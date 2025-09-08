Γαλλία: Κατέρρευσε η κυβέρνηση Μπαϊρού – Σφοδρά “πυρά” της αντιπολίτευσης

Παρελθόν αποτελεί ο Φρανσουά Μπαϊρού από πρωθυπουργός της Γαλλίας, με τον Εμανουέλ Μακρόν να αναζητά πέμπτο πρόσωπο μέσα σε τέσσερα χρόνια.

Ο Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται ξανά προς αναζήτηση πέμπτου πρωθυπουργού σε λιγότερο από δύο χρόνια, μετά την ψηφοφορία που δεν έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού, σε ένα νέο επεισόδιο πολιτικής κρίσης, ενώ οι πολίτες βρίσκονται σε αναβρασμό.

Η πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης ανακοίνωσε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, με 194 ψήφους υπέρ και 364 κατά.

Όπως ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα συναντηθεί με τον Φρανσουά Μπαϊρού το πρωί της Τρίτης για να αποδεχθεί την παραίτησή του και θα ορίσει τον αντικαταστάτη του «τις επόμενες ημέρες».

Ούτε η επικοινωνιακή εκστρατεία του Μπαϊρού ούτε οι συναντήσεις του με πολιτικούς ηγέτες την περασμένη εβδομάδα κατάφεραν να πείσουν τον γαλλικό λαό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την αναγκαιότητα να ληφθούν τα μέτρα που είχε προαναγγείλει νωρίτερα ο Γάλλος πρωθυπουργός. Η αντιπολίτευση -η αριστερά, η ακροδεξιά και οι σοσιαλιστές- ξεκαθάρισε ότι δεν θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στον Μπαϊρού, με τον και τον Γάλλο πρωθυπουργό να προχωρά τη Δευτέρα (08/09) στην ύστατη έκκληση προς τους Γάλλους βουλευτές να συμβιβαστούν και να του δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης για να προχωρήσει σε μέτρα λιτότητας, με τον περιορισμό δαπανών ύψος 44 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Σκληρή κόντρα Μπαϊρού και αντιπολίτευσης στην Εθνοσυνέλευση

Ο Φρανσουά Μπαϊρού στην ομιλία του που αποτέλεσε την έναρξη της κρίσιμης συνεδρίασης στην Εθνοσυνέλευση, μίλησε για μια «δοκιμασία αλήθειας» για την κατεπείγουσα ανάγκη μείωσης του δημόσιου χρέους.

«Αυτή τη δοκιμασία αλήθειας ως επικεφαλής της κυβέρνησης (…) είναι κάτι που ήθελα», δήλωσε ο Μπαϊρού ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης, υποστηρίζοντας ότι η επιβίωση της χώρας «διακυβεύεται» λόγω της «υπερχρέωσής» της (114% του ΑΕΠ).

«Η χώρα μας εργάζεται, νομίζει ότι γίνεται πλουσιότερη και κάθε χρόνο γίνεται φτωχότερη. Είναι μια σιωπηλή, υπόγεια, αόρατη και ανυπόφορη αιμορραγία», είπε στην ομιλία του, που δέχτηκε κύμα αντιδράσεων από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης.

«Έχετε τη δύναμη να ανατρέψετε την κυβέρνηση, αλλά δεν έχετε τη δύναμη να διαγράψετε την πραγματικότητα», προειδοποίησε ο Μπαϊρού, συγκρίνοντας την «υποταγή στο χρέος» με την «υποταγή στη στρατιωτική βία», στερώντας από τους ανθρώπους τις ελευθερίες τους.

«Σας μιλώ παίρνοντας στην κυριολεξία τις αρχές μας, αρχές που ορίζονται στο Αρθρο 27 του Συντάγματος: “Το δικαίωμα ψήφου των μελών του Κοινοβουλίου είναι προσωπικό”», δήλωσε ο Μπαϊρού. «Αυτό σημαίνει ότι, επί της αρχής, συνθήματα δεν έχουν θέση εδώ. Αυτό που έχει θέση εδώ είναι η προσωπική συνείδηση κάθε μέλους του κοινοβουλίου του έθνους», είπε ο Μπαϊρού.

