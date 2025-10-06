Γαλλία – Παραίτηση Λεκορνί: Υποχώρηση του ευρώ, αύξηση του κόστους δανεισμού

H ανακοίνωση της παραίτησης Λεκορνί προκάλεσε την αύξηση των γαλλικών επιτοκίων δανεισμού και μηχανικά αύξησε το spread.

Το ευρώ υποχώρησε μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνί που οξύνει την πολιτική κρίση στη Γαλλία και ενισχύει τον κίνδυνο υποβάθμισης του αξιόχρεου της χώρας στην αγορά ομολόγων.

Περί τις 11.05 (τοπική ώρα), το ευρώ υποχωρούσε κατά 0,63% έναντι του δολαρίου στο 1,1688 δολάριο.

Η παραίτηση αυτή «δείχνει ξεκάθαρα σε ποιο σημείο ο κατακερματισμός του κοινοβουλίου καθιστά σχεδόν αδύνατη την υιοθέτηση προϋπολογισμού με στόχο την μείωση του ελλείμματος», τονίζει ο Jack Allen-Reynolds, αναλυτής της Capital Economics.

«Αν είχαμε ακόμη αμφιβολίες για την υποβάθμιση της γαλλικής βαθμίδας από τους οίκους αξιολόγησης, πλέον δεν έχουμε αμφιβολία», δήλωσε ο John Plassard, αναλυτής της Cité Gestion Private Bank.

Παράλληλα, η ανακοίνωση της παραίτησης Λεκορνί προκάλεσε την αύξηση των γαλλικών επιτοκίων δανεισμού και μηχανικά αύξησε το spread. Αμέσως μετά την ανακοίνωση της παραίτησης το επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου ανέβηκε στο 3,61% για να υποχωρήσει στη συνέχεια στο 3,57%, αυξημένο κατά επτά μονάδες βάσης σε σχέση με το τελευταίο κλείσιμο.

«Αν το όριο του 3,60% ξεπερασθεί, το γαλλικό χρέος μπορεί να εκτεθεί σε μαζικές επιθέσεις, γεγονός που θα αυξήσει την νευρικότητα των αγορών», προειδοποιεί ο Antoine Andreani διευθυντής έρευνας στην XTB France.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της παραίτησης Λεκορνί, ο δείκτης του χρηματιστηρίου του Παρισιού υποχώρησε κατά 2% (στις 09.00 τοπική ώρα) για να ανακάμψει κατά τι στη συνέχεια.