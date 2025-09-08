Ο Μακρόν πιο αδύναμος από ποτέ – Τα σενάρια για την επόμενη ημέρα στη Γαλλία

Ασφυκτικές πιέσεις δέχεται ο Εμανουέλ Μακρόν μετά την πτώση ενός ακόμα πρωθυπουργού, ενώ οργανώνονται μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις. Οι διαφοροποιήσεις στην Αριστερά και η επόμενη μέρα.

Σε νέο αδιέξοδο βρίσκεται ο Εμανουέλ Μακρόν μετά την κατάρρευση και της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού, του “εκλεκτού” του Γάλλου προέδρου που διαδέχτηκε πριν περίπου έναν χρόνο τον Μισέλ Μπαρνιέ, για να ηγηθεί της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.

Οι προηγούμενες επιλογές του Γάλλου προέδρου, ενός πρωθυπουργού με το προφίλ του συντηρητικού και ενός με αυτό του κεντρώου, δέχθηκαν σφοδρή κριτική από το Νέο Λαϊκό Μέτωπο (NFP), που αποτελεί την μεγαλύτερη δύναμη εντός της Εθνοσυνέλευσης που κατηγόρησε τον Εμανουέλ Μακρον ότι παρακάμπτει τη λαϊκή ετυμηγορία. Η συμμαχία της Αριστεράς (με τη συμμετοχή δυνάμεων της Αριστεράς, της Κεντροαριστεράς και της Οικολογίας) συστήθηκε στις 10 Ιουνίου 2024 για να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου-Ιουλίου 2024, μετά τις οποίες αναδείχθηκε και πρώτη δύναμη στη γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Οι Γάλλοι βουλευτές δεν έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μπαϊρού με 194 ψήφους υπέρ και 364 κατά και το πρωί της Τρίτης (9/9) ο Εμανουέλ Μακρόν θα συναντηθεί με τον Φρανσουά Μπαϊρού για να αποδεχθεί την παραίτησή του και θα ορίσει τον αντικαταστάτη του «τις επόμενες ημέρες», όπως ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ωστόσο η πίεση στον Εμανουέλ Μακρόν εντείνεται, κυρίως από την πλευρά της συμμαχίας της Αριστεράς, που όμως φαίνεται να μην κινείται ενιαία.

Λίγα λεπτά μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των βουλευτών, ο Μπορίς Βαλό, επικεφαλής της ομάδας των βουλευτών του Σοσιαλιστικού Κόμματος, πήρε το λόγο και επιβεβαίωσε ότι η παράταξή του είναι έτοιμη να κυβερνήσει και να προτείνει «έναν άλλο πολιτικό δρόμο που δεν είναι αυτός του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μας έχει οδηγήσει σε αυτό το αδιέξοδο».

Επίσης, λέει ότι προτείνει «μια άλλη μεθοδολογία εμπιστοσύνης προς το Κοινοβούλιο στην ικανότητά του να δημιουργεί πλειοψηφίες κείμενο προς κείμενο, με βάση τις προτάσεις που θα ήταν δικές μας αν καλούμασταν να αναλάβουμε την κυβέρνηση». «Είμαστε διαθέσιμοι να αναλάβουμε ευθύνες», επισήμανε «με την αριστερά και τους οικολόγους, με πνεύμα δημοκρατικό και κοινοβουλευτικό».

«Ο Μπαϊρού έπεσε. Νίκη και λαϊκή ανακούφιση. Ο Μακρόν βρίσκεται τώρα στην πρώτη γραμμή, αντιμέτωπος με τον λαό. Κι αυτός πρέπει να φύγει», δήλωσε ο ηγέτης της Ανυπότακτης Αριστεράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν, στο X, λίγα λεπτά μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας εμπιστοσύνης.

Όπως αναφέρει η Le Monde, οι «ανυπότακτοι» αναμένεται να καταθέσουν πρόταση μομφής στην Εθνοσυνέλευση την Τρίτη για την καθαίρεση του προέδρου.

Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στην Le Parisien, ο Μελανσόν δήλωσε ότι ο πρόεδρος «βρίσκεται τώρα στην πρώτη γραμμή, αντιμέτωπος με τον λαό». Επίσης ανέφερε ότι θα αρνηθεί να υποστηρίξει μια σοσιαλιστική κυβέρνηση μετά την πτώση του Φρανσουά Μπαϊρού.

