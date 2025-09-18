“Βράζει” η Γαλλία – Διαδηλωτές εισέβαλαν στο υπουργείο Οικονομικών

Εντάσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών από νωρίς το πρωί σε πόλεις της Γαλλίας, σε μια από τις μεγαλύτερες απεργιακές κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών.

Στους δρόμους της Γαλλίας βρίσκονται από το πρωί της Πέμπτης (18/9) τα συνδικάτα και οι πολίτες, σε μία από τις πιο ιστορικές και μαζικότερες απεργίες, με σκοπό να βάλουν φρένο στο τσουνάμι λιτότητας που δρομολογούν Λεκορνί και Μακρόν.

Η σημερινή απεργία ήρθε μετά από κάλεσμα των εργατικών ομοσπονδιών, κάτι που είχε να γίνει από τις 6 Ιουνίου 2023 ενάντια στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του Μακρόν.

Η αστυνομία περιμένει ότι πάνω από 900.000 διαδηλωτές θα συμμετάσχουν σε πορείες σε ολόκληρη τη χώρα. Οι κινητοποιήσεις επηρεάζουν τη λειτουργία σχολείων, σιδηροδρόμων και αεροπορικών μεταφορών. Από την άλλη πλευρά, περίπου 80.000 αστυνομικοί έχουν παραταχθεί στους δρόμους και έχουν συγκρουστεί με διαδηλωτές σε αρκετές πόλεις.

Μετά από γενική συνέλευση στον σταθμό Λυών, περίπου 20 σιδηροδρομικοί, υπό την ηγεσία του γενικού γραμματέα του συνδικάτου SUD-Rail, Φαμπιέν Βιλντιέ, κατάφεραν να εισέλθουν στον χώρο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Χωρίς να υπάρξουν επεισόδια, όπως μεταδίδει η LeFigaro, οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα διαμαρτυρίας. «Είμαστε εδώ, είμαστε εδώ! […] Για την τιμή των εργατών και για έναν καλύτερο κόσμο, ακόμα κι αν ο Μακρόν δεν το θέλει, εμείς είμαστε εδώ!» ακούστηκε, ενώ κάποιοι σιδηροδρομικοί άναβαν φωτοβολίδες.

«Οι εργάτες είναι στους δρόμους», «Όλοι μαζί, όλοι μαζί, γενική απεργία!» φώναξαν επίσης οι διαδηλωτές. Η ομάδα των σιδηροδρομικών παρέμεινε στον χώρο του υπουργείου για 10 έως 15 λεπτά, πριν αποχωρήσει χωρίς προβλήματα, χειροκροτώντας ο ένας τον άλλον.

Μετά από αυτήν την ξαφνική ενέργεια, η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού ανέφερε ότι οι διαδηλωτές δεν προκάλεσαν «καμία ζημιά». «Οι διαδηλωτές εξήλθαν χωρίς προβλήματα μετά από λίγα λεπτά».

Πολιτική κρίση

Σημειώνεται πως, η ημέρα των διαδηλώσεων έρχεται σε μια περίοδο πολιτικής κρίσης στη Γαλλία. Ο Μακρόν την περασμένη εβδομάδα όρισε τον στενό του σύμμαχο Λεκορνί ως τον τρίτο πρωθυπουργό μέσα σε έναν χρόνο. Προηγήθηκε η πτώση των Φρανσουά Μπαϊρού και Μισέλ Μπαρνιέ εν μέσω έντονων αντιδράσεων για τον προϋπολογισμό.

Ο Λεκορνί, ο οποίος ξεκινά τη θητεία του με πολύ χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας για νέος πρωθυπουργός, είχε διατελέσει υπουργός Αμυνας στις δύο προηγούμενες κυβερνήσεις, προτού πέσουν. Προσπαθεί να πείσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι φέρνει κάτι νέο και υπόσχεται «βαθιά ρήξη» με πολιτικές του παρελθόντος. Ο κεντρώος προκάτοχός του, Μπαϊρού, έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου λόγω του αντιδημοφιλούς σχεδίου του για δημοσιονομική συμπίεση 44 δισ. ευρώ με πρόγραμμα λιτότητας για τη μείωση του δημόσιου χρέους.

Χθες, Τετάρτη, ο Λεκορνί συναντήθηκε με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης. Ο 39χρονος νέος πρωθυπουργός, προερχόμενος από την παραδοσιακή Δεξιά, εντάχθηκε στους Κεντρώους του Μακρόν. Είναι πιθανό να διατηρήσει τη συνεργασία της κυβέρνησης με το παραδοξιακό Δεξιό κόμμα των Ρεπουμπλικανών. Επίσης, θεωρείται ότι θα διατηρήσει τη φιλοεπιχειρηματική πολιτική «κληρονομιά» του Μακρόν.

Πάντως, αν ο Λεκορνί θέλει να αποφύγει την πτώση του, θα πρέπει να βρει τρόπο να κερδίσει αν όχι την υποστήριξη του Σοσιαλιστικού κόμματος, τουλάχιστον μία συμφωνία μη επίθεσης εκ μέρους του.