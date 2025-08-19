FT: Ουκρανική πρόταση για αγορά – μαμούθ όπλων με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η Ουκρανία προτείνει αγορά αμερικανικών όπλων 100 δισ. με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ούτως ώστε να εξασφαλίσει εγγυήσεις ασφάλειας από τον Τραμπ.

Πρόθυμη να αγοράσει αμερικανικά όπλα αξίας 90-100 δισ. δολαρίων -με χρηματοδότηση από την Ευρώπη- εμφανίζεται η Ουκρανία, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, σύμφωνα με έγγραφο που επικαλούνται οι Financial Times, που επιβεβαιώθηκε αργότερα και από σχετικές δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με την πρόταση, το Κίεβο και η Ουάσιγκτον θα υπογράψουν επίσης συμφωνία ύψους 50 δισ. δολαρίων για την παραγωγή drones με ουκρανικές εταιρείες που έχουν πρωτοστατήσει στην τεχνολογία αυτή μετά την εισβολή της Ρωσίας το 2022.

Το Κίεβο μοιράστηκε τις προτάσεις για νέες συμφωνίες ασφάλειας με τις ΗΠΑ, σε μια λίστα θεμάτων με τους Ευρωπαίους συμμάχους πριν από τη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τέσσερα πηγές που επικαλείται η εφημερίδα.

Το έγγραφο δεν αναφέρει ποια όπλα ζητά να προμηθευτεί η Ουκρανία στο πλαίσιο της συμφωνίας, αλλά το Κίεβο έχει εκφράσει σαφώς την επιθυμία του να αγοράσει τουλάχιστον δέκα αμερικανικά συστήματα αεράμυνας Patriot για την προστασία πόλεων και κρίσιμων υποδομών του, καθώς και άλλους πυραύλους και εξοπλισμό.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η συμφωνία περιλαμβάνει αμερικανικά όπλα που η Ουκρανία δεν διαθέτει, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών συστημάτων, αντιπυραυλικών συστημάτων «και άλλων πραγμάτων που δεν θα αποκαλύψω».

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, η πρόταση της Ουκρανίας αποσκοπεί να ικανοποιήσει την επιθυμία του Τραμπ να ωφελήσει την αμερικανική βιομηχανία. Ερωτηθείς τη Δευτέρα στο Λευκό Οίκο για το ενδεχόμενο επιπλέον στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς την Ουκρανία, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν δίνουμε (σ.σ. δωρεάν) τίποτα. Πουλάμε όπλα».

Στο έγγραφο που επικαλείται η εφημερίδα, αναφέρεται ότι η Ουκρανία υποστηρίζει πως μια «διαρκής ειρήνη δεν θα πρέπει να βασίζεται σε παραχωρήσεις και δώρα προς τον Πούτιν, αλλά σε ένα ισχυρό πλαίσιο ασφαλείας που θα αποτρέπει επιθετικές ενέργειες μελλοντικά».

Σημειώνεται, επίσης, ότι πρόσφατα βίντεο σε ρωσικά μέσα δείχνουν πως το Κρεμλίνο δεν αντιμετωπίζει σοβαρά την προοπτική ειρηνευτικής συμφωνίας και ότι δεν έχει σε εκτίμηση την ηγεσία του Τραμπ, επικαλούμενο απαξιωτικά σχόλια του Ρώσου τηλεοπτικού παρουσιαστή Βλαντιμίρ Σολοβιόφ. Σε ένα από αυτά, ο Σολοβιόφ ειρωνεύεται τον Τραμπ επειδή «απειλεί» τη Ρωσία, λέγοντας πως η Μόσχα θα μπορούσε να «καταστρέψει τις ΗΠΑ με πυρηνικά όπλα».

Σύμφωνα με το έγγραφο, η Ουκρανία δεν θα αποδεχθεί καμία συμφωνία που περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία και επιμένει πως η εκεχειρία είναι το πρώτο βήμα προς μια ειρηνευτική συμφωνία.

Το έγγραφο αναφέρει, επίσης, ότι το Κίεβο απορρίπτει την πρόταση που έκανε ο Βλάντιμιρ Πούτιν στον Τραμπ στην Αλάσκα, να «παγώσουν» οι γραμμές του μετώπου με αντάλλαγμα την απόσυρση ουκρανικών στρατευμάτων από τμήματα των κατεχόμενων περιοχών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ.

Μια τέτοια κίνηση, τονίζει το Κίεβο, θα έθετε τα «θεμέλια για νέα και ταχεία προέλαση των ρωσικών δυνάμεων προς την πόλη του Ντνίπρο» και θα επέτρεπε στον Πούτιν «να πετύχει τους στόχους του με άλλα μέσα».