Για την επικεφαλή της ομάδας της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ματίλντ Πανό, το γεγονός ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των βουλευτών ψήφισαν κατά στην ψηφοφορία εμπιστοσύνης δείχνει ότι «η πολιτική του Μακρόν (…) είναι μειοψηφία τόσο στην Εθνοσυνέλευση όσο και στη χώρα».

«Αντιμέτωποι με αυτή την απάτη που έρχεται στο φως, δεν θέλουμε έναν ακόμη Πρωθυπουργό που θα συνεχίσει την ίδια πολιτική, και το ζήτημα που τίθεται για τη χώρα είναι η αποχώρηση ενός Προέδρου της Δημοκρατίας που αρνείται να σεβαστεί την κυριαρχία του λαού», δήλωσε, προτού ανακοινώσει ότι η κοινοβουλευτική της ομάδα θα καταθέσει αύριο πρόταση μομφής για την καθαίρεση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

«Χρησιμοποιήσαμε τις δύο εβδομάδες που ξέραμε ότι ο Φρανσουά Μπαϊρού θα απομακρυνθεί για να δουλέψουμε πάνω στο επόμενο βήμα», διαβεβαίωσε η Σιριέλ Σατελέν, πρόεδρος της ομάδας των Οικολόγων και Σοσιαλιστών, λίγα λεπτά μετά την πτώση της κυβέρνησης.

«Ξέρουμε ότι είναι δυνατόν να υπάρξει πολιτική ρήξη με την πολιτική του Εμανουέλ Μακρόν, αλλά και ρήξη με τη μέθοδο που θα επέτρεπε σε μια κυβέρνηση να διαρκέσει, δηλαδή, να επιστρέψει η εξουσία στην Εθνοσυνέλευση, να εγκαταλειφθεί το Άρθρο 49.3, να διεξαχθεί ψηφοφορία εμπιστοσύνης από την αρχή για να ανοίξει άμεσα ο διάλογος με την Εθνοσυνέλευση», συνέχισε, στο ίδιο πνεύμα με το περιεχόμενο της αντίδρασης του Μπορίς Βαλό.

«Εάν ο Εμανουέλ Μακρόν σταματήσει να μπλοκάρει, εάν αναγνωρίσει ότι η συμβίωση με την αριστερά είναι απαραίτητη για εκείνον, είναι δυνατόν για τα επόμενα δύο χρόνια να υπάρξει σταθερότητα και πολιτική αλλαγή», διαβεβαιώνει η ηγέτης των βουλευτών των Πρασίνων, σύμφωνα με την οποία «για να υλοποιηθεί αυτή η πολιτική, είμαστε πιο ισχυροί αν υπάρχει ολόκληρη η αριστερά, από το Σοσιαλιστικό Κόμμα μέχρι τους “ανυπότακτους”».

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ σε νέα παρέμβαση που πραγματοποίησε προτείνει στον Εμανουέλ Μακρόν τον διορισμό διαπραγματευτή υπεύθυνο για τη συγκέντρωση των πολιτικών δυνάμεων.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αμέσως μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των βουλευτών, ο ηγέτης της ομάδας των βουλευτών του Ensemble, Γκαμπριέλ Αταλ, πρότεινε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να «διορίσει έναν διαπραγματευτή που θα φέρει τους επικεφαλής των πολιτικών κομμάτων γύρω από το ίδιο τραπέζι, ο οποίος θα εξετάσει τι μας ενώνει και ποια ελάχιστη βάση προϋπολογισμού θα μας εξυπηρετούσε όλους».

Στη συνέχεια, θα διοριστεί πρωθυπουργός «με μια κυβέρνηση που θα διασφαλίσει ότι αυτός ο προϋπολογισμός μπορεί να υιοθετηθεί».

Για τον πρώην πρωθυπουργό, με τον τρόπο αυτό θα προχωρήσει η χώρα μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2027: «Εκεί θα αποφασιστούν τα μεγάλα ζητήματα».

