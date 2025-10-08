Γαλλία: Αισιόδοξος ο Λεκορνί για πολιτική συμφωνία – Μειώνεται η πιθανότητα πρόωρων εκλογών

Ο Λεκορνί πραγματοποιεί έκτακτες διαβουλεύσεις με τους αρχηγούς των γαλλικών κομμάτων, σε μια ύστατη προσπάθεια να εκτονωθεί η βαθύτερη πολιτική κρίση των τελευταίων δεκαετιών και να αποφευχθούν πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

Την προοπτική επίτευξης συμφωνίας για τον προϋπολογισμό του 2026 παρά την πολιτική κρίση που ταλανίζει τη Γαλλία, “βλέπει” ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της χώρας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, καθώς συνεχίζει τις συνομιλίες με τα πολιτικά κόμματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λεκορνί, ο πέμπτος πρωθυπουργός της Γαλλίας μέσα σε δύο χρόνια, υπέβαλε τη Δευτέρα την παραίτησή του, μαζί με εκείνη της κυβέρνησής του, λίγες μόλις ώρες μετά την ανακοίνωση της σύνθεσης του υπουργικού συμβουλίου. Εγινε ετσι η πιο βραχύβια κυβέρνηση στη σύγχρονη ιστορία της Γαλλίας.

Ύστερα όμως από αίτημα του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο Λεκορνί πραγματοποιεί έκτακτες διαβουλεύσεις με τους αρχηγούς των κομμάτων, σε μια ύστατη προσπάθεια να εκτονωθεί η βαθύτερη πολιτική κρίση των τελευταίων δεκαετιών και να αποφευχθούν πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

«Υπάρχει βούληση να υπάρξει προϋπολογισμός για τη Γαλλία πριν από τις 31 Δεκεμβρίου», δήλωσε ο Λεκορνί, μετά τις συνομιλίες που είχε -την Τρίτη- με τους συντηρητικούς και κεντροδεξιούς και λίγο πριν από τις επαφές με τους Σοσιαλιστές και τους Πράσινους. «Αυτή η βούληση δημιουργεί δυναμική και σύγκλιση, γεγονός που μειώνει την πιθανότητα διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης», πρόσθεσε.

Ο Λεκορνί εξέφρασε την ελπίδα ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία για μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας στο 4,7–5%, από τον στόχο του 5,4% για το 2025.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σημερινές συνομιλίες Λεκορνί με τους Σοσιαλιστές, δεν απέφεραν σημαντικά αποτελέσματα. Ο ηγέτης του κόμματος Ολιβιέ Φορ δήλωσε προς τους δημοσιογράφους, μετά την συνάντηση, ότι δεν υπάρχει «καμία εγγύηση» για την άρση ορισμένων αποφάσεων που αφορούν στην αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος, που για τους σοσιαλιστές είναι μείζονος σημασίας ζήτημα. Επανέλαβε ότι το Σοσιαλιστικό κόμμα επιθυμεί τον σχηματισμό μίας κυβέρνησης της Αριστεράς που θα έχει και την ευθύνη για την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026.

Όπως σημειώνει το Reuters, οι αγορές, που είχαν αντιδράσει αρνητικά στο πολιτικό αδιέξοδο της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης, σημείωσαν μικρή ανάκαμψη μετά τις δηλώσεις του Λεκορνί: ο δείκτης CAC 40 στο Παρίσι ενισχύθηκε κατά 0,86% και η απόδοση του δεκαετούς γαλλικού ομολόγου υποχώρησε κατά πέντε μονάδες βάσης στο 3,52%.

Ο Λεκορνί, στενός συνεργάτης του Μακρόν, αναμένεται να συναντηθεί αργότερα μέσα στην ημέρα με τον πρόεδρο για να τον ενημερώσει σχετικά με τις διαβουλεύσεις του και να αξιολογήσουν εάν είναι εφικτή μια συμφωνία.

Το βράδυ θα παραχωρήσει τηλεοπτική συνέντευξη.

Παραμένει αβέβαιο πότε ο Μακρόν, που δέχεται έντονες πιέσεις από την αντιπολίτευση να προκηρύξει πρόωρες εκλογές ή να παραιτηθεί, θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του.

Μεταξύ των σεναρίων εξετάζεται και η παράταση των πολιτικών διαβουλεύσεων.

Οι αντιδράσεις

Η επικεφαλής της Ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, που αρνήθηκε να συμμετάσχει στις συνομιλίες με τον Λεκορνί, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να συναινέσει σε καμία πολιτική συμφωνία. «Θα καταψηφίσω τα πάντα. Αρκετά. Η φάρσα κράτησε πολύ», είπε στους δημοσιογράφους, επαναλαμβάνοντας το αίτημά της για άμεση διάλυση της Εθνοσυνέλευσης.

Μετά τη συνάντησή του με τον Λεκορνί, ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορ δήλωσε ότι επιθυμεί να συμβάλει στην έξοδο από την κρίση, αλλά τόνισε πως η Αριστερά επιδιώκει να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση.

Οι Σοσιαλιστές ζητούν να επιβληθεί φόρος περιουσίας 2% στους πλουσιότερους 0,01% των Γάλλων, πρόταση που έχει ισχυρή κοινωνική απήχηση αλλά προκαλεί αντιδράσεις στους συντηρητικούς. Παράλληλα, απαιτούν την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού, η οποία αυξάνει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.

Η πρώην πρωθυπουργός και νυν υπηρεσιακή υπουργός Παιδείας Ελιζαμπέτ Μπορν δήλωσε ότι είναι ανοικτή στην αναστολή της μεταρρύθμισης, την οποία η ίδια είχε περάσει από τη Βουλή το 2023, ενώ ο υπηρεσιακός υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρό.

Η ηγέτης των Πρασίνων, Μαρί Τοντελιέ, δήλωσε μετά τη συνάντηση με τον Λεκορνί ότι η Γαλλία «ποτέ δεν ήταν πιο κοντά» στο να αποκτήσει πρωθυπουργό από την Αριστερά. «Ο διορισμός ακόμη ενός πρωθυπουργού από το κεντρώο στρατόπεδο του προέδρου θα αποτελούσε πρόκληση. Δεν θα άντεχε ούτε ένα λεπτό», είπε χαρακτηριστικά.