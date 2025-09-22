Γαλλικές πόλεις αψηφούν την απαγόρευση και υψώνουν τη σημαία της Παλαιστίνης

Παλαιστινιακές σημαίες κυματίζουν σε δημαρχεία της Γαλλίας παρά την κυβερνητική απαγόρευση, λίγο πριν την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους από τον Εμανουέλ Μακρόν.

Δήμαρχοι σε όλη τη Γαλλία ύψωσαν παλαιστινιακές σημαίες αψηφώντας την κυβερνητική εντολή για την αφαίρεσή τους, λίγο πριν η χώρα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας, το πρωί της Δευτέρας, ανακοίνωσε ότι 21 δημαρχεία είχαν υψώσει τη σημαία της Παλαιστίνης, σύμφωνα με δική του καταμέτρηση, παρά την εντολή του υπουργού Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό προς τις δημοτικές αρχές να τηρήσουν «ουδετερότητα» αναφορικά με το ζήτημα. Παράλληλα, πολλοί ακόμα δήμοι αναμένεται να προβούν σε αντίστοιχες ενέργειες.

Οι δήμαρχοι ανταποκρίθηκαν σε κάλεσμα του ηγέτη του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, ο οποίος καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε «παράλογη απρέπεια» του Ρεταγιό, ζητώντας από τον απερχόμενο υπουργό, που παραιτήθηκε αυτήν την εβδομάδα, να αποχωρήσει.

«Λυπάμαι που ο υπουργός δεν βρήκε τίποτα καλύτερο να κάνει από το να καταδικάσει δημάρχους που κάνουν το καθήκον τους στην αλληλεγγύη», δήλωσε ο Φορ. «Πώς μπορούμε σήμερα να λέμε ότι αυτή είναι μια αξιόποινη πράξη όταν δεν καταδικάζουμε όσα συμβαίνουν στη Γάζα;» πρόσθεσε.

Η κομμουνίστρια δήμαρχος του προαστίου Malakoff του Παρισιού, Ζακλίν Μπελμόμ, ύψωσε τη σημαία της Παλαιστίνης στο δημαρχείο την Παρασκευή, αψηφώντας την εντολή της αστυνομίας να την κατεβάσει.

Η ίδια δήλωσε στο Associated Press ότι «έχει συμβολική σημασία, όπως κάναμε και παλαιότερα με την ουκρανική σημαία όταν σταθήκαμε στο πλευρό του ουκρανικού λαού που δέχθηκε επίθεση από τη Ρωσία».

Σε ανάρτηση στο Χ, η σοσιαλίστρια δήμαρχος της Νάντης, Ζοάνα Ρολάν, χαιρέτισε την απόφαση της Γαλλίας να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, γράφοντας: «Η Νάντη συνοδεύει αυτήν τη ιστορική απόφαση της Γαλλικής Δημοκρατίας υψώνοντας, για μία μέρα, τη σημαία της Παλαιστίνης».

Ο Καρίμ Μπουαμράν, δήμαρχος ενός προαστίου του Παρισιού, σημείωσε: «Πολλοί από εμάς αγωνιζόμαστε εδώ και χρόνια για να έρθει αυτή η μέρα», προσθέτοντας πως «στο Σεν-Ουέν, με υπερηφάνεια θα στολίσουμε το δημαρχείο με τη σημαία της Παλαιστίνης».

Η ανακοίνωση της Γαλλίας ότι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έρχεται τη στιγμή που ο γενοκτονικός πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα συμπληρώνει σχεδόν δύο χρόνια, με περισσότερους από 65.000 Παλαιστινίους νεκρούς και εκατοντάδες χιλιάδες τραυματίες.

Η συνεχιζόμενη προσπάθεια για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα αναμένεται να κυριαρχήσει στις εργασίες της συνόδου κορυφής των ηγετών στη Νέα Υόρκη.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, υπερασπίστηκε την απόφαση εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων, χαρακτηρίζοντας την αναγνώριση από χώρες «κατηγορηματική αποκήρυξη» της Χαμάς και «μεγάλη διπλωματική νίκη για τη Γαλλία».

Η Μαρίν Λεπέν, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος “Εθνικός Συναγερμός”, χαρακτήρισε την κίνηση «εξαιρετικά σοβαρό λάθος» σε συνέντευξή της σε τοπικά μέσα. «Αυτό που αναγνωρίζει σήμερα ο Εμανουέλ Μακρόν δεν είναι η Παλαιστίνη, αλλά η Χαμαστάν», είπε. Η Ματίλντ Πανό, κορυφαίο στέλεχος του αριστερού κόμματος “Ανυπότακτη Γαλλία”, απάντησε ότι η Λεπέν στηρίζει τη γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Ντομινίκ ντε Βιλπέν, κάλεσε την ηγεσία της χώρας να μην αγνοήσει την «ανθρωπιστική τραγωδία που εκτυλίσσεται στη Γάζα» καθώς προχωρά στην αναγνώριση της Παλαιστίνης.