Στη συνέχεια, με τις ομιλίες τους οι βουλευτές της αντιπολίτευσης εξέφρασαν διαδοχικά τη διαφωνία τους με τις προτάσεις Μπαϊρού για την αντιμετώπιση του χρέους, προαναγγέλοντας την καταψίφησή του.

Η Ματίλντ Πανό από την Ανυπότακτη Γαλλία δήλωσε: «Σήμερα είναι μια μέρα ανακούφισης για εκατομμύρια Γάλλους, ανακούφισης για την αποχώρησή σας». Επανέλαβε το αίτημα του κόμματός της για καθαίρεση του Μακρόν, αν και η προοπτική αυτή θεωρείται εξαιρετικά απίθανη. Στο ίδιο πνεύμα, ο Σοσιαλιστής Μπορίς Βαλό κάλεσε τον πρόεδρο να διορίσει πρωθυπουργό από την Αριστερά, δηλώνοντας πως οι σοσιαλιστές είναι έτοιμοι να αναλάβουν αυτό το ρόλο.

Η Μαρίν Λεπέν, επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, κάλεσε τον πρόεδρο Μακρόν να παραιτηθεί και να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές. «Όλα συνηγορούν νομικά, πολιτικά, ακόμη και ηθικά, ότι η διάλυση δεν είναι επιλογή για τον Μακρόν, αλλά υποχρέωση», είπε.

Με παρέμβασή του, ο πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ ζήτησε από την Εθνοσυνέλευση να βρεθεί «κοινό έδαφος» και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που έχει μπροστά της η Γαλλία.

Ο Λοράν Βοκιέ από τους Ρεπουμπλικανούς που στηρίζουν την κυβέρνηση προειδοποίησε ότι «η πολιτική αστάθεια είναι δηλητήριο για την οικονομία» και επιτέθηκε στην Ανυπότακτη Γαλλία, την οποία χαρακτήρισε ως «τη μεγαλύτερη πολιτική απειλή».

Ο επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν Λυκ Μελανσόν AP Photo/Christophe Ena)

Τι πρόκειται να ακολουθήσει

Ο Φρανσουά Μπαϊρού σκοπεύει να υποβάλει την παραίτησή του στον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν το πρωί της Τρίτης (9/9), μετά την ήττα στη σημερινή ψηφοφορία εμπιστοσύνης, σύμφωνα με αναφορές των γαλλικών μέσων ενημέρωσης.

Από εκεί και έπειτα, ο Εμανουέλ Μακρόν θα έχει κάποιο χρόνο μέχρι να προχωρήσει στις επόμενες κινήσεις του, με το διάγγελμά του να μην έχει ακόμα ανακοινωθεί, αλλά, σύμφωνα πάντα με εκτιμήσεις των γαλλικών ΜΜΕ, είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί το βράδυ της Τρίτης.

Μετά την απομάκρυνση ενός συντηρητικού και ενός κεντρώου πρωθυπουργού, πολλοί αναμένουν ότι ο Μακρόν θα αναζητήσει τον επόμενο υποψήφιο από την κεντροαριστερά, τους Σοσιαλιστές.

Ένας τέτοιος υποψήφιος θα αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις και θα πρέπει ακόμα να δημιουργήσει μια λεπτή συμμαχία με το φιλελεύθερο μπλοκ του προέδρου, το οποίο αντιτίθεται σε πολλές από τις προτάσεις της αριστεράς, όπως η αύξηση των φόρων για τους πλουσιότερους για να καλυφθούν τα χρηματοοικονομικά κενά της Γαλλίας.

Η πίεση στον Γάλλο πρόεδρο να διορίσει πρωθυπουργό από «τα αριστερά» είναι ισχυρή, μιας και η συμμαχία της αριστεράς είναι η μεγαλύτερη δύναμη της Εθνοσυνέλευσης, όπως αυτή προέκυψε στις εκλογές του 2024. Άλλωστε, οι δύο τελευταίοι υποψήφιοι (Μπαρνιέ και Μπαϊρού) προέρχονταν από τη δεξιά και το κέντρο και ο Εμανουέλ ΜΑκρόν έχει δεχθεί σφοδρή κριτική και κατηγορείται ότι με τις επιλογές του αγνοεί την ψήφο του γαλλικού λαού.

