House of the Dragon: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του prequel του Game of Thrones

Το πρώτο τρέιλερ του House of the Dragon, της πολυναμενόμενης νέας σειράς που αποτελεί prequel του Game of Thrones, έδωσε στη δημοσιότητα το HBO, δύο χρόνια μετά το τέλος του, αλλά και λίγους μήνες μετά τις φωτογραφίες που είχαν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο για το spinoff, που βασίζεται στο βιβλίο (Fire & Blood) του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν.

Το "House of the Dragon" διαδραματίζεται 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του GoT και αφηγείται τη δυναστεία του θρυλικού Οίκου των Ταργκάρυεν, πρώτων βασιλιάδων του Kings Landing.

Στο τρέιλερ βλέπουμε τους Wil Johnson ως Ser Vaemond Velaryon, John Macmillan ως Ser Laenor Velaryon, Savannah Steyn ως Lady Laena Velayron και Theo Nate ως Ser Laenor Velaryon.

Μολονότι το teaser δεν είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό, δίνει μία πρώτη εικόνα και αίσθηση για την ατμόσφαιρα και τα κοινά (ή διαφορετικά στοιχεία με το Game of Thrones. Ας ελπίσουμε ότι η σειρά θα δικαιώσει τις προσδοκίες και θα ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις που εκ προοιμίου θέτει το GoT, με την ελπίδα φυσικά για ένα λιγότερο "διχαστικό" φινάλε.

