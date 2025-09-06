Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς – Ένας νεκρός και τραυματίες

Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στη Βόρεια Γαλλία. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί τραυματίστηκαν.

Ένας οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε αρκετούς πεζούς στο Πιρού (Μάγχη) στη Βόρεια Γαλλία, ανακοίνωσε η νομαρχία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας πεζός και να τραυματιστούν αρκετοί ακόμη πολίτες.

Όπως αναφέρει η leparisien, πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε έξι συνολικά θύματα, τέσσερις πεζούς και τους δύο επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, ανέφερε η νομαρχία, χωρίς να είναι σε θέση να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από τα αίτια του δυστυχήματος.

«Ο οδηγός πιθανότατα ένιωσε αδιαθεσία», δήλωσε η δήμαρχος του Πιρού, Νοέλ Λεφορεστιέ.