Γάζα: Αντίστροφη μέτρηση για την απάντηση της Χαμάς – Ο ρόλος Κατάρ, Αιγύπτου και Τουρκίας

Υπό πίεση η Χαμάς για να δώσει μια απάντηση στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία προέτρεψαν τη Χαμάς να δώσει θετική απάντηση στη συμφωνία που προτείνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μετέδωσε ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος δύο πηγές με γνώση των συνομιλιών.

Οι τρεις χώρες είναι οι μεσολαβητές με τους στενότερους δεσμούς με τη Χαμάς και έχουν την κύρια ευθύνη για τη διαβίβαση μηνυμάτων μεταξύ της οργάνωσης, του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Κορυφαίοι αξιωματούχοι αυτών των χωρών έχουν συναντηθεί με τους ηγέτες της Χαμάς δύο φορές τις τελευταίες 24 ώρες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι δίνει στη Χαμάς τρεις έως τέσσερις ημέρες για να απαντήσει στην πρότασή του. «Ελπίζω να υπογράψουν για το καλό τους και να δημιουργήσουν κάτι πραγματικά σπουδαίο» δήλωσε ο Τραμπ σε ομιλία του ενώπιον εκατοντάδων στρατηγών και ναυάρχων στο Κουάντικο της Βιρτζίνια.

Τη Δευτέρα, την ώρα που ο Τραμπ παρουσίαζε δημόσια το σχέδιο, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι και ο επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών Χασάν Ρασάντ το παρουσίαζαν σε ηγετικά στελέχη της Χαμάς στην Ντόχα. Και οι δύο τους προέτρεψαν να το αποδεχθούν, με τον Αλ Θάνι να τονίζει ότι πρόκειται για την καλύτερη συμφωνία που μπορούσε να διασφαλίσει για λογαριασμό τους.

Η Χαμάς, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, απάντησε ότι θα μελετήσει την πρόταση «καλόπιστα». Ακολούθησε νέα συνάντηση την Τρίτη, αυτή τη φορά με τη συμμετοχή και του επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν.

Ο Αλ Θάνι δήλωσε ότι ελπίζει «όλοι να δουν το σχέδιο εποικοδομητικά και να αξιοποιήσουν την ευκαιρία για να σταματήσει ο πόλεμος». Παράλληλα, τόνισε ότι η Χαμάς πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με τις υπόλοιπες παλαιστινιακές οργανώσεις στη Γάζα πριν ανακοινώσει επίσημη απάντηση.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανήρτησε τις τελευταίες ώρες ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα στα social media, στο οποίο υπογραμμίζει ότι ουδέποτε συμφώνησε στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πρόκειται να παραμείνουν μεταπολεμικά στο μεγαλύτερο μέρος του παράκτιου παλαιστινιακού θύλακα της Γάζας.

Ωστόσο, το σχέδιο του Τραμπ αναφέρει πολύ διαφορετικούς στόχους: α) τη δημιουργία εκείνων των συνθηκών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν «στην παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και κρατική υπόσταση» και β) αφετέρου τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από τη Γάζα οι οποίες θα κληθούν να παραδώσουν τον έλεγχο της περιοχής σε μια διεθνή δύναμη σταθεροποίησης International Stabilisation Force-ISF.