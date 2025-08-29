Financial Times: Ο Τραμπ προτείνει κινεζικές ειρηνευτικές δυνάμεις για την Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να υποστήριξε την ιδέα που πρότεινε πρώτη η Ρωσία, για την αποστολή κινεζικών ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία. Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να πρότεινε την αποστολή κινεζικών ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία μετά τον πόλεμο, υποστηρίζοντας την πρόταση που είχε κατατεθεί αρχικά από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με τους Financial Times, που επικαλούνται πηγές που έχουν ενημερωθεί για τις συζητήσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες την προηγούμενη βδομάδα, πρότεινε να προσκληθεί η Κίνα, ώστε να στείλει ειρηνευτικές δυνάμεις για να παρακολουθούν μια ουδέτερη ζώνη κατά μήκος της γραμμής μετώπου των 1.300 χιλιομέτρων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Ο Λευκός Οίκος, φέρεται να διέψευσε τις πληροφορίες αυτές, με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ να δηλώνει ότι “αυτό είναι ψευδές” και πως “δεν υπήρξε καμία συζήτηση για Κινέζους ειρηνευτές”.

Η ιδέα αυτή έρχεται σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους, ενώ έχει απορριφθεί προηγουμένως από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λόγω της υποστήριξης του Πεκίνου στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας.

Η συνάντηση της περασμένης εβδομάδας ήταν μέρος των συνεχιζόμενων συζητήσεων σχετικά με την επιβολή μιας πιθανής κατάπαυσης του πυρός, τις δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας που θα παρασχεθούν στην Ουκρανία και τη δομή μιας μεταπολεμικής διευθέτησης.

Ο Τραμπ έχει πιέσει για μια συμφωνία ειρήνης, αλλά η Μόσχα και το Κίεβο έχουν ακόμα μεγάλη απόσταση μεταξύ τους όσον αφορά σημαντικές λεπτομέρειες, όπως ο έλεγχος των εδαφών μετά τον πόλεμο.

Ανώτατοι στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν συζητήσει τη δυνατότητα δημιουργίας μιας ζώνης αποστρατιωτικοποίησης που θα περιπολούν ουδέτεροι ειρηνιστές, ως το πρώτο στάδιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Οι Ρώσοι εκπρόσωποι ήταν οι πρώτοι που έθεσαν την ιδέα των Κινέζων ειρηνευτών στο πλαίσιο ενός συστήματος εγγυήσεων ασφαλείας κατά τις πρώτες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη την άνοιξη του 2022.

Η πρόταση της Ρωσίας τότε, ανέφερε ότι τα «κράτη-εγγυητές», που υπέγραφαν μια μελλοντική ειρηνική συμφωνία – οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Κίνα και η Ρωσία – θα μπορούσαν να επέμβουν υπέρ της Ουκρανίας σε περίπτωση νέας επίθεσης κατά της χώρας.

Ωστόσο, η πρόταση αυτή ήταν και παραμένει αδύνατη για την Ουκρανία, καθώς προϋπέθετε ότι οι εγγυήτριες χώρες θα έπρεπε να εγκρίνουν οποιαδήποτε αντίδραση σε ενδεχόμενη επίθεση, δίνοντας έτσι στη Μόσχα δικαίωμα βέτο σε στρατιωτική παρέμβαση.

Η αρχική πρόταση της Ρωσίας κατατέθηκε όταν η Μόσχα είχε σημαντική επιρροή, καθώς κατείχε εδάφη γύρω από το Κίεβο. Ο Ζελένσκι εγκατέλειψε αυτές τις συνομιλίες μετά την απώθηση των ρωσικών δυνάμεων από την περιοχή και την ανακάλυψη στοιχείων για εγκλήματα πολέμου σε πόλεις βόρεια της πρωτεύουσας.

Η Κίνα έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτή να παίξει «εποικοδομητικό ρόλο» στην επίλυση του πολέμου, μετά την πρόσφατη πρόταση της Ρωσίας ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να είναι ένας από τους εγγυητές της ασφάλειας της Ουκρανίας σε περίπτωση συμφωνίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τα οποία περιλαμβάνουν τη Ρωσία και την Κίνα, θα μπορούσαν να εγγυηθούν την ασφάλεια της Ουκρανίας σε μια συμφωνία για το τέλος του πολέμου.

Ωστόσο, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας διέψευσε αυτή την εβδομάδα τις αναφορές ότι το Πεκίνο είχε προσφερθεί να συμμετάσχει σε ειρηνευτική δύναμη για την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς τες «ψευδείς».

Η ιδέα αυτή είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα απορριφθεί από τον Ζελένσκι, ο οποίος έχει δηλώσει ότι δεν θα υποστήριζε την αποστολή ειρηνιστών από την Κίνα.

«Γιατί η Κίνα δεν είναι στους εγγυητές; Πρώτον, η Κίνα δεν μας βοήθησε να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο από την αρχή. Δεύτερον, η Κίνα βοήθησε τη Ρωσία ανοίγοντας την αγορά των drones», δήλωσε ο Ζελένσκι αυτόν τον μήνα.

«Δεν έκαναν τίποτα όταν η Κριμαία καταλήφθηκε. Γι’ αυτό δεν χρειαζόμαστε εγγυητές που δεν βοηθούν την Ουκρανία και δεν μας βοήθησαν την στιγμή που το χρειαζόμασταν πραγματικά μετά την πλήρη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022».

Τον Απρίλιο, ο Ζελένσκι κατηγόρησε την Κίνα ότι προμηθεύει τη Ρωσία με όπλα και βοηθάει στην παραγωγή όπλων. Επίσης, είπε ότι το Πεκίνο δεν κάνει τίποτα για να σταματήσει τη Ρωσία από το να στρατολογεί Κινέζους υπηκόους για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, παρουσιάζοντας στοιχεία από την ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών που δείχνουν ότι τουλάχιστον 155 τέτοιοι στρατιώτες είχαν αναπτυχθεί στο πεδίο της μάχης.

Η Ουκρανία έχει εκφράσει τη διάθεσή της να συμπεριληφθούν τουρκικές δυνάμεις στην ειρηνευτική αποστολή που η Κιέβο και οι δυτικοί του σύμμαχοι αυτή τη στιγμή σχεδιάζουν ως μέρος ενός σχεδίου μετά τον πόλεμο.