Η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν AP Photo/Christophe Ena

Οι επιλογές Μακρόν από τα “αριστερά” και τα “δεξιά” του πολιτικού χάρτη

Ο Μπορίς Βαλό, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS) δήλωσε έτοιμο να κυβερνήσει αν ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν τους το ζητήσει.

Ως επικεφαλής του, ο Ολιβιέ Φορέ θα ήταν μια από τις πιθανές επιλογές. Ο 57χρονος διαθέτει μια ομάδα 66 βουλευτών στην Εθνοσυνέλευση.

Είναι μια μετριοπαθής και μετρημένη προσωπικότητα που έχει περάσει τη ζωή του στην πολιτική των Σοσιαλιστών. Το κύριο μειονέκτημά του είναι η ταραχώδης σχέση του κόμματος με τον Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Γι’ αυτό ο Μακρόν θα μπορούσε να στραφεί σε μια προσωπικότητα που να έχει ευρύτερη σύνδεση με τους Σοσιαλιστές, αλλά να μην ανήκει απαραίτητα στις τάξεις τους. Δύο τέτοιες προσωπικότητες είναι ο πρώην πρωθυπουργός Μπερνάρ Καζνέβ, και ο έμπειρος πρώην υπουργός Πιερ Μοσκοβισί, ο οποίος είναι τώρα επικεφαλής της Cour des Comptes (του επίσημου λογιστικού γραφείου).

Μια άλλη ενδιαφέρουσα πιθανότητα είναι ο σημερινός υπουργός Οικονομικών, Ερίκ Λομπάρ, ο οποίος, αν και επαγγελματικά τραπεζίτης, είναι γνωστός για τις κοινωνικο-φιλελεύθερες απόψεις του.

Εάν ο Μακρόν αποφασίσει να παραμείνει στο κέντρο και τη δεξιά, η πρώτη του επιλογή θα ήταν πιθανώς ο υπουργός Άμυνας, Σεμπαστιέν Λεκορνύ.

Ο 39χρονος ήταν υποψήφιος τον Δεκέμβριο πριν από τον διορισμό του Φρανσουά Μπαϊρού. Λέγεται ότι είναι κοντά στον Πρόεδρο Μακρόν, ο οποίος του έχει αναθέσει την ανάπτυξη των γαλλικών στρατιωτικών δυνατοτήτων.

Πολιτικός συντηρητικός, ο Λεκορνύ ήταν μέλος του Γκωλιστικού κόμματος UMP και του διαδόχου του, των Ρεπουμπλικανών (LR). Αποχώρησε και προσχώρησε στο κόμμα του Μακρόν όταν ο πρόεδρος εκλέχθηκε για πρώτη φορά το 2017.

Μια άλλη συντηρητική προσωπικότητα του οποίου το όνομα έχει αναφερθεί είναι η νυν υπουργός Εργασίας και Υγείας, Κατερίνα Βοτρίν.

Δύο άλλες πιθανότητες από την κυβέρνηση είναι ο Υπουργός Εσωτερικών, Μπρούνο Ρεταγιό, ο οποίος ηγείται τώρα των Ρεπουμπλικανών (LR), και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν.

Αλλά, με όλα τα βλέμματα στραμμένα στις προεδρικές εκλογές του 2027, δεν είναι βέβαιο αν ήθελαν αυτοί οι «βαρόνοι» να αναλάβουν αυτό το «θανατηφόρο φιλί» για τις εκλογές, που σημαίνει να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός του Μακρόν, όπως σημειώνει το BBC.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/YOAN VALAT

Η Γαλλία σε αναβρασμό

Πέρα από την κοινοβουλευτική κρίση, οι κοινωνικές εντάσεις εντείνονται, με τους Γάλλους πολίτες να οργανώνουν απεργίες και διαδηλώσεις, προκειμένου να «μπλοκάρουν τα πάντα» την Τετάρτη ενώ τα συνδικάτα σχεδιάζουν κοινωνικές κινητοποιήσεις στις 18 Σεπτεμβρίου κατά των σχεδίων για περικοπές στον προϋπολογισμό.

