Ο Ζελένσκι απορρίπτει τις προτάσεις για ζώνη αποστρατιωτικοποίησης στην Ουκρανία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει αντίθετος στη δημιουργία μιας ζώνης αποστρατιωτικοποίησης περιοχής μεταξύ των ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απέρριψε τις προτάσεις για τη δημιουργία μιας ζώνης αποστρατιωτικοποίησης περιοχής μεταξύ των ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν αντανακλά τις πραγματικότητες του σύγχρονου πολέμου.

«Μόνο εκείνοι που δεν κατανοούν την τεχνολογική κατάσταση του σημερινού πολέμου προτείνουν μια ζώνη αποστρατιωτικοποίησης», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή, όπως μεταδίδει το BBC.

Οι δηλώσεις του ήρθαν μετά από αναφορά που πρότεινε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν τη δημιουργία μιας ζώνης 40 χιλιομέτρων ως μέρος μιας κατάπαυσης του πυρός ή μιας μακροχρόνιας συμφωνίας.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει εξελιχθεί σε σύγκρουση που καθοδηγείται από την τεχνολογία των drones, και ο Ζελένσκι ανέφερε ότι μια ζώνη αποστρατιωτικοποίησης υφίσταται ήδη, λόγω της απειλής επιθέσεων με drones κοντά στη γραμμή του μετώπου.

Οι ζώνες αποστρατιωτικοποίησης δημιουργούνται συνήθως για να χωρίζουν τις εμπόλεμες χώρες, όπως στη Βόρεια και Νότια Κορέα, ή για να καθορίζουν φυσικά σύνορα, όπως το Σιδηρούν Παραπέτασμα που χώριζε τη Σοβιετική Ένωση και τη Δύση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, Ευρωπαίοι διπλωμάτες δήλωσαν ότι η πρόταση που εξετάζεται από στρατιωτικούς και πολιτικούς αξιωματούχους είναι η δημιουργία μιας ζώνης στη γη της Ουκρανίας, που θα απομονώνει τις δύο δυνάμεις.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι υπάρχει ήδη μια περιοχή και από τις δύο πλευρές της γραμμής του μετώπου, όπου τα βαρέα όπλα δεν μπορούν να επιχειρήσουν λόγω της απειλής επιθέσεων με drones.

«Σήμερα, τα βαρέα όπλα μας βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη από 10 χιλιόμετρα το ένα από το άλλο, γιατί τα πάντα πλήττονται από τα drones», είπε.

«Αυτή η ζώνη – την αποκαλώ ‘νεκρή ζώνη’, κάποιοι την αποκαλούν ‘γκρίζα ζώνη’ – υπάρχει ήδη».

Οποιαδήποτε συμφωνία θα μπορούσε να σημαίνει ότι η Ουκρανία θα παραχωρήσει μέρος της επικράτειας της ζώνης, κάτι που και πάλι ο Ζελένσκι απέρριψε: «Αν η Ρωσία θέλει μεγαλύτερη απόσταση από εμάς, μπορεί να υποχωρήσει βαθιά στις προσωρινά κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας».

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία δεν είναι έτοιμη για διπλωματία, αλλά αναζητά τρόπους να καθυστερήσει το τέλος του πολέμου.

Η διπλωματική επίθεση υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πλήρους κλίμακας πολέμου της Ρωσίας, που διαρκεί ήδη περισσότερους από 40 μήνες, φαίνεται να χάνει δυναμική.

Η συνάντηση υψηλού κινδύνου την περασμένη εβδομάδα μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ζελένσκι και των Ευρωπαίων ηγετών μεγάλωσε τις ελπίδες για μια πιθανή σύνοδο κορυφής μεταξύ του Ουκρανού ηγέτη και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ωστόσο, αυτές οι ελπίδες φαίνονται ολοένα και πιο απομακρυσμένες, ενώ ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι «προφανώς δεν θα υπάρξει συνάντηση» και ότι φαίνεται πως ο Πούτιν είναι «αδιάφορος» για τη συμμετοχή του.

Η Ρωσία εκτόξευσε 629 drones και πυραύλους στο Κίεβο τα ξημερώματα της Πέμπτης, σκοτώνοντας 25 άτομα, σε μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις του πολέμου μέχρι στιγμής, προκαλώντας οργή από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Δύο πύραυλοι έπεσαν κοντά στα γραφεία της ΕΕ στο κέντρο του Κιέβου.

Μετά τις συνομιλίες στη γαλλική πόλη Τουλόν, οι Μερτς και Μακρόν δήλωσαν ότι θα αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία λόγω της ελάχιστης διάθεσης του Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο.

Ο Μακρόν είπε ότι αν ο Πούτιν δεν συμφωνήσει μέχρι τη Δευτέρα για συνομιλίες, «θα αποδειχθεί για άλλη μια φορά ότι ο πρόεδρος Πούτιν έχει κοροϊδέψει τον πρόεδρο Τραμπ».

Ο Μερτς πρότεινε ότι ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει «πολλούς ακόμα μήνες».

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, καταδίκασε τις «συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ρωσίας κατά αμάχων και πολιτικών υποδομών, οι οποίες αποτελούν σκόπιμη κλιμάκωση και υπονομεύουν τις προσπάθειες για ειρήνη».

Την Παρασκευή, ο επικεφαλής του επιτελείου του Ζελένσκι, Αντρίι Γέρμακ, συζήτησε τις ειρηνικές κινήσεις των ΗΠΑ με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον αντιπρόεδρο JD Βανς.

Ο Γέρμακ δήλωσε μετά τη συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη ότι ενώ η Ουκρανία καλωσορίζει όλες τις ειρηνικές πρωτοβουλίες των ΗΠΑ, «δυστυχώς, κάθε μία από αυτές καθυστερεί από τη Ρωσία».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εργάζονται για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία εάν επιτευχθεί συμφωνία με τη Ρωσία.

Η Κάλλας δήλωσε ότι οι υπουργοί Άμυνας της ΕΕ συμφώνησαν την Παρασκευή ότι οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι «ισχυρές και αξιόπιστες», ενώ ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αναμένει τις συνομιλίες να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα για «δεσμεύσεις τύπου ΝΑΤΟ» που θα παρέχουν προστασία στην Ουκρανία.

Ωστόσο, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, χαρακτήρισε τις τελευταίες προτάσεις της Δύσης «μονομερείς» και με στόχο την περιορισμένη Ρωσία.

«Οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να βασίζονται στην επίτευξη κοινής κατανόησης που θα λάβει υπόψη τα συμφέροντα ασφαλείας της Ρωσίας», είπε.