρες και κώδικα, περιέχουν παραληρηματικά και βίαια κείμενα, όπου εκφράζεται θαυμασμός για την τραγωδία του Sandy Hook το 2012 και φαντασιώσεις επιβολής τρόμου σε παιδιά.

Σε γεμιστήρες όπλων είχαν γραφτεί συνθήματα όπως «Σκοτώστε τον Ντόναλντ Τραμπ» και «Για τα παιδιά», ενώ σε άλλες σημειώσεις περιγράφεται λεπτομερώς η επιλογή του σχολείου Ευαγγελισμού ως στόχου. Σε ένα σημείο, γίνεται λόγος για επίθεση σε μεγάλη ομάδα παιδιών κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Στο υλικό που έχει δημοσιοποιηθεί, η δράστης φαίνεται να ξεφυλλίζει τις σελίδες του μανιφέστου, να κρατά διαγράμματα όπλων και να εκφράζει αντιφατικά συναισθήματα, ακόμη και σχέδια αυτοκτονίας.

Η Robin Westman είχε φοιτήσει στο σχολείο «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου», από όπου αποφοίτησε το 2017. Η μητέρα της, Mary Grace Westman, είχε εργαστεί ως υπάλληλος στην ίδια σχολική κοινότητα μέχρι το 2021.

Τα δημόσια αρχεία δείχνουν ότι δεν υπήρχε ποινικό μητρώο, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι έδρασε μόνη της.