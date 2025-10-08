Διάγγελμα Λεκορνί: “Απομακρύνεται η εικόνα διάλυσης” – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες

Σε διάγγελμα προχώρησε το πρωί της Τετάρτης ο Λεκορνί έπειτα από την διορία που του είχε δώσει ο Μακρόν για διαπραγματεύσεις.

Σε διάγγελμα προχώρησε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί το πρωί της Τετάρτης (08/10), λίγο πριν την λήξη της διορίας που του έδωσε ο Εμανουέλ Μακρόν για ύστατες διαβουλεύσεις.

«Υπάρχει η βούληση να υπάρξει προϋπολογισμός για τη Γαλλία πριν τις 31 Δεκεμβρίου φέτος», δήλωσε ο παραιτηθείς πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει εντός της ημέρας μία πολιτική συμφωνία που θα μπορούσε να αποτρέψει την προσφυγή σε νέες βουλευτικές εκλογές.

«Έχω καλούς λόγους να σας πω ότι, μεταξύ των καλών ειδήσεων, όλες οι διαβουλεύσεις που είχα με την πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, κα Μπρον-Πιβέ, και με τον πρόεδρο της Γερουσίας, Ζεράρ Λαρσέρ, καθώς και με όλα τα πολιτικά κόμματα της UDI, του LIOT, των Ρεπουμπλικανών, της Place Publique, του MoDem, του Horizon, της Renaissance και άλλων, δείχνουν ότι υπάρχει η βούληση να υπάρξει προϋπολογισμός για τη Γαλλία πριν τις 31 Δεκεμβρίου φέτος», δήλωσε την Τετάρτη από το Ματινιόν ο παραιτηθείς πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Αυτή η βούληση δημιουργεί μια κίνηση και μια σύγκλιση, φυσικά, που απομακρύνει τις προοπτικές διάλυσης», πρόσθεσε.

«Ο προϋπολογισμός πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένες παραμέτρους που θα επιτρέψουν στη Γαλλία να προχωρήσει. Μπορώ επίσης να πω ότι υπάρχει τεράστια εγρήγορση από τις πολιτικές δυνάμεις να επισημάνουν: “Προσοχή, η πολιτική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε μπορεί να έχει οικονομικές, κοινωνικές και εργασιακές συνέπειες”. Αυτό, προφανώς, αποτελεί έναν απόλυτα βασικό και προστατευτικό παράγοντα, στον οποίο πρέπει επίσης να συμφωνήσουμε», επεσήμανε.

Ο Λεκορνί σημείωσε ότι θα παρουσιάσει το σχέδιό του στον πρόεδρο της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν, αργότερα το βράδυ. «Απόψε θα μεταβώ στο Ελιζέ για να παρουσιάσω στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τις λύσεις που βρίσκονται στο τραπέζι, εάν καταφέρουμε να βρούμε λύσεις».

Όπως ανέφερε, «η εικόνα της Γαλλίας τίθεται σε κίνδυνο». Τώρα βλέπει μια σύγκλιση προς στόχο δημοσιονομικού ελλείμματος «κάτω από» 5%. «Όλοι συμφωνούν, τουλάχιστον στις συναντήσεις που είχα χθες, ότι ο στόχος για το δημόσιο έλλειμμα πρέπει να διατηρηθεί κάτω από 5%, δηλαδή μεταξύ 4,7 και 5%, οριστικά. Αυτό δείχνει έναν δρόμο υπευθυνότητας, όπως μου μεταφέρθηκε από τις διάφορες πολιτικές δυνάμεις».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον ρόλο της Γαλλίας στα διεθνή ζητήματα: «Τρίτο σημείο, η διεθνής κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, τα ζητήματα ασφάλειας, και η εικόνα της Γαλλίας στο εξωτερικό, όπου τις τελευταίες μέρες υπάρχουν ερωτήματα σε διάφορες πρωτεύουσες. Ευτυχώς, η Πέμπτη Δημοκρατία βασίζεται στη σταθερότητα της προεδρικής λειτουργίας και της εκπροσώπησης της Γαλλίας στο εξωτερικό και στην Ευρώπη. Είναι σαφές ότι πρέπει να ξεφύγουμε από αυτήν την κατάσταση».

Ο παραιτηθείς πρωθυπουργός θέλησε επίσης να ξεκαθαρίσει το ζήτημα των αποζημιώσεων των παραιτηθέντων υπουργών της κυβέρνησής του, καθώς διαπίστωσε ότι «ένας αριθμός Γάλλων αντέδρασε γι’ αυτό».

«Συμβαίνει τα μέλη της κυβέρνησης, όταν εγκαταλείπουν τα καθήκοντά τους, να έχουν δικαίωμα σε τρεις μήνες αποζημίωσης όταν δεν έχουν άλλα έσοδα», υπενθύμισε. «Είναι προφανές ότι οι υπουργοί που υπηρέτησαν μόνο λίγες ώρες δεν θα έχουν δικαίωμα σε αυτές τις αποζημιώσεις. Αποφάσισα να τις αναστείλω».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν μπορείς να θέλεις να κάνεις οικονομία αν δεν διατηρείς ταυτόχρονα έναν κανόνα υπόδειγματος και αυστηρότητας».

Στο τέλος της δήλωσής του, ο παραιτηθείς πρωθυπουργός σημείωσε ότι θα μιλήσει ξανά απόψε, μετά τις τελικές διαβουλεύσεις με την Αριστερά, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Επίσης, δεν αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση των συντάξεων.

To διάγγελμά του πραγματοποιήθηκε πριν από τη συνάντηση που έχει στις 10:00 με εκπροσώπους του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ενώ τις επόμενες ώρες έχει προγραμματίσει συναντήσεις με τους Οικολόγους και το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα.

Αφού, ο Μακρόν αποδέχθηκε τη Δευτέρα την αιφνιδιαστική παραίτηση Λακορνί, έπειτα από μόλις 27 ημέρες στην εξουσία, αμέσως μετά, του ζήτησε να βρει λύση στο νέο αδιέξοδο. Τον έπεισε να παραμείνει στη θέση του έως το βράδυ της Τετάρτης, για να προσπαθήσει να σχηματίσει μια κυβέρνηση συνασπισμού ικανή να περάσει από το κοινοβούλιο έναν πολύ αναγκαίο προϋπολογισμό λιτότητας, ενώ το δημόσιο χρέος βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Ο Λεκορνί ξεκίνησε την απελπισμένη του προσπάθεια να επιλύσει το χάος την Τρίτη το πρωί, με συναντήσεις με βασικούς βουλευτές και αρχηγούς κομμάτων που έχουν στηρίξει τον Μακρόν από την πρώτη του εκλογική νίκη το 2017.

Η συνάντηση κατέληξε σε συμφωνία να επικεντρωθούν σε δύο επείγουσες προτεραιότητες: την ψήφιση του προϋπολογισμού και την εξεύρεση λύσης για την κρίση κρατικής υπόστασης στη Νέα Καληδονία, στο νότιο Ειρηνικό.