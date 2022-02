Game of Thrones: Ανοίγει για το κοινό το Westeros στη Βόρεια Ιρλανδία

Οι θαυμαστές του Game of Thrones καλούνται να μπουν στον κόσμο του Westeros σε ένα αξιοθέατο αξίας 40 εκατομμυρίων λιρών, στο οποίο στεγάζονται σκηνικά, κοστούμια αλλά και διαδραστικά παιχνίδια ,εμπνευσμένα από το πολυαγαπημένο τηλεοπτικό δράμα.

Το Game of Thrones Studio Tour άνοιξε στο Linen Mill, μια από τις τοποθεσίες γυρισμάτων της σειράς στη Βόρεια Ιρλανδία. Τα σκηνικά του Great Hall of Winterfell και του Castle Black έχουν παραμείνει εκεί από το τέλος των γυρισμάτων το 2018.

Βασισμένο στα μυθιστορήματα "A Song of Ice and Fire" του Αμερικανού συγγραφέα George R.R. Martin, το «Game of Thrones», που προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2011, έγινε παγκόσμιο φαινόμενο. Η βραβευμένη σειρά της HBO ολοκληρώθηκε το 2019 με ένα φινάλε που δίχασε τους θαυμαστές.

«Οι θαυμαστές θα είναι απλώς ευχαριστημένοι με μια περιοδεία στο στούντιο, επειδή ό,τι βλέπουν εδώ χρησιμοποιήθηκε στην παράσταση», είπε ο ηθοποιός Ian Beattie, ο οποίος υποδύθηκε τη Meryn Trant.

"Αυτά είναι τα πραγματικά σκηνικά στα οποία περπατήσαμε. Αυτά είναι τα πραγματικά κοστούμια που φορέσαμε, τα σπαθιά που κουνήσαμε, είναι όλα εδώ. Και σε αντίθεση με την παράσταση όπου δεν βλέπετε τα πάντα, θα φτάσετε πραγματικά δείτε την απίστευτη λεπτομέρεια που μπήκε σε κάθε πτυχή της δημιουργίας αυτής της παράστασης", δήλωσε.

Το Game of Thrones Studio Tour ανοίγει για το κοινό την Παρασκευή.

House of the Dragon

Το prequel «House of the Dragon», το οποίο διαδραματίζεται 200 χρόνια πριν από την ιστορία της αρχικής σειράς, έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα φέτος. Το "House of the Dragon" αφηγείται τη δυναστεία του θρυλικού Οίκου των Ταργκάρυεν, πρώτων βασιλιάδων του Kings Landing.

