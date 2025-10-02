Ερντογάν για Global Sumud Flotilla: Ο στολίσκος αποκάλυψε τα εγκλήματα του Ισραήλ

Με πολύ σκληρές εκφράσεις, ο Ερντογάν καταδίκασε την επίθεση στον Global Sumud Flotilla.

Εξαιρετικά επικριτικός για τις ενέργειες του Ισραήλ εναντίον του Global Sumud Flotilla (σε διεθνή, μάλιστα, ύδατα) παρουσιάστηκε την Πέμπτη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε τα εξής: “Καταδικάζω την επίθεση του Ισραήλ Global Sumud Flotilla ο οποίος είχε ως στόχο την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους Παλαιστίνιους.

Αυτό δείχνει για άλλη μια φορά ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν μπορεί καν να ανεχθεί την ειρήνη.

Ο στολίσκος αποκάλυψε την τραγωδία της Γάζας και τα εγκλήματα του Ισραήλ στον κόσμο. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των ακτιβιστών και των πολιτών.

Προτεραιότητά μας: να σταματήσουμε την αιματοχυσία στη Γάζα και να παραδώσουμε ελεύθερα την βοήθεια.

Δεν θα εγκαταλείψουμε τους Παλαιστίνιους αδελφούς και αδελφές μας. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για μια διαρκή εκεχειρία”.