Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς – Ένας νεκρός και τραυματίες
Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στη Βόρεια Γαλλία. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί τραυματίστηκαν.
- 06 Σεπτεμβρίου 2025 21:56
Ένας οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε αρκετούς πεζούς στο Πιρού (Μάγχη) στη Βόρεια Γαλλία, ανακοίνωσε η νομαρχία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας πεζός και να τραυματιστούν αρκετοί ακόμη πολίτες.
Όπως αναφέρει η leparisien, πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε έξι συνολικά θύματα, τέσσερις πεζούς και τους δύο επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, ανέφερε η νομαρχία, χωρίς να είναι σε θέση να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από τα αίτια του δυστυχήματος.
«Ο οδηγός πιθανότατα ένιωσε αδιαθεσία», δήλωσε η δήμαρχος του Πιρού, Νοέλ Λεφορεστιέ.