Την ίδια στιγμή, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και οι οίκοι αξιολόγησης έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει τη Γαλλία για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η οικονομία της. Το κόστος δανεισμού αυξάνεται, με την απόδοση των 10ετών ομολόγων της Γαλλίας ― δείκτης εμπιστοσύνης στα δημόσια οικονομικά μιας χώρας ― να απομακρύνεται από ασφαλείς αποδόσεις, χωρίς ωστόσο η κατάσταση να θεωρείται τόσο κρίσιμη ώστε να χρειαστεί να ζητηθεί η βοήθεια του ΔΝΤ. Ωστόσο οι προτάσεις Μπαϊρού για περικοπές στα δημοσιονομικά όχι μόνο δεν έχουν αποσπάσει θετικές αντιδράσεις, αλλά έχουν προκαλέσει την οργή των Γάλλων, που μιλούν ξανά για εποχές «Κίτρινων Γιλέκων».

Η αποχώρηση του τέταρτου πρωθυπουργού σε λιγότερο από δύο χρόνια θα υπενθυμίσει το μέγεθος της πολιτικής κρίσης που σπάνια έχει παρατηρηθεί στη Γαλλία από την ίδρυση της Πέμπτης Δημοκρατίας το 1958. Το μεταπολεμικό σύνταγμα είχε στόχο να διασφαλίσει σταθερές κυβερνήσεις δημιουργώντας έναν ισχυρό και εξαιρετικά κεντροποιημένο πρόεδρο με μια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Αντί αυτού, ο Μακρόν, του οποίου η άνοδος στην εξουσία το 2017 αναστάτωσε το πολιτικό τοπίο και τα παραδοσιακά mainstream κόμματα, έχει τα ηνία μιας χώρας με ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο, μιας χώρας που δεν είναι συνηθισμένη στη δημιουργία συναίνεσης ή στην αντιμετώπιση συμμαχιών.

Ο Μακρόν έχει αποκλείσει μέχρι στιγμής τη διάλυση του κοινοβουλίου, όπως έκανε και πέρυσι. Η Γαλλία είναι βυθισμένη στην αστάθεια από τις πρόωρες εκλογές του 2024, οι οποίες οδήγησαν σε ένα ακόμα πιο κατακερματισμένο κοινοβούλιο, καθώς καμία παράταξη δεν έχει την πλειοψηφία.

Υπενθυμίζεται ότι πριν λιγότερο από έναν χρόνο, ένας άλλος πρωθυπουργός είχε τη θέση του Μπαϊρού. Μετά από σχεδόν δύο μήνες χωρίς κανονική κυβέρνηση, οι κεντρώοι του Μακρόν και οι συντηρητικοί του κέντρου συμφώνησαν να σχηματίσουν μια μειοψηφική συμμαχία με επικεφαλής τον πρώην διαπραγματευτή του Brexit, Μισέλ Μπαρνιέ.

Ο Μπαρνιέ παρέμεινε στη θέση του για τρεις μήνες, απομακρύνθηκε τον Δεκέμβριο λόγω του σχεδίου του να μειώσει τον προϋπολογισμό του 2025 για να περιορίσει τις ανεξέλεγκτες δημόσιες δαπάνες.

Ο Μακρόν αντικατέστησε τον Μπαρνιέ με τον Μπαϊρού, ο οποίος τον Ιούλιο παρουσίασε ένα σχέδιο να μειώσει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους κατά 43,8 δισεκατομμύρια ευρώ για να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα από το αναμενόμενο 5,4% του ΑΕΠ φέτος στο 4,6% του ΑΕΠ το 2026, σχέδιο που αντιμετωπίστηκε με οργή από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης.

Τελικά, στα τέλη Αυγούστου, καθώς οι Γάλλοι άρχισαν να επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, ο Μπαϊρού σόκαρε τη χώρα ανακοινώνοντας ότι θα διεξαγάγει ψηφοφορία εμπιστοσύνης για τα σχέδιά του σχετικά με τις δαπάνες, πριν από τις αναμενόμενες δύσκολες διαπραγματεύσεις.