Η Μαρίν Τοντελιέ ζήτησε από τον Εμανουέλ Μακρόν να συναντηθεί με τους ηγέτες των αριστερών κομμάτων πριν διορίσει πρωθυπουργό. «Του ζητάω να συναντηθεί μαζί μας πριν από οποιαδήποτε ομιλία, πριν από οποιαδήποτε απόφαση», εξήγησε η εθνική γραμματέας των Οικολόγων, Μαρίνα Τοντελιέ, στο BFM-TV, διευκρινίζοντας ότι συμφωνεί να γίνει δεκτή «μόνη της ή με τους συναδέλφους της από το Νέο Λαϊκό Μέτωπο (NFP)». «Οτιδήποτε είναι εντάξει από εμάς, αρκεί να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον πρόεδρο», πρόσθεσε.

«Δεν ξέρω πότε σκοπεύει να μιλήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά, εκ μέρους των Οικολόγων, του ζητώ επίσημα να μας δεχτεί πριν από οποιαδήποτε ανακοίνωση από μέρους του. Η παρεμπόδισή του δεν μπορεί να συνεχιστεί», είχε καταγγείλει λίγο πριν στο X.

Σε προηγούμενη ανάρτηση, η Τοντελιέ ζήτησε τον διορισμό ενός αριστερού πρωθυπουργού. «Όπως αναμενόταν, ο Φρανσουά Μπαϊρού έπεσε. Το επόμενο βήμα μπορεί να είναι μόνο ένας πρωθυπουργός από τις τάξεις του Νέου Λαϊκού Μετώπου. Ένα χρόνο μετά τις βουλευτικές εκλογές, ήρθε η ώρα να σεβαστούμε την ψήφο του γαλλικού λαού. Είμαστε έτοιμοι», είπε.

Τι πρόκειται να ακολουθήσει

Ο Φρανσουά Μπαϊρού σκοπεύει να υποβάλει την παραίτησή του στον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν το πρωί της Τρίτης (9/9), μετά την ήττα στη σημερινή ψηφοφορία εμπιστοσύνης, σύμφωνα με αναφορές των γαλλικών μέσων ενημέρωσης.

Από εκεί και έπειτα, ο Εμανουέλ Μακρόν θα έχει κάποιο χρόνο μέχρι να προχωρήσει στις επόμενες κινήσεις του, με το διάγγελμά του να μην έχει ακόμα ανακοινωθεί, αλλά, σύμφωνα πάντα με εκτιμήσεις των γαλλικών ΜΜΕ, είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί το βράδυ της Τρίτης.

Μετά την απομάκρυνση ενός συντηρητικού και ενός κεντρώου πρωθυπουργού, πολλοί αναμένουν ότι ο Μακρόν θα αναζητήσει τον επόμενο υποψήφιο από την κεντροαριστερά, τους Σοσιαλιστές.

Ένας τέτοιος υποψήφιος θα αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις και θα πρέπει ακόμα να δημιουργήσει μια λεπτή συμμαχία με το φιλελεύθερο μπλοκ του προέδρου, το οποίο αντιτίθεται σε πολλές από τις προτάσεις της αριστεράς, όπως η αύξηση των φόρων για τους πλουσιότερους για να καλυφθούν τα χρηματοοικονομικά κενά της Γαλλίας.

Η πίεση στον Γάλλο πρόεδρο να διορίσει πρωθυπουργό από «τα αριστερά» είναι ισχυρή, μιας και η συμμαχία της αριστεράς είναι η μεγαλύτερη δύναμη της Εθνοσυνέλευσης, όπως αυτή προέκυψε στις εκλογές του 2024. Άλλωστε, οι δύο τελευταίοι υποψήφιοι (Μπαρνιέ και Μπαϊρού) προέρχονταν από τη δεξιά και το κέντρο και ο Εμανουέλ ΜΑκρόν έχει δεχθεί σφοδρή κριτική και κατηγορείται ότι με τις επιλογές του αγνοεί την ψήφο του γαλλικού λαού.

Τα σενάρια διαδοχής του Φρανσουά Μπαϊρού

Ο Μακρόν πρέπει να βρει ένα όνομα που να μην αποτελεί «κόκκινο πανί» για τουλάχιστον κάποια μέρη της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης, ώστε να μην «πέσει» αυτόματα.

Οι πρώτοι δύο πρωθυπουργοί σε αυτό το κοινοβούλιο μετά τις εκλογές του 2024 – ο Μπαρνιέ και ο Μπαϊρού – χρειάστηκαν εβδομάδες για να βρεθούν. Ο τρίτος δεν θα είναι πιο εύκολος. Στο μεταξύ, ο Μπαϊρού θα παραμείνει ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός.

Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί πλέον η κατάσταση, μια πιθανή λύση που διαφαίνεται για τον σχηματισμό βιώσιμης κυβέρνησης είναι η συνεργασία κομμάτων τα οποία στήριξαν την απερχόμενη κυβέρνηση μαζί με με ένα τμήμα των κομμάτων της συμμαχίας της Αριστεράς, αρχής γενομένης από τους σοσιαλιστές, οι οποίοι δηλώνουν επανειλημμένως σήμερα ότι είναι έτοιμοι να κυβερνήσουν.

Κάτι τέτοιο θα περιλάμβανε ένα κυβερνητικό σχήμα που λίγο-πολύ θα έχει είτε την ανοχή είτε τη στήριξη όλων των κομμάτων που βρίσκονται πιο αριστερά από την Λεπέν και πιο δεξιά από τον Μελανσόν. Με την προϋπόθεση ότι οι δυνάμεις αυτές πέραν του αριθμητικού, πετύχαιναν και κάποια συμφωνία. Ποια όμως είναι αυτά τα πρόσωπα;

Ο Μπορίς Βαλό, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS) δήλωσε ότι το κόμμα του είναι έτοιμο να κυβερνήσει αν ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν τους το ζητήσει.

Ως επικεφαλής του, ο Ολιβιέ Φορέ θα ήταν μια από τις πιθανές επιλογές. Ο 57χρονος διαθέτει μια ομάδα 66 βουλευτών στην Εθνοσυνέλευση.

Είναι μια μετριοπαθής και μετρημένη προσωπικότητα που έχει περάσει τη ζωή του στην πολιτική των Σοσιαλιστών. Το κύριο μειονέκτημά του είναι η ταραχώδης σχέση του κόμματος με τον Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Γι’ αυτό ο Μακρόν θα μπορούσε να στραφεί σε μια προσωπικότητα που να έχει ευρύτερη σύνδεση με τους Σοσιαλιστές, αλλά να μην ανήκει απαραίτητα στις τάξεις τους. Δύο τέτοιες προσωπικότητες είναι ο πρώην πρωθυπουργός Μπερνάρ Καζνέβ, και ο έμπειρος πρώην υπουργός Πιερ Μοσκοβισί, ο οποίος είναι τώρα επικεφαλής της Cour des Comptes (του επίσημου λογιστικού γραφείου).

Μια άλλη ενδιαφέρουσα πιθανότητα είναι ο σημερινός υπουργός Οικονομικών, Ερίκ Λομπάρ, ο οποίος, αν και επαγγελματικά τραπεζίτης, είναι γνωστός για τις κοινωνικο-φιλελεύθερες απόψεις του.

Εάν ο Μακρόν αποφασίσει να παραμείνει στο κέντρο και τη δεξιά, η πρώτη του επιλογή θα ήταν πιθανώς ο υπουργός Άμυνας, Σεμπαστιέν Λεκορνύ.

Ο 39χρονος ήταν υποψήφιος τον Δεκέμβριο πριν από τον διορισμό του Φρανσουά Μπαϊρού. Λέγεται ότι είναι κοντά στον Πρόεδρο Μακρόν, ο οποίος του έχει αναθέσει την ανάπτυξη των γαλλικών στρατιωτικών δυνατοτήτων.

Πολιτικός συντηρητικός, ο Λεκορνύ ήταν μέλος του Γκωλιστικού κόμματος UMP και του διαδόχου του, των Ρεπουμπλικανών (LR). Αποχώρησε και προσχώρησε στο κόμμα του Μακρόν όταν ο πρόεδρος εκλέχθηκε για πρώτη φορά το 2017.

Μια άλλη συντηρητική προσωπικότητα του οποίου το όνομα έχει αναφερθεί είναι η νυν υπουργός Εργασίας και Υγείας, Κατερίνα Βοτρίν.

Δύο άλλες πιθανότητες από την κυβέρνηση είναι ο Υπουργός Εσωτερικών, Μπρούνο Ρεταγιό, ο οποίος ηγείται τώρα των Ρεπουμπλικανών (LR), και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν.

Αλλά, με όλα τα βλέμματα στραμμένα στις προεδρικές εκλογές του 2027, δεν είναι βέβαιο αν ήθελαν αυτοί οι «βαρόνοι» να αναλάβουν αυτό το «θανατηφόρο φιλί» για τις εκλογές, που σημαίνει να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός του Μακρόν, όπως σημειώνει το BBC.

CGT: Η Γαλλία δεν θα βιώσει πολιτική σταθερότητα χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη

Η Γαλλία δεν θα βιώσει πολιτική σταθερότητα χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη, δήλωσε η γενική γραμματέας του συνδικάτου CGT, Σοφί Μινέ, στο Γαλλικό Πρακτορείο τη Δευτέρα. «Το κοινό σημείο μεταξύ του Γκαμπριέλ Αταλ, του Μισέλ Μπαρνιέ και του Φρανσουά Μπαϊρού είναι ότι όλοι έπεσαν λόγω της κοινωνικής βίας των πολιτικών τους», είπε.

«Τα συνδικάτα προειδοποίησαν πριν από δύο χρόνια ότι η βίαιη επιβολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού από τον Εμανουέλ Μακρόν θα οδηγούσε σε μια βαθιά δημοκρατική κρίση. Και εδώ είμαστε. Και δεν είμαι ευτυχισμένη γι’ αυτό», συνέχισε, κατηγορώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους εργοδότες ότι προτιμούν «να οργανώσουν θεσμικό χάος παρά να αλλάξουν πολιτική».

Η Σοφί Μινέ εξέφρασε την ανησυχία της για την «ακροδεξιά, η οποία παραμονεύει και προσπαθεί να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά αυτού του χάους». «Δεν είναι δυνατόν να αλλάξουμε ξανά το προσωπικό για να κρατήσουμε τις ίδιες πολιτικές. Δεν θα υπάρξει σταθερότητα χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη», προειδοποίησε η επικεφαλής της CGT, για την οποία «το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει η νέα κυβέρνηση για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των Γάλλων είναι να καταργήσει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού».

Στη συνέχεια, «είναι το θάψιμο αυτού του σχεδίου προϋπολογισμού που είναι ένα πραγματικό μουσείο φρικαλεότητας», τόνισε, ζητώντας επίσης την απόσυρση δύο διαταγμάτων που ετοιμάζονται για τον διπλασιασμό της ιατρικής συμμετοχής και τη μεταρρύθμιση της κρατικής ιατρικής βοήθειας για τους ανασφάλιστους μετανάστες.

Και τώρα, διαδηλώσεις και απεργίες σε όλη τη Γαλλία

Η Σοφί Μινέ δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις του επόμενου διαστήματος, την προγραμματισμένη απεργία των συνδικάτων στις 18 Σεπτέμβρη και στο κάλεσμα μέσω των κοινωνικών δικτύων για την Τετάρτη (10/09) να «μπλοκάρουν τα πάντα».

«Οι εργάτες είναι σε θέση ισχύος» και πρέπει να κινητοποιηθούν «στις 10 Σεπτεμβρίου και κυρίως στις 18 Σεπτεμβρίου, συμμετέχοντας σε όλες τις διαδηλώσεις και τις απεργίες που οργανώνονται σε όλη τη Γαλλία με κάλεσμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων». «Είμαστε πολύ ανήσυχοι για τις επικίνδυνες συνδέσεις μεταξύ εργοδοτών και ακροδεξιάς», τόνισε στη συνέχεια.

Η συνομοσπονδία συνδικάτων Solidaires, από την πλευρά της, δήλωσε σε ανακοίνωση ότι «η παραίτηση αυτής της κυβέρνησης είναι καλή είδηση και ανακούφιση για εκατομμύρια εργάτες που φοβόντουσαν ότι θα δουν τις συνθήκες ζωής και εργασίας τους να επιδεινώνονται».

«Τώρα είναι η πολιτική λιτότητας και όλες οι άδικες προτάσεις σε αυτό το σχέδιο προϋπολογισμού που πρέπει να εξαφανιστούν», συνεχίζει το Solidaires, το οποίο καλεί σε συμμετοχή «σε εκατοντάδες συναντήσεις δράσης, γενικές συνελεύσεις, συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις» στις 10 Σεπτεμβρίου.